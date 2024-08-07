Ягеллония
Будё-Глимт
«Ягеллония»
Турнирное положение: «Ягеллония» вышла в квалификацию Лиги чемпионов благодаря первому в своей истории титулу чемпиона Польши прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти литовский «Паневежис» с общим счетом 7:1.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на третий тур польской лиги, клуб обыграл «Сталь» Мелец со счетом 2:0.
Этот успех стал третьим кряду для хозяев на старте нового розыгрышна национального первенства, в котором они возглавляют турнирную таблицу.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ягеллония» только выигрывала после поражения в товарищеской встрече.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, хотя нынешний соперник обещает усложнить его задачу одержать дежурную победу.
Ярослав Кубицкий — лучший бомбардир польской лиги нового сезона с двумя голами.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: «Будё-Глимт» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Норвегии прошлого сезона.
Это позволило команде начать борьбу в турнире со второго раунда отбора, в котором ему по сумме двух матчей удалось пройти латвийскую РФШ с общим счетом 7:1.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на 18-й тур норвежской лиги, клуб обыграл «Хёугесунн» со счетом 4:2.
Этот успех позволил коллективу сохранить свой уверенный отрыв на вершине турнирной таблицы норвежского первенства, где он на семь очков опережает «Бранн».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Будё-Глимт» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.
Альберт Гронбек — лучший бомбардир команды в норвежской лиге текущего сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Славия» выиграла
- в семи из восьми последних матчей «Юниона» забивали больше 2,5 голов
- в 16-ти последних матчах «Юнион» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Будё-Глимт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.55, победа «Ягеллонии» — в 3.15.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.83 и 1.97.
- 2.29Карабах — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Динамо Киев — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.80Лилль — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в шести из восьми последних матчей «Будё-Глимта» было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12