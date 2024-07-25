25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Марибор» — «Университатя» Крайова. Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Марибор» — «Университатя», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Марибор»

Турнирное положение: «Марибор» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту словенской лиги.

Тем не менее, команда не задержалась в этом еврокубке, уступив в в первом раунде квалификации болгарскому «Ботеву» из Пловдива со счетом 3:4 по сумме двух встреч.

Последние матчи: в рамках первого тура нового розыгрыша словенского первенства клуб на своем поле разгромил «Домжале» (4:1).

Этот успех оформил беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые были официальными и пришлись на еврокубки, а также чемпионат Словении.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках «Марибор» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты не говорят о плохой форме коллектива, но в то же время не свидетельствуют и о какой-то его мощи на старте новой кампании.

Арнель Якупович — пока что лучший бомбардир команды в словенском первенстве с двумя голами.

«Университатя» Крайова

Турнирное положение: «Университатя» Крайова вышла в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф румынской лиги за право сыграть в данном еврокубке.

Команда по регулярного сезона национального первенства заняла третью строчку, отстав от чемпиона ФКСБ на пять очков и от ставшего вторым «Клужа» на два балла.

Последние матчи: в рамках поединка 2-го тура чемпионата Румынии клуб обыграл на своем поле «Арад» (4:2) и тем самым одержал первую викторию в новом сезоне.

По итогам двух стартовых туров своей национальной лиги коллектив набрал четыре очка и пока что занимает третью позицию.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Университатя» Крайова выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Четыре гола команды на старте чемпионата Румынии забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Марибора» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Марибора» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Университатя» Крайова не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Университати» Крайова — в 2.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в девяти их последних домашних поединках.

В трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Марибора».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20