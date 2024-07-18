Коламбус Крю
Шарлотт
«Коламбус Крю»
Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 21 матча занимает третью позицию Восточной конференции с 42 очками. Он забил 45 мячей и пропустил 19.
Команда находится в зоне плей-офф и на шесть баллов отстает от лидера в лице «Цинциннати», а также на пять очков от второго «Интер Майами».
Коламбус Крю — Шарлотт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они крупно обыграли «Лос-Анджелес» (5:1).
Этот успех продлил серию франчайза до пяти поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Эван Буш — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках в разных турнирах «Коламбус Крю» проиграл лишь дважды при девяти победах.
Очевидно, что с такой формой клуб имеет отличные шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, ведь ему все же предстоит сыграть с непростым соперником.
Кучо Эрнандес — лучший бомбардир команды в лиге с 12-ю голами.
«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» по итогам 23-х матчей занимает шестую позицию Восточной конференции с 35 очками. Он забил 27 мячей и пропустил 24.
Команда находится в зоне плей-офф и опережает на восемь баллов восьмую строчку, которая уже не выводит в главные игры чемпионата.
Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На чужом поле они обыграли лидера «Цинциннати» (3:1).
Этот успех прервал проигрышную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.
Не сыграют: Брэндон Кэмбридж, Жуниор Урсо — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Шарлотт» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что с такой формой клуб может остаться и без очков, особенно с учетом уровня соперника, который, к тому же, принимает его на своем поле.
Патрик Агьеманг — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.
Статистика для ставок
- в семи из восьми последних матчей «Коламбуса» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Коламбуса» забивали больше 3,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Шарлотт» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Шарлотт» — в 6.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева забивали больше двух голов. Так было и в двух из трех их последних поединков.
И то, что в четырех из пяти последних матчей гости неизменно пропускали, позволяет рассчитывать на такой расклад.
Ставка: индивидуальный тотал «Коламбус Крю» больше 2,0 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40