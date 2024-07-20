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    «Годой Крус» привезет очки из Авельянеды?

    «Расинг» Авельянеда — «Годой Крус». Ставка (к. 2.31) на чемпионат Аргентины

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    Прогноз и ставки на «Расинг» Авельянеда — «Годой Крус»
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    «Годой Крус»
    20 июля в шестом туре чемпионата Аргентины по футболу «Расинг» из Авельянеды на своем поел примет «Годой Крус». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» Авельянеда — «Годой Крус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 20 Июля 2024 года

    Расинг Авельянеда

  • Аргентина. Примера
    •  Расинг Авельянеда 23:00 Годой-Крус

    Годой-Крус

  • Годой-Крус
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    «Расинг» Авельянеда

    Турнирное положение: Коллектив из Авельянеды на текущий момент в таблице идет четвертым с десятью набранными очками и отстает от лидера на три пункта.

    «Расинг» смог выиграть три поединка из четырех проведенных, а также по разу играл вничью и уступал, разница мячей составляет 12:6.

    Последние матчи: «Академики» в своем последнем проведенном матче проиграли на выезде со счетом 0:2 «Ланусу» в рамках чемпионата Аргентины. И этим фиаско они прервали свою 5-матчевую победную и 6-матчевую беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Расинг» поражением в прошлом туре прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию, которую начал мировой, а продолжил пятью выигрышами кряду с учетом всех турниров. Причем «небесно-голубые» не забивали только в одном из десяти своих предыдущих поединков.

    «Годой Крус»

    Турнирное положение: Данный коллектив из-за 3-очкового штрафа баллов в своей копилке не имеет и и находится на дне таблицы.

    «Годой Крус» три из четырех проведенных встреч свел вничью и потерпел одно поражение, забил два гола, а пропустил на мяч больше.

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  • 17/07/2024

    • Последние матчи: «Сине-белые» свои две предыдущие игры чемпионата завершили вничью, поочередно поделив очки в гостях с «Эстудиантесем» и на своем поле с «Росарио Сентраль» по 1:1. Перед этим они разгромили на выезде 4:0 «Эль Порвенир» в Кубке страны.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: К данной игре «Годой Крус» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписал три мировых исхода и добился одной мировой. Причем в двух поединках данного отрезка он не пропускал. Перед этим же коллектив проиграл три встречи подряд, но каждый раз с минимальной разницей.

    Статистика для ставок

    • «Расинг» дома выиграл семь из восьми предыдущих игр при одном фиаско

    • «Годой Крус» в гостях проиграл лишь раз за пять минувших матчей

    • «Годой Крус» не уступает предстоящему противнику уже в четырех очных играх кряду, выиграв три из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Расинга» — 1.64, победа «Годой Крус» — 5.50, ничья — 3.88.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.77 соответственно.

    Прогноз: «Годой Крус» весьма неплохо играет против предстоящего противника в последнее время, и вполне может не проиграть и на этот раз.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.31.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на обмен забитыми мячами, ведь и в очных противостояниях, да в целом своих предыдущих матчах, эти команды редко когда уходят с поля без результативных действий.

    Ставка: обе забьют за 2.03.

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