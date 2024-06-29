29 июня в 14-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют БАТЭ и «Динамо» Минск. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч БАТЭ — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

БАТЭ

Турнирное положение: Борисовцы проводят откровенно блеклый сезон. На данный момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом БАТЭ в 13 матчах забил всего 17 раз. А вот пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

БАТЭ — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 5.804.151.50Бонус$9500

Последние матчи: борисовцы явно не блещут стабильностью результатов. Яркие победы сменяются зычными оплеухами.

В минувшем туре команда нанесла поражение «Динамо-Брест» (1:3). А вот «Неману» борисовцы минимально уступили.

Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит крайне нестабильно. Да и ярко выраженного бомбардира у команды нет.

Матчи против динамовцев для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в двух последних домашних поединках БАТЭ уступил минчанам.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Действующий чемпион Белоруссии сейчас на подъеме. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Динамо» Минск в 13 матчах чемпионата добыло 8 побед. Зато команда Вадима Скрипченко еще не проиграла ни разу.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова добыла три очка. Крепкий «Неман» был обыгран со счетом 2:1.

До того минчане в Кубке страны поглумились над «Миорами» (8:0). Да и «Слуцк» был буквально сметен с газона (5:0).

Вообще же, «Динамо» Минск в 5 последних матчах добыл 4 виктории. Забила в них команда 18 мячей при всего 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе динамовцы смотрятся весьма выгодно. Да и отставание от лидера измеряется лишь тремя очками.

С результативностью у команды складывается весьма весело. В среднем минчане забивают почти 2 гола за матч: 25 мячей в 13 поединках чемпионата.

Причем «Динамо» Минск пропускает в среднем менее гола за матч — 8 голов. Да и нигериец Раймонд Адеола настрелял уже 5 мячей.

Нет сомнений, что минчане намерены продолжить свою победную серию. Да и пора бы чемпиону отомстить БАТЭ за мартовский вылет из Кубка.

Статистика для ставок

Минчане в среднем пропускают менее гола за матч — 8 мячей

«Динамо» Минск еще ни разу не уступило в текущем чемпионате

БАТЭ в среднем пропускает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.23 и 1.66.

Прогноз: Минчане блестяще атакуют, и явно намерены приблизиться к лидеру.

Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и динамовцы намерены поквитаться с БАТЭ за мартовскую неудачу в Кубке.

Ставка: Победа «Динамо» Минск во 2 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.23