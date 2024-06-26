26 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» минувший чемпионат провел не столь успешно. Москвичи финишировали на 4 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от чемпиона составило всего 4 очка. Да и проиграл «Локомотив» меньше всех в чемпионате — всего 5 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке железнодорожники победили. «Балтика» была обыграна уверенно (3:1).

Причем до того команда переиграла ершистый «Факел» (2:0). Да и вообще, подопечные Михаила Галактионова заметно прибавили в концовке чемпионата.

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В межсезонье москвичи понесли ряд кадровых пробоин. Особенно болезненной может стать потеря креативного Максима Глушенкова.

Матчи против «канониров» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Наверняка настрой на первый контрольный поединок межсезонья будет максимальным. Да и по составу москвичи все равно выглядят выгодно.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки не сумели вернуться в РПЛ. В стыках команда уступила «Пари НН» (2:1, 0:2).

Притом, что «Арсенал» Тула финишировал на 4 месте в первой лиге. Да и проиграла команда всего в 5 матчах первенства.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда опростоволосилась. Туляки уступили нижегородцам (0:2).

Причем в обоих стыковых матчах по разу свои ворота поразил Эрвинг Ботака-Иобома. Именно его автогол во втором поединке и стал решающим.

Вообще, «Арсенал» Тула имеет вполне крепкий состав. Один только опытнейший Сергей Ткачев чего стоит!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Туляки явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. В нем туляки будут штурмовать первую лигу!

Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Джонатан Окоронкво забил 17 мячей в первой лиге, и теперь может сменить прописку.

В 5 своих последних поединках команда добыла 2 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 4 мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Очевидно, что «Арсенал» Тула будет действовать вторым номером. Туляки мотивированы проверить свои силы на фоне полпреда РПЛ.

Статистика для ставок

«Локомотив» выиграл в 4 своих последних матчах

«Арсенал» Тула уступил в стыках за попадание в РПЛ

Последняя очная встреча завершилась победой туляков (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 6.68.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.75.

Прогноз: Обе команды постараются успешно начать серию контрольных матчей, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.

«Локомотив» в своих последних матчах выглядел весьма выгодно, да и в любом сочетании способен выдать качественный поединок.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18