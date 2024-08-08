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    Оставит ли «Мольде» не у дел «Серкль Брюгге»?

    «Мольде» — «Серкль Брюгге». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 августа 2024 года

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    Тибо Сомерс («Серкль Брюгге»)
    «Мольде» на своем поле примет «Серкль Брюгге» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 8 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Серкль Брюгге», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Мольде

  • Мольде
    •  Мольде 20:00 Серкль Брюгге

    Серкль Брюгге

  • Брюгге
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    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» благодаря победе в Кубке Норвегии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.

    В данном круге турнира команда прошла датский «Силькеборг», обыграв его дома 3:1, а также уступив на выезде со счетом 2:3.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубков клуб в чемпионате Норвегии уступил «Викингу» (0:1).

    Эта неудача стала одной из двух в мини-серии хозяев. Данные поединки пришлись на Лигу Европы и национальное первенство, где они занимают четвертую строчку.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних играх в разных турнирах «Мольде» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма не сулит хозяевам особых шансов на успех, хотя и нынешний их соперник явно не гранд, чтобы не рассчитывать на выигрыш.

    Маркус Кааса — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

    «Серкль Брюгге»

    Турнирное положение: «Серкль Брюгге» благодаря четвертому месту в чемпионате Бельгии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде.

    В данном круге турнира команда прошла шотландский «Килмарнок», сыграв на выезде со счетом 1:1, после чего обыграл дома 1:0.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре вне еврокубков клуб в чемпионате Бельгии уступил на своем поле «Кортрейку» (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые пришлись на его национальное первенство и Лигу Европы.

    Не сыграют: травмированы — де Вильде, Диаките и Эфекеле, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Серкль Брюгге» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

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    Оба гола команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Мольде» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Мольде» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Серкль Брюгге» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.75, победа «Серкль Брюгге» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. В этих же поединках забивали оба соперника.

    В последней игре гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Мольде» победит за 1.85

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    «Мольде» — «Серкль Брюгге»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Мольде» не у дел «Серкль Брюгге»?
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