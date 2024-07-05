«Зенит» не заметит аргентинцев

5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Тальерес» Кордоба. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Тальерес» Кордоба, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл чемпионство. Да и по составу питерцы явно превосходят всех в РПЛ.

При этом «Зенит» в нынешнее межсезонье ожидает серьезное кадровое обновление. Клуб дальновидно усилился сразу несколькими игроками с российским паспортом.

Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Семака победила. Петербуржцы разгромили «Сочи» (5:2).

Стоит отметить Матео Кассьерру, оформившего дубль. Да и в чемпионате он стал лучшим бомбардиром с 21 голом в активе.

В 5 своих последних матчах «Зенит» победил 4 раза. В этих поединках игроки клуба с берегов Невы забили 14 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новый сезон команда войдет сильно обновленной. Да и лидеры на месте, к тому же еще способны прибавить.

В четырех своих последних матчах «Зенит» победил. Да и с атакой у команды Семака все в полнейшем порядке!

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. Даже в условиях кадровой ротации питерцы не должны иметь проблем.

«Тальерес» Кордоба

Турнирное положение: «Тальерес» сейчас пребывает в накате. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата Аргентины.

При этом «Тальерес» Кордоба в 5 матчах своего чемпионата выиграл 4 раза при одном паритете. Вот только отрыв от ближайшего преследователя измеряется лишь дополнительными показателями.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Дома она переиграла «Платенсе» (2:1).

До того «Тальерес» Кордоба сумел переиграть «Колон» (1:0). Да и встреча с «Сентраль» Кордоба стала победной (4:2).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 голами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Аргентинцы явно намерены выступить удачно. Да и чемпион России для них станет прекрасным раздражителем.

В трех своих последних матчах команда победила. Да и в Кубке Либертадорес аргентинцы уверенно прошли в плей-офф.

При этом «Тальерес» Кордоба в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят получше.

Очевидно, что аргентинцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.

Статистика для ставок

«Зенит» в выиграл в 4 своих последних матчах

«Тальерес» Кордоба имеет действующую трехматчевую победную серию

«Зенит» в 4 последних поединках забивает не менее 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.02.

Прогноз: «Зенит» в своем нынешнем состоянии смотрится мощнее оппонента.

Зенитовцы постараются продлить свой победный сериал, и уж точно будут активно атаковать.

Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 3.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.13