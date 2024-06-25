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    Англичане обеспечат голевое шоу

    Англия — Словения. Прогноз и ставка на тоталы (к. 3.10) в матче Евро-2024 25 июня 2024 года

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    Харри Кейн
    25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Англия и Словения. Начало игры — в 22:00 мск. Англия — Словения: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 25 Июня 2024 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 22:00 Словения

    Словения

  • Любляна
    •

    Англия

    Турнирное положение: Англичане считаются одними из главных фаворитов турнира. Ныне команда занимает 1 место в своем квартете.

    При этом Англия в 2 турах набрала 4 очка. Да и свои ворота подопечные Гарета Саутгейта пропустили всего раз.

    Англия — Словения: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: ничья с датчанами вполне сойдет за положительный результат (1:1). А вот Сербия была натужно обыграна (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Англия победила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Вот только результативность «львов» оставляет желать лучшего. Да и Харри Кейн пока отличился лишь 1 голом на Евро.

    Не сыграют: Люк Шоу — травмирован.

    Ориентировочный состав: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Геи, Триппьер — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Англичане явно намереваются сохранить за собой первую строчку в группе. Да и прибавить в плане реализации британцы способны.

    Состав «львов» буквально начинен качественными атакующими исполнителями. Кейн и его партнеры уж точно будут действовать агрессивно.

    Нет сомнений, что Англия будет активно атаковать. При любой диспозиции команда Саутгейта обязана обыгрывать нестабильных словенцев.

    Словения

    Турнирное положение: Словенцы пока еще не проигрывали на нынешнем чемпионате Европы. В двух стартовых турах команда набрала 2 очка.

    В стартовом туре Словения дала бой датчанам (1:1). А вот в матче с сербами победа была упущена (1:1).

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    • Последние матчи: Словенцы не проигрывают еще с ноября. Да и по игре команда выглядит крепким орешком.

    Три своих последних поединка команда свела к ничьим. Причем все эти матчи завершились с одинаковым счетом 1:1.

    В 5 своих последних матчах Словения выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Ориентировочный состав: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа — Стоянович, Элшник, Черин, Хорват — Шпорар, Шешко.

    Состояние команды: Две стартовых ничьи обязывают выигрывать в последнем туре группового этапа. Вот только словенцы еще ни разу не обыгрывали Англию.

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    Притом, что Словения уже 9 лет не забивала в ворота англичан. Да и в нынешнем своем состоянии у команды мало шансов на выход в плей-офф.

    Поединок с сербами отнял немало сил и эмоций. Да и тягаться на равных с англичанами словенцам будет трудно.

    Несомненно, в этом поединке команда будет действовать с оглядкой на тылы. Свои шансы словенцы постараются найти в контратаках и на стандартах.

    Статистика для ставок

    • Словения не проигрывает с ноября прошлого года

    • Словения еще ни разу не обыгрывала англичан

    • В двух стартовых турах Англия пропустила всего один раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.97 и 1.97.

    Прогноз: Атака британцев во главе с Кейном явно поднатореет в плане реализации.

    Словенцам палец в рот не клади, да и Англия будет стараться закончить групповой этап на первом месте.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито более одного мяча.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.77.

    А еще есть прогноз на исход в матче Англия — Словения.

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    Англия — Словения. 25 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Англия и Словения. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Англия — Словения с коэффициентом 3.10.
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