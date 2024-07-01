«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы минувший чемпионат провалили. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы и вылетела в первую лигу.
При этом в 30 матчах «Сочи» добыл всего 5 побед. Да и по пропустили южане 48 мячей в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке сочинцы не смогли победить. Южане расписали мировую с «Рубином» (1:1).
До того команда уступила «Краснодару» (2:3). А вот «Пари НН» был показательно обыгран с крупным счетом (6:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках игроки «Сочи» забили 11 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье состав команды претерпел значительных изменений. Потеря ряда игроков вряд ли пройдет бесследно.
Сочинцы явно намереваются сходу вернуться в РПЛ. А вот с «Лениградцем» команда пересекалась лишь однажды, и тогда «Сочи» одолел соперника (4:1).
Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет боевым. Да и обыгрывать столь скромного оппонента южане обязаны априори.
«Ленинградец»
Турнирное положение: «Ленинградец» минувший сезон провел неудачно. Что говорить, если команда финишировала на 16 строчке первого дивизиона и вылетела во вторую лигу?!
Притом, что «Ленинградец» в 34 матчах первенства победила всего 8 раз. А вот проиграли питерцы в 16 поединках «лучшей лиги мира».
Последние матчи: «Ленинградец» только начинает серию контрольных поединков. Спарринг с «Сочи» будет очень полезен в качестве проверки себя на фоне недавнего представителя элиты.
А вот сезон в первом дивизионе команда завершила неудачно. Петербуржцы в родных стенах пали под натиском «Торпедо» (2:3).
Вообще, «Ленинградец» имеет вполне крепкий состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели вернуться в первую лигу клуб не скрывает.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ленинградец» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. Главным будет сохранить лидеров.
Перспективный наставник Максим Астафьев будет строить новую команду. Да и ресурсы для этого у клуба имеются.
В 5 своих последних поединках команда добыла 2 победы. В этих матчах игроки команды отличились 8 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Очевидно, что «Ленинградец» будет действовать вторым номером. Команда Астафьева постарается сыграть на своих лучших качествах.
Статистика для ставок
- «Сочи» не побеждают 2 матча кряду
- «Ленинградец» год назад в контрольной встрече уступил сочинцам (1:4)
- «Сочи» в минувшем сезоне вылетел из РПЛ, а «Лениградец» — из первого дивизиона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.45, а победа оппонента — в скромные 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.40.
- 2.14Испания — Грузия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.24Англия — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Сочи», несмотря на значительные кадровые потери, смотрится куда сильнее соперника.
Сочинцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно начнут встречу активно.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.27