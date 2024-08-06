ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлс5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Мирра Андреева и Диана Шнайдер4 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Дмитрий Баринов«Ахмат» — «Локомотив» 0:5. Онлайн
  • 23:40
    • Американец Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м
  • 22:53
    • Украинка Могучих стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту
  • 22:44
    • «Пари НН» минимально победил махачкалинское «Динамо»
  • 22:32
    • «Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:46
    • Андреева и Шнайдер проиграли в финале Олимпиады
  • 20:56
    • Китай выиграл золото в плавании на 4х100 комплексом у мужчин на ОИ, а США у женщин
  • 20:18
    • Шестрем взяла золото на 50 м вольным стилем, Финк стал олимпийским чемпионом на 1500 м кролем
    Все новости спорта

    «Лилль» выиграет первую встречу противостояния

    Лилль — Фенербахче: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.80. 06/08/2024 в 21:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Лилль Прогнозы на Фенербахче Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лилль»
    6 августа в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов французский «Лилль» на своем поле примет турецкий «Фенербахче». Начало — в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2024 года

    Лилль

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лилль 21:30 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции и благодаря этому получил билет в ЛЧ.

    В итоговой таблице «Лилль» всего лишь на два очка отстал от третьего «Бреста», который получил прямой билет в групповой этап главного еврокубка.

    Лилль — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В новом сезоне «доги» еще не проводили официальных игр, ограничившись лишь товарищескими поединками, проведя их аж шесть. В них они три раза победили, дважды сыграли вничью и раз уступили. В преддверии этого матча коллектив обыграл испанскую «Сельту» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Прошлый еврокубковый сезон «Лилль» может занести себе в актив. Французский коллектив в минувшем евросезоне добрался до четвертьфинала Лиги конференций, где только в серии послематчевых пенальти проиграл английской «Астон Вилле», обменявшись с ней домашними победами по 2:1.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» — это один из самых сильных и титулованных клубов Турции. На его счету 19 побед в национальном первенстве.

    В прошлом чемпионате страны «канарейки» заняли второе место, проиграв три очка заклятым врагам из «Галатасарая».

  • Новая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону
  • «Пари Сен-Жермен» больше не зависит от Килиана Мбаппе
  • 23/07/2024

    • Последние матчи: Стамбульцы в новом сезоне обзавелись именитым наставником в лице Жозе Моуринью и успели провести под его руководством два официальных поединка, обыграв дважды швейцарский «Лугано» на предыдущей стадии отбора ЛЧ — 2:1 и 4:3.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: Коллектив из Стамбула в двух своих предыдущих еврокубковых сезонах добирался до плей-офф. Так в позапрошлом сезоне «Фенербахче» был остановлен испанской «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы, а в прошлом только по пенальти проиграл в четвертьфинале Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», который в последствии стал победителем этого турнира.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели два поединка в 2010 году в ЛЕ. И тогда «Лилль» победил дома 2:1, а в Турции была ничья 1:1.

    • «Лилль» дома проиграл лишь один поединок из 19 предыдущих

    • У «Фенербахче» в гостях три фиаско за минувшие десять игр при пяти выигрышах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 2.20, победа «Фенербахче» — 3.45, ничья — 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от этого поединка ждем обмена забитыми мячами, ведь данные команды обладают просто прекрасной линией атаки.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на победу «Лилля», который на своей территории выступает очень сильно.

    Ставка: победа «Лилля» за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ястремская — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Линетт — Марино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Роджерс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андрееску — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Долхайд — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калинина — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч ТрансИнвест — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Франция — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лилль» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на футбол. «Лилль» выиграет первую встречу противостояния
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры