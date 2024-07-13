Соперники порадуют обилием голов

ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» все мечтают о золоте чемпионата. Однако по составу команда едва ли способна решать столь высокие задачи.
При этом ЦСКА летом провел уже 3 контрольных поединка. В них команда Марко Николича выиграла 3 раза.
Последние матчи: меньше 2 мячей «армейцы» не забивают. Да и по игре команда смотрится достаточно монолитно.
Команда Николича сначала переиграла «Шинник» (2:1). Затем поочередно был разгромлены «Белград» (4:0) и «Партизан» (3:0).
В 5 своих последних матчах ЦСКА победил. В этих поединках игроки московского клуба забили 17 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-синие» нынче демонстрируют прекрасную организацию игры. Рука Николича уже видна!
Поединки с «Ахматом» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных встреч ЦСКА выиграл 3 раза при 2 коллизиях.
Наверняка москвичи постараются продлить свой успешный спарринговый сериал. Да и в атаке «армейцы» нынче преуспевают!
«Ахмат»
Турнирное положение: Прошлый сезон получился для грозненцев скомканным. Команда Магомеда Адиева намерена побороться за высокие места в новом сезоне.
При этом «Ахмат» провел уже 3 контрольных матчах. В них чеченцы добыли две виктории при одном паритете.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть викторию. Грозненцы уверенно переиграли «Иртыш» (2:0).
До того «Ахмат» подписал мировую с «Челябинском» (1:1). А вот встреча с московским «Динамо» получилась куда более успешной (3:0).
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Грозненцы уж точно не боятся никого. Да и в своих последних матчах «Ахмат» продемонстрировал свои лучшие качества.
Летом клуб покинуло несколько возрастных игроков. Зато пополнение вышло точечным, да и Адиев явно вдохнет в «Ахмат» новую жизнь.
При этом грозненцы в последней очной встрече переиграли «армейцев». В апрельском поединке команда Адиева оказалась сильнее (2:1).
Очевидно, что грозненцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и мотивация дать бой столь сильному оппоненту зашкаливает.
Статистика для ставок
- ЦСКА выиграл во всех 3 спаррингах текущего межсезонья
- «Ахмат» в 3 летних контрольных поединках выиграл 2 раза при 1 ничьей
- «Армейцы» в 3 своих контрольных матчах забили 9 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 3.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.42 и 2.57.
- 1.80Зенит — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
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Прогноз: ЦСКА на данном этапе выглядит выгодно, и уж точно будет максимально активен в атаке.
Грозненцы постепенно прибавляют, и явно не собираются лишь отсиживаться в обороне.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья за 4.15