22 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. «Вахш» — «Хосилот»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вахш»

Турнирное положение: «Вахш» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Вахш» на 4 очка опережает зону вылета. Вот только забила команда лишь 8 мячей в 10 сыгранных поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь осталась без очковых приобретений. «Вахш» уступил «Худжанду» (0:2).

А вот до того команда уверенно одолела «Куктош» (3:1). Вот только поединок с «Эсхатой» завершился минимальной коллизией.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вахш» забил 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и проиграны 7 матчей из 10.

Матчи против «Хосилота» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вахш» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Более того, «Вахш» проиграл клубу из Фархора в двух последних очных поединках. Плюс команда еще ни разу не сыграла вничью в текущем чемпионате.

«Хосилот»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате ходит в середняках. Ныне «Хосилот» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Хосилот» выиграл в 4 матчах из 10. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Хосилот» сумел переиграть «Истаравшан» (3:1).

А вот до того команда расписала мировую с «Равшаном» (0:0). Да и встреча с «ЦСКА-Памиром» принесла паритет (1:1).

Забивает команда в среднем чуть больше гола за матч. Зато отставание от медальной зоны измеряется лишь 2 очками.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хосилот» выглядит весьма прилично. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

При этом «Хосилот» до последней виктории трижды кряду сыграл вничью. Да и потенциально команда явно поборется за медали.

Отличный отрезок выдает Шериддин Бобоев. Форвард настрелял уже 5 мячей в 4 сыгранных матчах чемпионата.

Очевидно, что «Хосилот» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и грех не воспользоваться проблемами оппонента.

Статистика для ставок

«Вахш» уступил клубу из Фархора в 2 последних очных поединках

«Хосилот» в среднем пропускает почти гол за матч

«Хосилот» не проигрывал в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.73.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, да и в атаке явно поднатореют.

«Вахш» имеет проблемы в плане надежности тылов, плюс в своих последних поединках команда не блистала стабильностью результатов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17