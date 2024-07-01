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    Южане совершат блицкриг

    «Сочи» — «Ленинградец». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ленинградец»
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    Николай Заболотный
    1 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Сочи» и «Ленинградец». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Ленинградец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы и вылетела в первую лигу.

    При этом в 30 матчах «Сочи» добыл всего 5 побед. Да и по пропустили южане 48 мячей в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке сочинцы не смогли победить. Южане расписали мировую с «Рубином» (1:1).

    До того команда уступила «Краснодару» (2:3). А вот «Пари НН» был показательно обыгран с крупным счетом (6:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках игроки «Сочи» забили 11 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел значительных изменений. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.

    Сочинцы явно намереваются сходу вернуться в РПЛ. А вот с «Лениградцем» команда пересекалась лишь однажды, и тогда «Сочи» одолел соперника (4:1).

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. Да и обыгрывать столь скромного оппонента южане обязаны априори.

    «Ленинградец»

    Турнирное положение: «Ленинградец» минувший сезон провел неудачно. Что говорить, если команда финишировала на 16 строчке первого дивизиона и вылетела во вторую лигу?!

    Притом, что «Ленинградец» в 34 матчах первенства победила всего 8 раз. А вот проиграли питерцы в 16 поединках «лучшей лиги мира».

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    • Последние матчи: «Ленинградец» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг с «Сочи» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне недавнего представителя элиты.

    А вот сезон в первом дивизионе команда завершила неудачно. Петербуржцы в родных стенах пали под натиском «Торпедо» (2:3).

    Вообще, «Ленинградец» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели вернуться в первую лигу клуб не скрывает.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ленинградец» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Главным будет сохранить лидеров.

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    Перспективный наставник Максим Астафьев будет строить новую команду. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.

    В 5 своих последних поединках команда добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды отличились 8 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Очевидно, что «Ленинградец» будет действовать вторым номером. Команда Астафьева постарается сыграть на своих лучших качествах.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» не побеждают 2 матча кряду

    • «Ленинградец» год назад в контрольной встрече уступил сочинцам (1:4)

    • «Сочи» в минувшем сезоне вылетел из РПЛ, а «Лениградец» — из первого дивизиона

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.40.

    Прогноз: «Сочи», несмотря на значительные кадровые потери, смотрится куда сильнее соперника.

    Сочинцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно начнут встречу активно.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

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    «Сочи» — «Ленинградец»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на футбол. Южане совершат блицкриг
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