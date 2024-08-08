Мольде
Серкль Брюгге
«Мольде»
Турнирное положение: «Мольде» благодаря победе в Кубке Норвегии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.
В данном круге турнира команда прошла датский «Силькеборг», обыграв его дома 3:1, а также уступив на выезде со счетом 2:3.
Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубков клуб в чемпионате Норвегии уступил «Викингу» (0:1).
Эта неудача стала одной из двух в мини-серии хозяев. Данные поединки пришлись на Лигу Европы и национальное первенство, где они занимают четвертую строчку.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Мольде» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит хозяевам особых шансов на успех, хотя и нынешний их соперник явно не гранд, чтобы не рассчитывать на выигрыш.
Маркус Кааса — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.
«Серкль Брюгге»
Турнирное положение: «Серкль Брюгге» благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.
В данном круге турнира команда прошла шотландский «Килмарнок», сыграв на выезде со счетом 1:1, после чего обыграл дома 1:0.
Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубков клуб в чемпионате Бельгии уступил на своем поле «Кортрейку» (1:2).
Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу Европы.
Не сыграют: травмированы — де Вильде, Диаките и Эфекеле, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Серкль Брюгге» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Оба гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Мольде» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Мольде» проиграл
- в пяти из шести последних матчей «Серкль Брюгге» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Серкль Брюгге» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. В этих же поединках забивали оба соперника.
В последней игре гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.
Ставка: «Мольде» победит за 1.85