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    «Сливочные» будут торопиться?

    «Реал» Мадрид — «Челси». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Челси»
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    Лука Модрич
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Челси». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: Каталонцы прошедший чемпионат Испании провела феерически. «Реал» Мадрид уверенно стал чемпионом.

    При этом «Реал» Мадрид в итоге 10 очков опередил ближайшего преследователя «Барселону». Да и забили «сливочные» 87 мячей в 38 поединках.

    Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

    Причем «Реал» Мадрид в последнем поединке уступил «Барселоне» (1:2). Да и спарринг с «Миланом» завершился минимальным поражением.

    В 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 виктории. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти явно лишь раскачиваются. Да и подписание Килиана Мбаппе явно пойдет в плюс мадридцам.

    При этом «Реал» Мадрид традиционно успешно противостоит «Челси». В 5 последних очных поединках испанцы выиграли 3 раза при 2 поражениях.

    Наверняка номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних очных поединках «сливочные» обыгрывали «аристократов».

    «Челси»

    Турнирное положение: Лондонцы минувший сезон фактически провалили. «Челси» занял скромное 6 место в АПЛ.

    При этом «Челси» в среднем забивал 2 гола за матч: 77 мячей в 38 поединках. А вот оборона дала результативный сбой аж 63 раза.

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    • Последние матчи: летом «аристократы» провели 4 контрольных поединка. В них лондонцы выиграли 1 раз при 2 поражениях.

    При этом «Челси» в последней контрольной встрече уступил «Манчестер Сити» (2:4). А вот «Америку» команда переиграла (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «аристократы» пока лишь разыгрываются. Да и результаты в спаррингах хромают на обе ноги.

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    Состав лондонцев изобилует яркими именами. А вот склеивать из них мощную команду предстоит итальянцу Энцо Мареске.

    Да и вообще, «Челси» уже 2 года не обыгрывал «сливочных». Причем в двух последних очных поединках лондонцы не сумели отличиться.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и пора бы лондонцам демонстрировать весь свой потенциал.

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид проиграл в 2 своих последних спаррингах

    • «Челси» выиграл в 1 контрольном поединке из 4

    • «Реал» Мадрид обыгрывал лондонцев в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.81.

    Прогноз: Мадридцы явно максимально настроятся на этот поединок, и уж точно начнут его активно.

    «Челси» пока далек от оптимальных кондиций, да и оборона команды частенько совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.84

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    «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. «Сливочные» будут торопиться?
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