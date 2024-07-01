1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Ленинградец». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Ленинградец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы и вылетела в первую лигу.

При этом в 30 матчах «Сочи» добыл всего 5 побед. Да и по пропустили южане 48 мячей в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сочинцы не смогли победить. Южане расписали мировую с «Рубином» (1:1).

До того команда уступила «Краснодару» (2:3). А вот «Пари НН» был показательно обыгран с крупным счетом (6:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках игроки «Сочи» забили 11 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел значительных изменений. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.

Сочинцы явно намереваются сходу вернуться в РПЛ. А вот с «Лениградцем» команда пересекалась лишь однажды, и тогда «Сочи» одолел соперника (4:1).

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. Да и обыгрывать столь скромного оппонента южане обязаны априори.

«Ленинградец»

Турнирное положение: «Ленинградец» минувший сезон провел неудачно. Что говорить, если команда финишировала на 16 строчке первого дивизиона и вылетела во вторую лигу?!

Притом, что «Ленинградец» в 34 матчах первенства победила всего 8 раз. А вот проиграли питерцы в 16 поединках «лучшей лиги мира».

Последние матчи: «Ленинградец» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг с «Сочи» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне недавнего представителя элиты.

А вот сезон в первом дивизионе команда завершила неудачно. Петербуржцы в родных стенах пали под натиском «Торпедо» (2:3).

Вообще, «Ленинградец» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели вернуться в первую лигу клуб не скрывает.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ленинградец» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Главным будет сохранить лидеров.

Перспективный наставник Максим Астафьев будет строить новую команду. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

В 5 своих последних поединках команда добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды отличились 8 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Очевидно, что «Ленинградец» будет действовать вторым номером. Команда Астафьева постарается сыграть на своих лучших качествах.

Статистика для ставок

«Сочи» не побеждают 2 матча кряду

«Ленинградец» год назад в контрольной встрече уступил сочинцам (1:4)

«Сочи» в минувшем сезоне вылетел из РПЛ, а «Лениградец» — из первого дивизиона

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.40.

Прогноз: «Сочи», несмотря на значительные кадровые потери, смотрится куда сильнее соперника.

Сочинцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно начнут встречу активно.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.27