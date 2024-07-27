27 июля во втором туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Аргентина (U23) и Ирак (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина (U23) — Ирак (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина (U23)

Турнирное положение: Аргентина (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря второму месту в южноамериканском отборе на Игры.

Команда сперва выиграла свою группу первой стадии, после чего заняла вторую позицию на финальном этапе, опередив Бразилию и Венесуэлу, а также проиграв Парагвай.

Последние матчи: сборная в своей последней игре на старте олимпийского турнира сенсационно уступила Марокко (1:2).

Эта неудача теперь заставляет «альбиселестес» бороться за победу, ибо даже ничья серьезно подрывает их шансы на выход из группы.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах в разных турнирах Аргентина (U23) проиграла лишь раз при трех победах и четырех ничьих.

Такая форма говорит о средней форме сборной, которая хотя и является очевидным фаворитом, но все же испытывает проблемы в достижении успешного результата.

Джулиано Симеоне — автор пока что единственного гола команды на турнире.

Ирак (U23)

Турнирное положение: Ирак (U23) выступает на олимпийском турнире благодаря успешному выступлению на Кубке Азии в своем возрасте.

Команда в ходе него дошла до полуфинала, где проиграла Японии (0:2), но зато в игре за третье место справилась с Индонезией (2:1).

Последние матчи: сборная в своем последнем матче на старте олимпийского турнира сенсационно обыграла Украину со счетом 2:1.

Этот успех позволяет коллективу всерьез претендовать на выход из группы, поэтому в грядущем поединке даже ничья будет для него неплохим результатом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Ирак (U23) проиграл лишь раз при пяти победах.

Такая форма говорит об отличной форме сборной, что она уже доказала в первом туре группового раунда, так что ее сопернику будет наверняка непросто.

Аймен Хуссейн и Али Ясим — авторы двух голов команды на турнире.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Аргентины забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей Аргентина забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Ирак выиграл.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.37. Ничья — в 4.80, победа Ирака — в 7.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.06.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Они не только часто забивают и не редко пропускают.

В четырех из шести последних игр номинальных гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних поединков Аргентины.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.36.