Лилль
Фенербахче
«Лилль»
Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции и благодаря этому получил билет в ЛЧ.
В итоговой таблице «Лилль» всего лишь на два очка отстал от третьего «Бреста», который получил прямой билет в групповой этап главного еврокубка.
Лилль — Фенербахче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В новом сезоне «доги» еще не проводили официальных игр, ограничившись лишь товарищескими поединками, проведя их аж шесть. В них они три раза победили, дважды сыграли вничью и раз уступили. В преддверии этого матча коллектив обыграл испанскую «Сельту» со счетом 3:1.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Прошлый еврокубковый сезон «Лилль» может занести себе в актив. Французский коллектив в минувшем евросезоне добрался до четвертьфинала Лиги конференций, где только в серии послематчевых пенальти проиграл английской «Астон Вилле», обменявшись с ней домашними победами по 2:1.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» — это один из самых сильных и титулованных клубов Турции. На его счету 19 побед в национальном первенстве.
В прошлом чемпионате страны «канарейки» заняли второе место, проиграв три очка заклятым врагам из «Галатасарая».
Последние матчи: Стамбульцы в новом сезоне обзавелись именитым наставником в лице Жозе Моуринью и успели провести под его руководством два официальных поединка, обыграв дважды швейцарский «Лугано» на предыдущей стадии отбора ЛЧ — 2:1 и 4:3.
Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.
Состояние команды: Коллектив из Стамбула в двух своих предыдущих еврокубковых сезонах добирался до плей-офф. Так в позапрошлом сезоне «Фенербахче» был остановлен испанской «Севильей» в 1/8 финала Лиги Европы, а в прошлом только по пенальти проиграл в четвертьфинале Лиги конференций греческому «Олимпиакосу», который в последствии стал победителем этого турнира.
Статистика для ставок
- Между собой эти клубы провели два поединка в 2010 году в ЛЕ. И тогда «Лилль» победил дома 2:1, а в Турции была ничья 1:1.
- «Лилль» дома проиграл лишь один поединок из 19 предыдущих
- У «Фенербахче» в гостях три фиаско за минувшие десять игр при пяти выигрышах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лилля» — 2.20, победа «Фенербахче» — 3.45, ничья — 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.99 и 1.80 соответственно.
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Прогноз: В первую очередь от этого поединка ждем обмена забитыми мячами, ведь данные команды обладают просто прекрасной линией атаки.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.80.
Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на победу «Лилля», который на своей территории выступает очень сильно.
Ставка: победа «Лилля» за 2.20.