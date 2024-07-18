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    Прервет ли «Шарлотт» победную серию «Коламбус Крю»?

    «Коламбус Крю» — «Шарлотт». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, МЛС, 18 июля 2024 года

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    «Коламбус Крю»
    18 июля в матче чемпионата США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Шарлотт». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Шарлотт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Июля 2024 года

    Коламбус Крю

  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 02:30 Шарлотт

    Шарлотт

  • США. MLS
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    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: «Коламбус Крю» по итогам 21 матча занимает третью позицию Восточной конференции с 42 очками. Он забил 45 мячей и пропустил 19.

    Команда находится в зоне плей-офф и на шесть баллов отстает от лидера в лице «Цинциннати», а также на пять очков от второго «Интер Майами».

    Коламбус Крю — Шарлотт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: хозяева в последней игре одержали победу. На своем поле они крупно обыграли «Лос-Анджелес» (5:1).

    Этот успех продлил серию франчайза до пяти поединков, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Эван Буш — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11-ти последних поединках в разных турнирах «Коламбус Крю» проиграл лишь дважды при девяти победах.

    Очевидно, что с такой формой клуб имеет отличные шансы если не на победу, то, по крайней мере, на ничью, ведь ему все же предстоит сыграть с непростым соперником.

    Кучо Эрнандес — лучший бомбардир команды в лиге с 12-ю голами.

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» по итогам 23-х матчей занимает шестую позицию Восточной конференции с 35 очками. Он забил 27 мячей и пропустил 24.

    Команда находится в зоне плей-офф и опережает на восемь баллов восьмую строчку, которая уже не выводит в главные игры чемпионата.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На чужом поле они обыграли лидера «Цинциннати» (3:1).

    Этот успех прервал проигрышную мини-серию франчайза в два поединка, которые пришлись на регулярный чемпионат МЛС.

    Не сыграют: Брэндон Кэмбридж, Жуниор Урсо — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках чемпионата МЛС) «Шарлотт» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Очевидно, что с такой формой клуб может остаться и без очков, особенно с учетом уровня соперника, который, к тому же, принимает его на своем поле.

    Патрик Агьеманг — лучший бомбардир команды в лиге с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Коламбуса» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Коламбуса» забивали больше 3,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Шарлотт» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Шарлотт» — в 6.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева забивали больше двух голов. Так было и в двух из трех их последних поединков.

    И то, что в четырех из пяти последних матчей гости неизменно пропускали, позволяет рассчитывать на такой расклад.

    Ставка: индивидуальный тотал «Коламбус Крю» больше 2,0 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

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    «Коламбус Крю» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Шарлотт» победную серию «Коламбус Крю»?
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