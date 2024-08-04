4 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы минувший сезон проведи не столь успешно. Команда заняла 2 место в Примере, пропустив вперед мадридский «Реал».

При этом «Барселона» в минувшем чемпионате Испании настреляла 79 мячей в 38 поединках. А вот оборона дала сбои частенько: 44 пропущенных мяча.

Последние матчи: летом каталонцы провели 2 контрольные встречи. Команда Ханси Флика лишь минимально одолела «Олот».

Причем «Барселона» в своем последнем поединке расписала мировую с «Манчестер Сити». А вот в серии пенальти каталонцы оказались искуснее.

В 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. Забила в них команда 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Флика пока только вкатывается в игровой ритм. Да и оптимальный состав собрать никак не удается.

Поединки с «Реалом» для команды в последнее время проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч каталонцы выиграли 1 раз при 4 поражениях.

Наверняка «Барселона» будет максимально активна в атаке. В строю лидер атака команды поляк Роберт Левандовский, который уж точно найдет свой шанс у ворот «сливочных».

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: Эта команда провела почти идеальный минувший сезон. «Реал» Мадрид занял итоговое 1 место в Примере плюс победили в Лиге чемпионов.

При этом «Реал» Мадрид в 38 поединках Примеры настрелял 87 мячей в ворота соперников. Зато пропускала команда в среднем менее гола за матч — 26 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды началась не так давно. В 2 спаррингах она добыла 1 викторию при одном поражении.

При этом «Реал» Мадрид в последней контрольной встрече минимально уступил «Милану». А вот до того мадридцы учинили разгром «Альбасете» (3:0).

В 5 своих последних матчах команда разжилась двумя викториями. В этих поединках она отличилась 9 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды по именам просто потрясающий. Да и настрой на очередное «Эль-Классико», пусть и неофициальное, явно будет запредельным.

Вообще, «Реал» Мадрид обыгрывал каталонцев в трех последних очных поединках. А вот ровно год назад «сливочные» в спарринге уступили принципиальному сопернику (0:3).

В этом поединке Карло Анчелотти явно соорудит кадровую ротацию. Свой шанс получит несколько молодых игроков.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать активно. Да и мотивация одолеть столь сильного соперника у мадридцев всегда имеется.

Статистика для ставок

«Барселона» уже год не может обыграть мадридцев

«Реал» Мадрид обыграл каталонцев в 3 последних очных поединках

Под руководством Флика каталонцы еще не проигрывали

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.94, а победа оппонента — в скромные 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.64.

Прогноз: Обе команды прекрасно атакуют, что наверняка и продемонстрируют в этой встрече.

В матчах столь принципиальных соперников никто не собирается отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке победу одержит «Реал» Мадрид.

Ставка: Победа «Реала» Мадрид за 2.33