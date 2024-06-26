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    «Локомотив» обеспечит голевое изобилие

    «Локомотив» — «Арсенал» Тула. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Арсенал» Тула
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    Артем Карпукас
    26 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Локомотив» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» минувший чемпионат провел не столь успешно. Москвичи финишировали на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от чемпиона составило всего 4 очка. Да и проиграл «Локомотив» меньше всех в чемпионате — всего 5 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке железнодорожники победили. «Балтика» была обыграна уверенно (3:1).

    Причем до того команда переиграла ершистый «Факел» (2:0). Да и вообще, подопечные Михаила Галактионова заметно прибавили в концовке чемпионата.

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Локомотив» забил 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В межсезонье москвичи понесли ряд кадровых пробоин. Особенно болезненной может стать потеря креативного Максима Глушенкова.

    Матчи против «канониров» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Локомотив» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Наверняка настрой на первый контрольный поединок межсезонья будет максимальным. Да и по составу москвичи все равно выглядят выгодно.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки не сумели вернуться в РПЛ. В стыках команда уступила «Пари НН» (2:1, 0:2).

    Притом, что «Арсенал» Тула финишировал на 4 месте в первой лиге. Да и проиграла команда всего в 5 матчах первенства.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда опростоволосилась. Туляки уступили нижегородцам (0:2).

    Причем в обоих стыковых матчах по разу свои ворота поразил Эрвинг Ботака-Иобома. Именно его автогол во втором поединке и стал решающим.

    Вообще, «Арсенал» Тула имеет вполне крепкий состав. Один только опытнейший Сергей Ткачев чего стоит!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Туляки явно постараются максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. В нем туляки будут штурмовать первую лигу!

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    Важным моментом будет не растерять лидеров минувшего сезона. Джонатан Окоронкво забил 17 мячей в первой лиге, и теперь может сменить прописку.

    В 5 своих последних поединках команда добыла 2 виктории. В этих матчах игроки команды отличились 4 мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Очевидно, что «Арсенал» Тула будет действовать вторым номером. Туляки мотивированы проверить свои силы на фоне полпреда РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» выиграл в 4 своих последних матчах

    • «Арсенал» Тула уступил в стыках за попадание в РПЛ

    • Последняя очная встреча завершилась победой туляков (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 6.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.20 и 1.75.

    Прогноз: Обе команды постараются успешно начать серию контрольных матчей, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.

    «Локомотив» в своих последних матчах выглядел весьма выгодно, да и в любом сочетании способен выдать качественный поединок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18

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    «Локомотив» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» обеспечит голевое изобилие
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