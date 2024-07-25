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    АЕК Ларнака проведет удачную гастроль

    «Пакш» — АЕК Ларнака. Прогноз и ставки (к. 2.45) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пакш» — АЕК Ларнака
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    АЕК Ларнака
    25 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Пакш» и АЕК Ларнака. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пакш» — АЕК Ларнака, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Пакш

  • Пакш
    •  Пакш 21:00 АЕК Ларнака

    АЕК Ларнака

  • Ларнака
    •

    «Пакш»

    Турнирное положение: Венгры уже начали официальный сезон. Команда уже вылетела из квалификации Лиги Европы.

    При этом «Пакш» в первом матче уступил «Корвинулу» (0:4). А вот ответный поединок стал для команды победным (2:0).

    Пакш — АЕК Ларнака: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: венгры имеют явные проблемы с надежностью тылов. Да и с реализацией не всегда складывается позитивно.

    Нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них венгры добыли 3 виктории, уступив только «Богемиансу» (1:4).

    В 5 своих последних матчах «Пакш» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит достаточно неплохо. Да и в плане реализации венгры способны прибавить.

    При этом «Пакш» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми и провальными.

    Очевидно, что венгры постараются максимально воспользоваться фактором своего поля. Да и киприотов команда уж точно не боится.

    АЕК Ларнака

    Турнирное положение: АЕК Ларнака пока не стартовал в сезоне официально. До этого момента она проводила лишь контрольные поединки.

    Причем АЕК Ларнака не столь позитивно смотрелась в летних контрольных матчах. В 5 спаррингах киприоты проиграли 4 раза при одной ничьей.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и матчи с более-менее приличными соперниками даются ей проблематично.

    Последний спарринг команда провела достаточно неплохо. Клуб из Ларнаки подписал мировое соглашение с АПОЭЛом (0:0).

    В 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В них АЕК Ларнака отличился 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Киприоты нынче переживают явный кризис жанра. Да и оборона команды в контрольных матчах ошибалась уж чересчур часто.

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    Тем не менее, кипрский клуб давно зарекомендовал себя опытным еврокубковым бойцом. Да и состав у команды по именам выглядит выгодно.

    При этом АЕК Ларнака явно намерен пройти венгерский барьер. Да и опыт кипрского клуба должен сказаться, несмотря на все насущные проблемы.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и пора бы киприотам продемонстрировать свой потенциал.

    Статистика для ставок

    • АЕК Ларнака проиграла 4 из 5 летних спаррингов

    • Венгры уже вылетели из квалификации Лиги Европы

    • «Пакш» в 5 контрольных поединках добыл 3 победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.84 и 1.96.

    Прогноз: Киприоты опытнее, пусть в контрольных матчах выглядели не лучшим образом.

    «Пакш» крайне нестабилен, да и в матчах с румынами обнажился ряд проблем в обороне.

    Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

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    «Пакш» — АЕК Ларнака: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. АЕК Ларнака проведет удачную гастроль
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