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    Одолеет ли «Ягеллония» «Будё-Глимт»?

    «Ягеллония» — «Будё-Глимт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ягеллония» — «Будё-Глимт»
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    Альберт Гронбек
    «Ягеллония» Белосток на своем поле примет «Будё-Глимт» в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 7 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ягеллония» — «Будё-Глимт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Ягеллония

  • Белосток
    •  Ягеллония 21:45 Будё-Глимт

    Будё-Глимт

  • Будё
    •

    «Ягеллония»

    Турнирное положение: «Ягеллония» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря первому в своей истории титулу чемпиона Польши прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти литовский «Паневежис» с общим счетом 7:1.

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур польской лиги, клуб обыграл «Сталь» Мелец со счетом 2:0.

    Этот успех стал третьим кряду для хозяев на старте нового розыгрышна национального первенства, в котором они возглавляют турнирную таблицу.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ягеллония» только выигрывала после поражения в товарищеской встрече.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.

    Ярослав Кубицкий — лучший бомбардир польской лиги нового сезона с двумя голами.

    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Норвегии прошлого сезона.

    Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти латвийскую РФШ с общим счетом 7:1.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 18-й тур норвежской лиги, клуб обыграл «Хёугесунн» со счетом 4:2.

    Этот успех позволил коллективу сохранить свой уверенный отрыв на вершине турнирной таблицы норвежского первенства, где он на семь очков опережает «Бранн».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Альберт Гронбек — лучший бомбардир команды в норвежской лиге текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла

    • в семи из восьми последних матчей «Юниона» забивали больше 2,5 голов

    • в 16-ти последних матчах «Юнион» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Ягеллонии» — в 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей «Будё-Глимта» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12

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