30 июня во втором туре группового раунда чемпионата Южной Америки по футболу 2024 года сыграют Канада и Чили. Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Чили, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Канада в первых двух турах группового раунда Кубка Америки проиграла Аргентине (0:2) и обыграл Перу (1:0).

Команда гарантированно выйдет в четвертьфинал турнира, если сыграет даже вничью, не говоря уже о победном исходе.

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Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.

Таким образом, победа над Перу во втором туре группового раунда Кубка Америки прервала безвыигрышную серию коллектива в три матча.

Прогнозы и ставки на Кубок Америки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Канада выиграла лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но как показал ее старт на турнире, и нынешний соперник ей по плечу.

Джонатан Дэвид — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.

Чили

Турнирное положение: Чили в первых двух турах группового раунда Кубка Америки сыграл вничью с Перу (0:0) и проиграл Аргентине (0:1).

Команда выйдет в четвертьфинал турнира, если обыграет нынешнего соперника. Другой результат ее не устроит.

Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Парагвай (3:0).

Неудача во втором туре группового раунда нынешнего первенства оформила ее безвыигрышную мини-серию в два поединка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми матчах (официальных и контрольных), Чили выиграл лишь дважды при четырех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, а на фоне формы соперника у нее не лучшие шансы на выход в плей-офф.

Пока что команда не забивала на Кубке Америки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов

в пяти последних матчах Канады хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей Чили не выиграл.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.25, победа Канады — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти последних матчах Канады хотя бы один из соперников не забивал. При этом в них она выиграла лишь дважды.

В свою очередь, в девяти из 10-ти последних матчей Чили был реализован такой же расклад.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти их последних поединков.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.