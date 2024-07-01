«Фламенго» на своем поле примет «Крузейро» в 13-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 1 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Крузейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: По итогам 12-ти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает первое место с 24 баллами и разницей мячей 20-11.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя в лице «Байи», у которой столько же очков.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение, но все же удержал лидерство. Его обыграл «Жувентуде» (1:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в девять поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, Бруну Энрике, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 10 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» проиграл лишь раз при восьми победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, хотя фиаско в прошлом туре, безусловно, должно тревожить болельщиков на фоне плотной борьбы за лидерство.

Педро — лучшие бомбардир не только команды, но и всей Серии А с пятью голами.

«Крузейро»

Турнирное положение: По итогам 11-ти матчей «Крузейро» занимает пятое место в бразильской Серии А с 20 баллами и разницей мячей 15-14.

Команда находится в зоне квалификации Кубка Либертадорес, уступая на три балла зоне прямого выхода в этот же главный турнир континента, поэтому ей важно побеждать

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (2:0).

Этот успех позволил коллективу реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от «Байи» (1:4) также в чемпионате Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Рафа Силва, Хуан Диненьо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках, которые пришлись на Серию А, «Крузейро» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме гостей, которые выиграли два последних матча из трех, так что они вполне способны отобрать очки у фаворита.

Матеус Перейра и Рафа Силва, который не сыграет в грядущем поединке — лучшие бомбардиры команды с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Фламенго» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчах «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Крузейро» не проиграл.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.85, победа «Крузейро» — в 6.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

В трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала, но фактор фаворита игры здесь обещает стать решающим.

Ставка: обе команды забьют за 2.13.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь так было в шести из 10 их последних матчей.

Ставка: «Фламенго» выиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.00