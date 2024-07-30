ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Том Дэйли — единственный, кто способен противостоять китайцам29 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Евгений КузнецовПохоже, история «что если» Евгения Кузнецова подошла к концу Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
    Все новости спорта

    «Зенит» деклассирует воронежцев

    Зенит — Факел: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.02. 30.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Факел Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков
    30 июля в 1-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Факел». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 30 Июля 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 21:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Петербуржцы стартовали в чемпионате, как и подобает чемпиону. По итогам 2 первых туров они расположились на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Зенит» в двух первых турах настрелял 8 мячей в ворота соперников. А вот свои ворота команда Сергея Семака пока сохраняет в неприкосновенности.

    Зенит — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда Семака сыграла 3 контрольных поединка. В них зенитовцы выиграли 2 раза при одной коллизии.

    В стартовом поединке «Зенит» не оставил шансов «Крыльям Советов» (4:0). После того питерцы с таким же счетом вынесли «Рубин».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках парни с берегов Невы забили 14 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на данный момент зенитовцы выглядят явными фаворитами сезона. Причем флагман российского футбола явно намерен преуспеть на всех фронтах.

    Матчи против «Факела» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Зенит» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются успешно стартовать в Кубке. Даже не в самом оптимальном сочетании питерцы не должны иметь проблем в этом матче.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцам предстоит сложнейшее испытание. «Факелу» придется бороться за выживание в элите, а значит на Кубок можно будет выставлять не самый оптимальный состав.

    Причем «Факел» стартовал в РПЛ крайне неудачно. Воронежцы в двух турах не сумели набрать ни одного очка, пропустив в свои ворота 5 мячей.

  • «Зенит» снова подтвердил статус главного фаворита РПЛ. Питерцы легко победили «Рубин» в гостях
  • Обзор спортивных СМИ на разгромную победу «Зенита» во втором туре РПЛ против «Рубина»
  • 27/07/2024

    • Последние матчи: в межсезонье «Факел» провел 3 контрольных поединка. В них команда добыла одну победу при одном поражении.

    Причем в первом туре воронежцы уступили столичному «Динамо» (1:3). А вот поединок с «Акроном» весьма походит на провал (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. Да и в плане психологии неудачный старт в чемпионате явно идет в минус.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Плюс ко всему, в минувшем туре был удален ведущий форвард команды Евгений Марков. Да и вообще, в игре воронежцев что-то сломалось…

    Воронежцы еще ни разу в истории не обыгрывали «Зенит». Да и в своем нынешнем виде «Факелу» нужно думать о более приземленных вещах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Да и оппонент вряд ли предстанет в оптимальном составе.

    Статистика для ставок

    • «Факел» еще ни разу не обыгрывал петербуржцев

    • «Зенит» в 3 своих последних матчах неизменно забивал по 4 мяча

    • Питерцы еще не пропустили ни одного мяча в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.05, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.77 и 2.09.

    Прогноз: Питерцы сильны в любом кадровом сочетании, к тому же соперник более обеспокоен своими неудачами в чемпионате.

    «Зенит» на две головы сильнее воронежцев, плюс традиционно успешно им противостоит.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 3.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.71

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рууд — Вавассори
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Кепфер — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эванс — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ван — Плишкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мертенс — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Роджерс — Монтгомери
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Таунсенд — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Цуренко — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бадоса — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нгуну — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Факел»: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» деклассирует воронежцев
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры