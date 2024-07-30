30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Факел». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы стартовали в чемпионате, как и подобает чемпиону. По итогам 2 первых туров они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» в двух первых турах настрелял 8 мячей в ворота соперников. А вот свои ворота команда Сергея Семака пока сохраняет в неприкосновенности.

Последние матчи: летом команда Семака сыграла 3 контрольных поединка. В них зенитовцы выиграли 2 раза при одной коллизии.

В стартовом поединке «Зенит» не оставил шансов «Крыльям Советов» (4:0). После того питерцы с таким же счетом вынесли «Рубин».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках парни с берегов Невы забили 14 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данный момент зенитовцы выглядят явными фаворитами сезона. Причем флагман российского футбола явно намерен преуспеть на всех фронтах.

Матчи против «Факела» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Зенит» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать в Кубке. Даже не в самом оптимальном сочетании питерцы не должны иметь проблем в этом матче.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцам предстоит сложнейшее испытание. «Факелу» придется бороться за выживание в элите, а значит на Кубок можно будет выставлять не самый оптимальный состав.

Причем «Факел» стартовал в РПЛ крайне неудачно. Воронежцы в двух турах не сумели набрать ни одного очка, пропустив в свои ворота 5 мячей.

Последние матчи: в межсезонье «Факел» провел 3 контрольных поединка. В них команда добыла одну победу при одном поражении.

Причем в первом туре воронежцы уступили столичному «Динамо» (1:3). А вот поединок с «Акроном» весьма походит на провал (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. Да и в плане психологии неудачный старт в чемпионате явно идет в минус.

Плюс ко всему, в минувшем туре был удален ведущий форвард команды Евгений Марков. Да и вообще, в игре воронежцев что-то сломалось…

Воронежцы еще ни разу в истории не обыгрывали «Зенит». Да и в своем нынешнем виде «Факелу» нужно думать о более приземленных вещах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент вряд ли предстанет в оптимальном составе.

Статистика для ставок

«Факел» еще ни разу не обыгрывал петербуржцев

«Зенит» в 3 своих последних матчах неизменно забивал по 4 мяча

Питерцы еще не пропустили ни одного мяча в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.77 и 2.09.

Прогноз: Питерцы сильны в любом кадровом сочетании, к тому же соперник более обеспокоен своими неудачами в чемпионате.

«Зенит» на две головы сильнее воронежцев, плюс традиционно успешно им противостоит.

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 3.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.71