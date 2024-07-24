24 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Расинг» Монтевидео и «Уачипато». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Монтевидео — «Уачипато», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Расинг» Монтевидео

Турнирное положение: «Расинг» Монтевидео вполне способен пройти далеко в текущем турнире. Да и в первом матче с «Уачипато» команда победила (3:2).

При этом «Расинг» Монтевидео в своем чемпионате выступает не лучшим образом. По итогам 6 туров она занимает скромную 7 позицию в турнирной таблице.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Расинг» Монтевидео с минимальным счетом уступил «Монтевидео Уондерерс».

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 6 поединках уругвайского чемпионата она забила всего 6 мячей.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Расинг» Монтевидео выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Расинг» Монтевидео выглядел не столь выгодно. Похоже, все силы команда оставила в первой встрече с чилийцами.

Причем до победы над «Уачипато» команда не побеждала в 4 матчах кряду. Да и ошибки в обороне уж слишком участились.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать активно. Уругвайцы постараются закрепить успех первого матча.

«Уачипато»

Турнирное положение: «Уачипато» в своем чемпионате выступает крайне неудачно. Там команда осела на скромной 11 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Уачипато» ужасающе атакует. В 6 поединках чемпионата Чили игроки команды настреляли всего 12 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не сумела победить. «Уачипато» поделил очки с «Кобрелоа» (1:1).

До того команда уступила уругвайцам в первом матче (2:3). А вот последняя виктория случилась еще в конце весны.

В пяти последних матчах «Уачипато» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Уачипато» выглядит неубедительно. Команда имеет явные проблемы с реализацией.

При этом «Уачипато» на групповом этапе Кубка Либертадорес забил всего 5 мячей в 6 матчах. Заняв 3 место в группе, чилийцы проследовали в Южноамериканский кубок.

Притом, что тылы чилийцев вряд ли можно назвать столь надежными. Да и лидеры команды не блещут стабильностью.

И уж точно номинальные гости будут стараться отыграть гандикап в один мяч. «Уачипато» уж точно будет рисковать.

Статистика для ставок

«Уачипато» в среднем забивает меньше гола за матч

«Расинг» Монтевидео выиграл только в одном из 6 матчей своего чемпионата

«Уачипато» в первой встрече уступил уругвайцам (2:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» Монтевидео — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.28 и 1.62.

Прогноз: Уругвайцы выглядят монолитнее соперника, и уж точно будут агрессивно атаковать.

Номинальные гости слабоваты в плане реализации, да и подбор игроков у них весьма скромный.

Ставка: Победа «Расинга» Монтевидео за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.28