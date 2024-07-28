Московский «Спартак» сыграет против «Химок» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 28 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Спартак» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: «Химки» занимают девятое место в таблице РПЛ по итогам первого тура.

Последние матчи: в минувшее воскресенье «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Автором единственного гола в состава подмосковного клуба стал Антон Заболотный.

В товарищеских матчах «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал», сыграли вничью с «Велесом» и уступили сербскому ОФК (2:3).

Не сыграют: Седрик Гогуа и Артур Юсупов.

Состояние команды: пока слишком рано делать серьезные выводы, но, скорее всего, в новом сезоне у «Химок» всё будет в порядке. Клубу удалось усилить состав и пригласить интересного тренера — вместо Андрея Талалаева команду возглавил испанец Франк Артига.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Помимо Заболотного, стоит отметить появление в «Химках» аргентинского полузащитника Лукаса Веры, который ранее успешно выступал за «Оренбургу». Не будет лишним здесь и бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» пока что входит в группу команд, которые начали новую кампанию с поражения.

Последние матчи: красно-белые в стартовом туре проиграли на выезде «Оренбургу» — 0:2.

В товарищеских матчах «Спартак» выиграл у московского «Торпедо» и азербайджанского «Насафа», сыграл вничью с казахстанским «Актобе» и уступил «Динамо» в серии пенальти.

Не сыграют: Александр Соболев (отстранен от первой команды), Алексис Дуарте, Виллиан Жозе.

Состояние команды: сезон едва успел начать, а «Спартак» уже тонет в критике. Это факт — команда Деяна Станковича ужасно сыграла против «Оренбурга». Опять-таки, еще не время делать выводы, но есть подозрение, что руководство клуба не угадало с новым тренером.

По всей видимости, атмосфера в команде тоже оставляет желать лучшего. Вскоре после игры с «Оренбургом» Станкович отстранил от команды Александра Соболева. Нападающий в разговоре с тренером честно признался, что его мысли сейчас связаны, в первую очередь, с возможным, переходом в «Зенит».

При этом новичок команды бразилец Виллиан Жозе пока только набирает форму. Скорее всего, он не поможет красно-белым и в предстоящем матче.

Статистика для ставок

С учетом прошлого сезона гостевая безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ составляет уже четыре матча (три ничьих и поражение). На этом отрезке красно-белые не забили ни одного мяча

«Химки» ни разу не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих матчах на своем поле. Одна игра завершилась победой подмосковной команды, а вторая — вничью

«Химки» не смогли забить «Спартаку» только в одном из четырех предыдущих матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Химки» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры прилагают за 3.78, а победу «Спартака» — за 1.83.

Прогноз: похоже, болельщиков «Спартака» ждет еще один сложный день. С учетом того, что показала команда Станковича в игре с «Оренбургом», логично предположить, что у нее будут проблемы и в Химках.

Ничья или победа «Химок» в предстоящем матче не станет сюрпризом. «Спартак» подошел к новому сезону не разобранном состоянии.

Рекомендуемая ставка: ничья или победа «Химок» за 2.02.

Прогноз: вполне вероятно, что «Спартак» снова первым пропустит и только после этого начнет создавать хоть какие-то моменты у чужих ворот.

Ставка: тотал «Химок» в первом тайме больше 0,5 за 2.57.