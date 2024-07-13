Соперники порадуют обилием голов

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    ЦСКА — «Ахмат». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ахмат»
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    Игроки ЦСКА
    13 июля в товарищеском матче по футболу сыграют ЦСКА и «Ахмат». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» все мечтают о золоте чемпионата. Однако по составу команда едва ли способна решать столь высокие задачи.

    При этом ЦСКА летом провел уже 3 контрольных поединка. В них команда Марко Николича выиграла 3 раза.

    Последние матчи: меньше 2 мячей «армейцы» не забивают. Да и по игре команда смотрится достаточно монолитно.

    Команда Николича сначала переиграла «Шинник» (2:1). Затем поочередно был разгромлены «Белград» (4:0) и «Партизан» (3:0).

    В 5 своих последних матчах ЦСКА победил. В этих поединках игроки московского клуба забили 17 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-синие» нынче демонстрируют прекрасную организацию игры. Рука Николича уже видна!

    Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч ЦСКА выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Наверняка москвичи постараются продлить свой успешный спарринговый сериал. Да и в атаке «армейцы» нынче преуспевают!

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Прошлый сезон получился для грозненцев скомканным. Команда Магомеда Адиева намерена побороться за высокие места в новом сезоне.

    При этом «Ахмат» провел уже 3 контрольных матчах. В них чеченцы добыли две виктории при одном паритете.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть викторию. Грозненцы уверенно переиграли «Иртыш» (2:0).

    До того «Ахмат» подписал мировую с «Челябинском» (1:1). А вот встреча с московским «Динамо» получилась куда более успешной (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Грозненцы уж точно не боятся никого. Да и в своих последних матчах «Ахмат» продемонстрировал свои лучшие качества.

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    Летом клуб покинуло несколько возрастных игроков. Зато пополнение вышло точечным, да и Адиев явно вдохнет в «Ахмат» новую жизнь.

    При этом грозненцы в последней очной встрече переиграли «армейцев». В апрельском поединке команда Адиева оказалась сильнее (2:1).

    Очевидно, что грозненцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и мотивация дать бой столь сильному оппоненту зашкаливает.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА выиграл во всех 3 спаррингах текущего межсезонья

    • «Ахмат» в 3 летних контрольных поединках выиграл 2 раза при 1 ничьей

    • «Армейцы» в 3 своих контрольных матчах забили 9 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 3.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.

    Прогноз: ЦСКА на данном этапе выглядит выгодно, и уж точно будет максимально активен в атаке.

    Грозненцы постепенно прибавляют, и явно не собираются лишь отсиживаться в обороне.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья за 4.15

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    ЦСКА — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.07.2024. Прогнозы на футбол. Соперники порадуют обилием голов
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