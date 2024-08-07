«Реал» Мадрид
Турнирное положение: Каталонцы прошедший чемпионат Испании провела феерически. «Реал» Мадрид уверенно стал чемпионом.
При этом «Реал» Мадрид в итоге 10 очков опередил ближайшего преследователя «Барселону». Да и забили «сливочные» 87 мячей в 38 поединках.
Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 1 раз при 2 коллизиях.
Причем «Реал» Мадрид в последнем поединке уступил «Барселоне» (1:2). Да и спарринг с «Миланом» завершился минимальным поражением.
В 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 виктории. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти явно лишь раскачиваются. Да и подписание Килиана Мбаппе явно пойдет в плюс мадридцам.
При этом «Реал» Мадрид традиционно успешно противостоит «Челси». В 5 последних очных поединках испанцы выиграли 3 раза при 2 поражениях.
Наверняка номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в двух последних очных поединках «сливочные» обыгрывали «аристократов».
«Челси»
Турнирное положение: Лондонцы минувший сезон фактически провалили. «Челси» занял скромное 6 место в АПЛ.
При этом «Челси» в среднем забивал 2 гола за матч: 77 мячей в 38 поединках. А вот оборона дала результативный сбой аж 63 раза.
Последние матчи: летом «аристократы» провели 4 контрольных поединка. В них лондонцы выиграли 1 раз при 2 поражениях.
При этом «Челси» в последней контрольной встрече уступил «Манчестер Сити» (2:4). А вот «Америку» команда переиграла (3:0).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «аристократы» пока лишь разыгрываются. Да и результаты в спаррингах хромают на обе ноги.
Состав лондонцев изобилует яркими именами. А вот склеивать из них мощную команду предстоит итальянцу Энцо Мареске.
Да и вообще, «Челси» уже 2 года не обыгрывал «сливочных». Причем в двух последних очных поединках лондонцы не сумели отличиться.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и пора бы лондонцам демонстрировать весь свой потенциал.
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид проиграл в 2 своих последних спаррингах
- «Челси» выиграл в 1 контрольном поединке из 4
- «Реал» Мадрид обыгрывал лондонцев в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.11 и 1.81.
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Прогноз: Мадридцы явно максимально настроятся на этот поединок, и уж точно начнут его активно.
«Челси» пока далек от оптимальных кондиций, да и оборона команды частенько совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.84