Марибор
КСУ
«Марибор»
Турнирное положение: «Марибор» вышел в квалификацию Лиги Европы благодаря второму месту словенской лиги.
Тем не менее, команда не задержалась в этом еврокубке, уступив в в первом раунде квалификации болгарскому «Ботеву» из Пловдива со счетом 3:4 по сумме двух встреч.
Последние матчи: в рамках первого тура нового розыгрыша словенского первенства клуб на своем поле разгромил «Домжале» (4:1).
Этот успех оформил беспроигрышную серию коллектива в два поединка, которые были официальными и пришлись на еврокубки, а также чемпионат Словении.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках «Марибор» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты не говорят о плохой форме коллектива, но в то же время не свидетельствуют и о какой-то его мощи на старте новой кампании.
Арнель Якупович — пока что лучший бомбардир команды в словенском первенстве с двумя голами.
«Университатя» Крайова
Турнирное положение: «Университатя» Крайова вышла в квалификацию Лиги конференций благодаря победе в плей-офф румынской лиги за право сыграть в данном еврокубке.
Команда по регулярного сезона национального первенства заняла третью строчку, отстав от чемпиона ФКСБ на пять очков и от ставшего вторым «Клужа» на два балла.
Последние матчи: в рамках поединка 2-го тура чемпионата Румынии клуб обыграл на своем поле «Арад» (4:2) и тем самым одержал первую викторию в новом сезоне.
По итогам двух стартовых туров своей национальной лиги коллектив набрал четыре очка и пока что занимает третью позицию.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были товарищескими и официальными, «Университатя» Крайова выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Четыре гола команды на старте чемпионата Румынии забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Марибора» забивали обе команды
- в четырех последних матчах «Марибора» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Университатя» Крайова не проиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Марибор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.25, победа «Университати» Крайова — в 2.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 1.97 и 1.83.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в девяти их последних домашних поединках.
В трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Марибора».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20