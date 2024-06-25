25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Англия и Словения. Начало игры — в 22:00 мск. Англия — Словения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Англия

Турнирное положение: Англичане считаются одними из главных фаворитов турнира. Ныне команда занимает 1 место в своем квартете.

При этом Англия в 2 турах набрала 4 очка. Да и свои ворота подопечные Гарета Саутгейта пропустили всего раз.

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Последние матчи: ничья с датчанами вполне сойдет за положительный результат (1:1). А вот Сербия была натужно обыграна (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Англия победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Вот только результативность «львов» оставляет желать лучшего. Да и Харри Кейн пока отличился лишь 1 голом на Евро.

Не сыграют: Люк Шоу — травмирован.

Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи, Триппьер — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Англичане явно намереваются сохранить за собой первую строчку в группе. Да и прибавить в плане реализации британцы способны.

Состав «львов» буквально начинен качественными атакующими исполнителями. Кейн и его партнеры уж точно будут действовать агрессивно.

Нет сомнений, что Англия будет активно атаковать. При любой диспозиции команда Саутгейта обязана обыгрывать нестабильных словенцев.

Словения

Турнирное положение: Словенцы пока еще не проигрывали на нынешнем чемпионате Европы. В двух стартовых турах команда набрала 2 очка.

В стартовом туре Словения дала бой датчанам (1:1). А вот в матче с сербами победа была упущена (1:1).

Последние матчи: Словенцы не проигрывают еще с ноября. Да и по игре команда выглядит крепким орешком.

Три своих последних поединка команда свела к ничьим. Причем все эти матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.

В 5 своих последних матчах Словения выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович, Элшник, Черин, Хорват — Шпорар, Шешко.

Состояние команды: Две стартовых ничьи обязывают выигрывать в последнем туре группового этапа. Вот только словенцы еще ни разу не обыгрывали Англию.

Притом, что Словения уже 9 лет не забивала в ворота англичан. Да и в нынешнем своем состоянии у команды мало шансов на выход в плей-офф.

Поединок с сербами отнял немало сил и эмоций. Да и тягаться на равных с англичанами словенцам будет трудно.

Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы словенцы постараются найти в контратаках и на стандартах.

Статистика для ставок

Словения не проигрывает с ноября прошлого года

Словения еще ни разу не обыгрывала англичан

В двух стартовых турах Англия пропустила всего один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

Прогноз: Атака британцев во главе с Кейном явно поднатореет в плане реализации.

Словенцам палец в рот не клади, да и Англия будет стараться закончить групповой этап на первом месте.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.77.