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    «Спартак» проиграет второй матч подряд?

    «Химки» — «Спартак» Москва. Ставка (к. 2.57) и прогноз на чемпионат России 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Спартак» Москва
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    Манфред Угальде
    Московский «Спартак» сыграет против «Химок» в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 28 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Спартак» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Июля 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 15:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: «Химки» занимают девятое место в таблице РПЛ по итогам первого тура.

    Последние матчи: в минувшее воскресенье «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Автором единственного гола в состава подмосковного клуба стал Антон Заболотный.

    Химки — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В товарищеских матчах «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал», сыграли вничью с «Велесом» и уступили сербскому ОФК (2:3).

    Не сыграют: Седрик Гогуа и Артур Юсупов.

    Состояние команды: пока слишком рано делать серьезные выводы, но, скорее всего, в новом сезоне у «Химок» всё будет в порядке. Клубу удалось усилить состав и пригласить интересного тренера — вместо Андрея Талалаева команду возглавил испанец Франк Артига.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Помимо Заболотного, стоит отметить появление в «Химках» аргентинского полузащитника Лукаса Веры, который ранее успешно выступал за «Оренбургу». Не будет лишним здесь и бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» пока что входит в группу команд, которые начали новую кампанию с поражения.

    Последние матчи: красно-белые в стартовом туре проиграли на выезде «Оренбургу» — 0:2.

    В товарищеских матчах «Спартак» выиграл у московского «Торпедо» и азербайджанского «Насафа», сыграл вничью с казахстанским «Актобе» и уступил «Динамо» в серии пенальти.

    Не сыграют: Александр Соболев (отстранен от первой команды), Алексис Дуарте, Виллиан Жозе.

    Состояние команды: сезон едва успел начать, а «Спартак» уже тонет в критике. Это факт — команда Деяна Станковича ужасно сыграла против «Оренбурга». Опять-таки, еще не время делать выводы, но есть подозрение, что руководство клуба не угадало с новым тренером.

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    • По всей видимости, атмосфера в команде тоже оставляет желать лучшего. Вскоре после игры с «Оренбургом» Станкович отстранил от команды Александра Соболева. Нападающий в разговоре с тренером честно признался, что его мысли сейчас связаны, в первую очередь, с возможным, переходом в «Зенит».

    При этом новичок команды бразилец Виллиан Жозе пока только набирает форму. Скорее всего, он не поможет красно-белым и в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • С учетом прошлого сезона гостевая безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ составляет уже четыре матча (три ничьих и поражение). На этом отрезке красно-белые не забили ни одного мяча

    • «Химки» ни разу не проиграли «Спартаку» в двух предыдущих матчах на своем поле. Одна игра завершилась победой подмосковной команды, а вторая — вничью

    • «Химки» не смогли забить «Спартаку» только в одном из четырех предыдущих матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Химки» в этом матче можно поставить за 4.30, ничью букмекеры прилагают за 3.78, а победу «Спартака» — за 1.83.

    Прогноз: похоже, болельщиков «Спартака» ждет еще один сложный день. С учетом того, что показала команда Станковича в игре с «Оренбургом», логично предположить, что у нее будут проблемы и в Химках.

    Ничья или победа «Химок» в предстоящем матче не станет сюрпризом. «Спартак» подошел к новому сезону не разобранном состоянии.

    Рекомендуемая ставка: ничья или победа «Химок» за 2.02.

    Прогноз: вполне вероятно, что «Спартак» снова первым пропустит и только после этого начнет создавать хоть какие-то моменты у чужих ворот.

    Ставка: тотал «Химок» в первом тайме больше 0,5 за 2.57.

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