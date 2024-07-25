Пакш
АЕК Ларнака
«Пакш»
Турнирное положение: Венгры уже начали официальный сезон. Команда уже вылетела из квалификации Лиги Европы.
При этом «Пакш» в первом матче уступил «Корвинулу» (0:4). А вот ответный поединок стал для команды победным (2:0).
Пакш — АЕК Ларнака: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: венгры имеют явные проблемы с надежностью тылов. Да и с реализацией не всегда складывается позитивно.
Нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них венгры добыли 3 виктории, уступив только «Богемиансу» (1:4).
В 5 своих последних матчах «Пакш» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане реализации венгры способны прибавить.
При этом «Пакш» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми и провальными.
Очевидно, что венгры постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и киприотов команда уж точно не боится.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: АЕК Ларнака пока не стартовал в сезоне официально. До этого момента она проводила лишь контрольные поединки.
Причем АЕК Ларнака не столь позитивно смотрелась в летних контрольных матчах. В 5 спаррингах киприоты проиграли 4 раза при одной ничьей.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей проблематично.
Последний спарринг команда провела достаточно неплохо. Клуб из Ларнаки подписал мировое соглашение с АПОЭЛом (0:0).
В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В них АЕК Ларнака отличился 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Киприоты нынче переживают явный кризис жанра. Да и оборона команды в контрольных матчах ошибалась уж чересчур часто.
Тем не менее, кипрский клуб давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом. Да и состав у команды по именам выглядит выгодно.
При этом АЕК Ларнака явно намерен пройти венгерский барьер. Да и опыт кипрского клуба должен сказаться, несмотря на все насущные проблемы.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и пора бы киприотам продемонстрировать свой потенциал.
Статистика для ставок
- АЕК Ларнака проиграла 4 из 5 летних спаррингов
- Венгры уже вылетели из квалификации Лиги Европы
- «Пакш» в 5 контрольных поединках добыл 3 победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.84 и 1.96.
- 2.25Лудогорец — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.95Аргентина (U23) — Марокко (U23): прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.16Узбекистан (U23) — Испания (U23) : прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Киприоты опытнее, пусть в контрольных матчах выглядели не лучшим образом.
«Пакш» крайне нестабилен, да и в матчах с румынами обнажился ряд проблем в обороне.
Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15