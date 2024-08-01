1 августа в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Викингур» и «Гент». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Викингур» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Викингур»

Турнирное положение: «Викингур» весьма преуспевает в своем чемпионате. Там команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

При этом «Викингур» в первом матче с «Гентом» уступил (1:4). Так что ответная встреча, по сути, превращается в сущую формальность.

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Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Фарерских островов команда добыла 3 очка. «Викингур» уверенно переиграл «ХБ Торсхавн» (2:0).

Причем после того «Викингур» в первом раунде квалификации Лиги конференций прошел «Лиепаю». Первая встреча завершилась вничью (1:1), после чего фарерцы победили (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Викингур» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: фарерский клуб уже выполнил программу-минимум. А вот тягаться с бельгийцами команде не по силам.

При этом «Викингур» до поражения от «Гента» не проигрывал с конца мая. Да и по игре команда выглядит достаточно выгодно.

Очевидно, что фарерцы будут действовать вторым номером. Номинальные хозяева постараются найти свои шансы на контратаках.

«Гент»

Турнирное положение: Бельгийцы явно нацелены на проход в групповой раунд. «Гент» в первом поединке уверенно одолел «Викингур» (4:1).

Причем «Гент» успешно стартовал и в чемпионате Бельгии. Команда с минимальным счетом переиграла «Кортрейк».

Последние матчи: две победы кряду говорят о неплохой форме команды. Да и вообще, бельгийцы — опытные еврокубковые бойцы.

Нынешним летом «Гент» провел уже 7 контрольных поединков. В них команда выиграла 3 раза при 4 поражениях.

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки «Гента» отличились 5 забитыми мячами при 5 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уверенная победа в первом матче не расхолодит команду. Да и фарерцев «Гент» обязан обыгрывать при любой диспозиции.

Нет сомнений, что бельгийцы постараются сыграть результативно. Никакой недооценки соперника гости точно не допустят.

При этом «Гент» имеет довольно качественный по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация продолжить свой победный сериал.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и оппонента сложно назвать ершистым.

Статистика для ставок

«Гент» выиграл в 2 своих последних матчах

«Викингур» до последней коллизии не проигрывал с конца мая

Первый поединок соперников завершился победой «Гента» (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.70, а победа оппонента — в скромные 9.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

Прогноз: Бельгийцы явно превосходят соперника в классе, что снова продемонстрируют на деле.

Фарерцы слишком нестабильны, плюс оборона команды слишком часто дает результативные сбои.

Ставка: Фора «Гента» -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.73