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    Минчане дожмут БАТЭ

    БАТЭ — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 июня 2024 года

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    БАТЭ
    29 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Динамо» Минск. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Июня 2024 года

    БАТЭ

  • Борисов
    •  БАТЭ 20:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    БАТЭ

    Турнирное положение: Борисовцы проводят откровенно блеклый сезон. На данный момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом БАТЭ в 13 матчах забил всего 17 раз. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

    БАТЭ — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: борисовцы явно не блещут стабильностью результатов. Яркие победы сменяются зычными оплеухами.

    В минувшем туре команда нанесла поражение «Динамо-Брест» (1:3). А вот «Неману» борисовцы минимально уступили.

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне нестабильно. Да и ярко выраженного бомбардира у команды нет.

    Матчи против динамовцев для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в двух последних домашних поединках БАТЭ уступил минчанам.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Действующий чемпион Белоруссии сейчас на подъеме. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Минск в 13 матчах чемпионата добыло 8 побед. Зато команда Вадима Скрипченко еще не проиграла ни разу.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Крепкий «Неман» был обыгран со счетом 2:1.

    До того минчане в Кубке страны поглумились над «Миорами» (8:0). Да и «Слуцк» был буквально сметен с газона (5:0).

    Вообще же, «Динамо» Минск в 5 последних матчах добыл 4 виктории. Забила в них команда 18 мячей при всего 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе динамовцы смотрятся весьма выгодно. Да и отставание от лидера измеряется лишь тремя очками.

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    С результативностью у команды складывается весьма весело. В среднем минчане забивают почти 2 гола за матч: 25 мячей в 13 поединках чемпионата.

    Причем «Динамо» Минск пропускает в среднем менее гола за матч — 8 голов. Да и нигериец Раймонд Адеола настрелял уже 5 мячей.

    Нет сомнений, что минчане намерены продолжить свою победную серию. Да и пора бы чемпиону отомстить БАТЭ за мартовский вылет из Кубка.

    Статистика для ставок

    • Минчане в среднем пропускают менее гола за матч — 8 мячей

    • «Динамо» Минск еще ни разу не уступило в текущем чемпионате

    • БАТЭ в среднем пропускает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.

    Прогноз: Минчане блестяще атакуют, и явно намерены приблизиться к лидеру.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и динамовцы намерены поквитаться с БАТЭ за мартовскую неудачу в Кубке.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск во 2 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

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    БАТЭ — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. Минчане дожмут БАТЭ
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