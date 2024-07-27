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    Аргентина (U23) — Ирак (U23): прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 27.07.2024

    Прогнозы на футбол Париж-2024 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на Сборная Ирака
    Прогноз и ставки на Аргентина (U23) — Ирак (U23)
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    Кристиан Медина
    27 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Аргентина (U23) и Ирак (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина (U23) — Ирак (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Париж-2024. Мужчины. Группа B 27 Июля 2024 года

    Аргентина U23

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    Ирак U23

  • Париж-2024. Мужчины. Группа B
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    Аргентина (U23)

    Турнирное положение: Аргентина (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря второму месту в южноамериканском отборе на Игры.

    Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего заняла вторую позицию на финальном этапе, опередив Бразилию и Венесуэлу, а также проиграв Парагвай.

    Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира сенсационно уступила Марокко (1:2).

    Эта неудача теперь заставляет «альбиселестес» бороться за победу, ибо даже ничья серьезно подрывает их шансы на выход из группы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Аргентина (U23) проиграла лишь раз при трех победах и четырех ничьих.

    Такая форма говорит о средней форме сборной, которая хотя и является очевидным фаворитом, но все же испытывает проблемы в достижении успешного результата.

    Джулиано Симеоне — автор пока что единственного гола команды на турнире.

    Ирак (U23)

    Турнирное положение: Ирак (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на Кубке Азии в своем возрасте.

    Команда в ходе него дошла до полуфинала, где проиграла Японии (0:2), но зато в игре за третье место справилась с Индонезией (2:1).

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира сенсационно обыграла Украину со счетом 2:1.

    Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Ирак (U23) проиграл лишь раз при пяти победах.

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    Такая форма говорит об отличной форме сборной, что она уже доказала в первом туре группового раунда, так что ее сопернику будет наверняка непросто.

    Аймен Хуссейн и Али Ясим — авторы двух голов команды на турнире.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей Аргентина забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Ирак выиграл.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.80, победа Ирака — в 7.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.06.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Они не только часто забивают и не редко пропускают.

    В четырех из шести последних игр номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков Аргентины.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.36.

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    Аргентина (U23) — Ирак (U23): прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли Аргентина за поражение?
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