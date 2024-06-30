Канада
Чили
Канада
Турнирное положение: Канада в первых двух турах группового раунда Кубка Америки проиграла Аргентине (0:2) и обыграл Перу (1:0).
Команда гарантированно выйдет в четвертьфинал турнира, если сыграет даже вничью, не говоря уже о победном исходе.
Канада — Чили: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, сумела не проиграть Франции, сыграв 0:0.
Таким образом, победа над Перу во втором туре группового раунда Кубка Америки прервала безвыигрышную серию коллектива в три матча.
Прогнозы и ставки на Кубок Америки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Канада выиграла лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, которая является очевидным фаворитом, но как показал ее старт на турнире, и нынешний соперник ей по плечу.
Джонатан Дэвид — автор единственного гола команды в Кубке Америки 2024 года.
Чили
Турнирное положение: Чили в первых двух турах группового раунда Кубка Америки сыграл вничью с Перу (0:0) и проиграл Аргентине (0:1).
Команда выйдет в четвертьфинал турнира, если обыграет нынешнего соперника. Другой результат ее не устроит.
Последние матчи: до Кубка Америки сборная в своей последней игре, которая была товарищеской, разгромила Парагвай (3:0).
Неудача во втором туре группового раунда нынешнего первенства оформила ее безвыигрышную мини-серию в два поединка.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних восьми матчах (официальных и контрольных), Чили выиграл лишь дважды при четырех поражениях и двух ничьих.
Такие результаты говорят о не лучшей форме сборной, а на фоне формы соперника у нее не лучшие шансы на выход в плей-офф.
Пока что команда не забивала на Кубке Америки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Канады забивали меньше 2,5 голов
- в пяти последних матчах Канады хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей Чили не выиграл.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Чили — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.25, победа Канады — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.
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Прогноз: в пяти последних матчах Канады хотя бы один из соперников не забивал. При этом в них она выиграла лишь дважды.
В свою очередь, в девяти из 10-ти последних матчей Чили был реализован такой же расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в четырех из пяти их последних поединков.
Ставка: только одна команда забьет за 2.35.