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    Выйдет ли Канада в плей-офф Кубка Америки?

    Канада — Чили. Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол, Кубок Америки, 30 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Чили
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    Джонатан Дэвид
    30 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Канада и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа A 30 Июня 2024 года

    Канада

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    •  Канада 03:00 Чили

    Чили

  • Сантьяго
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    Канада

    Турнирное положение: Канада в первых двух турах группового раунда Кубка Америки проиграла Аргентине (0:2) и обыграл Перу (1:0).

    Команда гарантированно выйдет в четвертьфинал турнира, если сыграет даже вничью, не говоря уже о победном исходе.

    Канада — Чили: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.

    Таким образом, победа над Перу во втором туре группового раунда Кубка Америки прервала безвыигрышную серию коллектива в три матча.

    Прогнозы и ставки на Кубок Америки

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Канада выиграла лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но как показал ее старт на турнире, и нынешний соперник ей по плечу.

    Джонатан Дэвид — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

    Чили

    Турнирное положение: Чили в первых двух турах группового раунда Кубка Америки сыграл вничью с Перу (0:0) и проиграл Аргентине (0:1).

    Команда выйдет в четвертьфинал турнира, если обыграет нынешнего соперника. Другой результат ее не устроит.

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    • Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Парагвай (3:0).

    Неудача во втором туре группового раунда нынешнего первенства оформила ее безвыигрышную мини-серию в два поединка.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми матчах (официальных и контрольных), Чили выиграл лишь дважды при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, а на фоне формы соперника у нее не лучшие шансы на выход в плей-офф.

    Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах Канады хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей Чили не выиграл.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.25, победа Канады — в 3.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в пяти последних матчах Канады хотя бы один из соперников не забивал. При этом в них она выиграла лишь дважды.

    В свою очередь, в девяти из 10-ти последних матчей Чили был реализован такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти их последних поединков.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

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    Канада — Чили: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на футбол. Выйдет ли Канада в плей-офф Кубка Америки?
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