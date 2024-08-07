7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Челси». Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Каталонцы прошедший чемпионат Испании провела феерически. «Реал» Мадрид уверенно стал чемпионом.

При этом «Реал» Мадрид в итоге 10 очков опередил ближайшего преследователя «Барселону». Да и забили «сливочные» 87 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при 2 коллизиях.

Причем «Реал» Мадрид в последнем поединке уступил «Барселоне» (1:2). Да и спарринг с «Миланом» завершился минимальным поражением.

В 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 виктории. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти явно лишь раскачиваются. Да и подписание Килиана Мбаппе явно пойдет в плюс мадридцам.

При этом «Реал» Мадрид традиционно успешно противостоит «Челси». В 5 последних очных поединках испанцы выиграли 3 раза при 2 поражениях.

Наверняка номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних очных поединках «сливочные» обыгрывали «аристократов».

«Челси»

Турнирное положение: Лондонцы минувший сезон фактически провалили. «Челси» занял скромное 6 место в АПЛ.

При этом «Челси» в среднем забивал 2 гола за матч: 77 мячей в 38 поединках. А вот оборона дала результативный сбой аж 63 раза.

Последние матчи: летом «аристократы» провели 4 контрольных поединка. В них лондонцы выиграли 1 раз при 2 поражениях.

При этом «Челси» в последней контрольной встрече уступил «Манчестер Сити» (2:4). А вот «Америку» команда переиграла (3:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «аристократы» пока лишь разыгрываются. Да и результаты в спаррингах хромают на обе ноги.

Состав лондонцев изобилует яркими именами. А вот склеивать из них мощную команду предстоит итальянцу Энцо Мареске.

Да и вообще, «Челси» уже 2 года не обыгрывал «сливочных». Причем в двух последних очных поединках лондонцы не сумели отличиться.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и пора бы лондонцам демонстрировать весь свой потенциал.

Статистика для ставок

«Реал» Мадрид проиграл в 2 своих последних спаррингах

«Челси» выиграл в 1 контрольном поединке из 4

«Реал» Мадрид обыгрывал лондонцев в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.81.

Прогноз: Мадридцы явно максимально настроятся на этот поединок, и уж точно начнут его активно.

«Челси» пока далек от оптимальных кондиций, да и оборона команды частенько совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.84