«Мольде» на своем поле примет «Серкль Брюгге» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 8 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» благодаря победе в Кубке Норвегии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.

В данном круге турнира команда прошла датский «Силькеборг», обыграв его дома 3:1, а также уступив на выезде со счетом 2:3.

Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубков клуб в чемпионате Норвегии уступил «Викингу» (0:1).

Эта неудача стала одной из двух в мини-серии хозяев. Данные поединки пришлись на Лигу Европы и национальное первенство, где они занимают четвертую строчку.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Мольде» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит хозяевам особых шансов на успех, хотя и нынешний их соперник явно не гранд, чтобы не рассчитывать на выигрыш.

Маркус Кааса — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

«Серкль Брюгге»

Турнирное положение: «Серкль Брюгге» благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.

В данном круге турнира команда прошла шотландский «Килмарнок», сыграв на выезде со счетом 1:1, после чего обыграл дома 1:0.

Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубков клуб в чемпионате Бельгии уступил на своем поле «Кортрейку» (1:2).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу Европы.

Не сыграют: травмированы — де Вильде, Диаките и Эфекеле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Серкль Брюгге» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Оба гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мольде» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Мольде» проиграл

в пяти из шести последних матчей «Серкль Брюгге» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Серкль Брюгге» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. В этих же поединках забивали оба соперника.

В последней игре гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

Ставка: «Мольде» победит за 1.85