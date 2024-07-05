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    «Зенит» не заметит аргентинцев

    «Зенит» — «Тальерес» Кордоба. Ставка (к. 3.44) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Тальерес» Кордоба
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    Матео Кассьерра
    5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Июля 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Тальерес

    Тальерес

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Зенит»

    Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл чемпионство. Да и по составу питерцы явно превосходят всех в РПЛ.

    При этом «Зенит» в нынешнее межсезонье ожидает серьезное кадровое обновление. Клуб дальновидно усилился сразу несколькими игроками с российским паспортом.

    Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Семака победила. Петербуржцы разгромили «Сочи» (5:2).

    Стоит отметить Матео Кассьерру, оформившего дубль. Да и в чемпионате он стал лучшим бомбардиром с 21 голом в активе.

    В 5 своих последних матчах «Зенит» победил 4 раза. В этих поединках игроки клуба с берегов Невы забили 14 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда войдет сильно обновленной. Да и лидеры на месте, к тому же еще способны прибавить.

    В четырех своих последних матчах «Зенит» победил. Да и с атакой у команды Семака все в полнейшем порядке!

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. Даже в условиях кадровой ротации питерцы не должны иметь проблем.

    «Тальерес» Кордоба

    Турнирное положение: «Тальерес» сейчас пребывает в накате. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины.

    При этом «Тальерес» Кордоба в 5 матчах своего чемпионата выиграл 4 раза при одном паритете. Вот только отрыв от ближайшего преследователя измеряется лишь дополнительными показателями.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она переиграла «Платенсе» (2:1).

    До того «Тальерес» Кордоба сумел переиграть «Колон» (1:0). Да и встреча с «Сентраль» Кордоба стала победной (4:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 голами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Аргентинцы явно намерены выступить удачно. Да и чемпион России для них станет прекрасным раздражителем.

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    В трех своих последних матчах команда победила. Да и в Кубке Либертадорес аргентинцы уверенно прошли в плей-офф.

    При этом «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят получше.

    Очевидно, что аргентинцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Тальерес» Кордоба имеет действующую трехматчевую победную серию

    • «Зенит» в 4 последних поединках забивает не менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.02.

    Прогноз: «Зенит» в своем нынешнем состоянии смотрится мощнее оппонента.

    Зенитовцы постараются продлить свой победный сериал, и уж точно будут активно атаковать.

    Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 3.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

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    «Зенит» — «Тальерес» Кордоба: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» не заметит аргентинцев
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