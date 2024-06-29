БАТЭ
Динамо Минск
БАТЭ
Турнирное положение: Борисовцы проводят откровенно блеклый сезон. На данный момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
При этом БАТЭ в 13 матчах забил всего 17 раз. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.
БАТЭ — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: борисовцы явно не блещут стабильностью результатов. Яркие победы сменяются зычными оплеухами.
В минувшем туре команда нанесла поражение «Динамо-Брест» (1:3). А вот «Неману» борисовцы минимально уступили.
Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне нестабильно. Да и ярко выраженного бомбардира у команды нет.
Матчи против динамовцев для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в двух последних домашних поединках БАТЭ уступил минчанам.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Действующий чемпион Белоруссии сейчас на подъеме. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Минск в 13 матчах чемпионата добыло 8 побед. Зато команда Вадима Скрипченко еще не проиграла ни разу.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Крепкий «Неман» был обыгран со счетом 2:1.
До того минчане в Кубке страны поглумились над «Миорами» (8:0). Да и «Слуцк» был буквально сметен с газона (5:0).
Вообще же, «Динамо» Минск в 5 последних матчах добыл 4 виктории. Забила в них команда 18 мячей при всего 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе динамовцы смотрятся весьма выгодно. Да и отставание от лидера измеряется лишь тремя очками.
С результативностью у команды складывается весьма весело. В среднем минчане забивают почти 2 гола за матч: 25 мячей в 13 поединках чемпионата.
Причем «Динамо» Минск пропускает в среднем менее гола за матч — 8 голов. Да и нигериец Раймонд Адеола настрелял уже 5 мячей.
Нет сомнений, что минчане намерены продолжить свою победную серию. Да и пора бы чемпиону отомстить БАТЭ за мартовский вылет из Кубка.
Статистика для ставок
- Минчане в среднем пропускают менее гола за матч — 8 мячей
- «Динамо» Минск еще ни разу не уступило в текущем чемпионате
- БАТЭ в среднем пропускает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.
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Прогноз: Минчане блестяще атакуют, и явно намерены приблизиться к лидеру.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и динамовцы намерены поквитаться с БАТЭ за мартовскую неудачу в Кубке.
Ставка: Победа «Динамо» Минск во 2 тайме за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23