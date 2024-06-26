«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» минувший чемпионат провел не столь успешно. Москвичи финишировали на 4 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от чемпиона составило всего 4 очка. Да и проиграл «Локомотив» меньше всех в чемпионате — всего 5 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке железнодорожники победили. «Балтика» была обыграна уверенно (3:1).
Причем до того команда переиграла ершистый «Факел» (2:0). Да и вообще, подопечные Михаила Галактионова заметно прибавили в концовке чемпионата.
В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В межсезонье москвичи понесли ряд кадровых пробоин. Особенно болезненной может стать потеря креативного Максима Глушенкова.
Матчи против «канониров» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.
Наверняка настрой на первый контрольный поединок межсезонья будет максимальным. Да и по составу москвичи все равно выглядят выгодно.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки не сумели вернуться в РПЛ. В стыках команда уступила «Пари НН» (2:1, 0:2).
Притом, что «Арсенал» Тула финишировал на 4 месте в первой лиге. Да и проиграла команда всего в 5 матчах первенства.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда опростоволосилась. Туляки уступили нижегородцам (0:2).
Причем в обоих стыковых матчах по разу свои ворота поразил Эрвинг Ботака-Иобома. Именно его автогол во втором поединке и стал решающим.
Вообще, «Арсенал» Тула имеет вполне крепкий состав. Один только опытнейший Сергей Ткачев чего стоит!
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Туляки явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. В нем туляки будут штурмовать первую лигу!
Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Джонатан Окоронкво забил 17 мячей в первой лиге, и теперь может сменить прописку.
В 5 своих последних поединках команда добыла 2 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 4 мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Очевидно, что «Арсенал» Тула будет действовать вторым номером. Туляки мотивированы проверить свои силы на фоне полпреда РПЛ.
Статистика для ставок
- «Локомотив» выиграл в 4 своих последних матчах
- «Арсенал» Тула уступил в стыках за попадание в РПЛ
- Последняя очная встреча завершилась победой туляков (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 6.68.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.75.
- 2.77Дания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Обе команды постараются успешно начать серию контрольных матчей, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.
«Локомотив» в своих последних матчах выглядел весьма выгодно, да и в любом сочетании способен выдать качественный поединок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18