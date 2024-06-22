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    «Вахш» — «Хосилот». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 22 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Вахш» — «Хосилот»
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    «Хосилот»
    22 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. «Вахш» — «Хосилот»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Вахш»

    Турнирное положение: «Вахш» сражается за выживание в элитном дивизионе. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вахш» на 4 очка опережает зону вылета. Вот только забила команда лишь 8 мячей в 10 сыгранных поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда вновь осталась без очковых приобретений. «Вахш» уступил «Худжанду» (0:2).

    А вот до того команда уверенно одолела «Куктош» (3:1). Вот только поединок с «Эсхатой» завершился минимальной коллизией.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Вахш» забил 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и проиграны 7 матчей из 10.

    Матчи против «Хосилота» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вахш» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Более того, «Вахш» проиграл клубу из Фархора в двух последних очных поединках. Плюс команда еще ни разу не сыграла вничью в текущем чемпионате.

    «Хосилот»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате ходит в середняках. Ныне «Хосилот» располагается на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Хосилот» выиграл в 4 матчах из 10. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Хосилот» сумел переиграть «Истаравшан» (3:1).

    А вот до того команда расписала мировую с «Равшаном» (0:0). Да и встреча с «ЦСКА-Памиром» принесла паритет (1:1).

    Забивает команда в среднем чуть больше гола за матч. Зато отставание от медальной зоны измеряется лишь 2 очками.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хосилот» выглядит весьма прилично. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

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    При этом «Хосилот» до последней виктории трижды кряду сыграл вничью. Да и потенциально команда явно поборется за медали.

    Отличный отрезок выдает Шериддин Бобоев. Форвард настрелял уже 5 мячей в 4 сыгранных матчах чемпионата.

    Очевидно, что «Хосилот» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и грех не воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Вахш» уступил клубу из Фархора в 2 последних очных поединках

    • «Хосилот» в среднем пропускает почти гол за матч

    • «Хосилот» не проигрывал в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хосилот» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.21 и 1.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, да и в атаке явно поднатореют.

    «Вахш» имеет проблемы в плане надежности тылов, плюс в своих последних поединках команда не блистала стабильностью результатов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17

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    «Вахш» — «Хосилот». 22 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Вахш» и «Хосилот». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Вахш» — «Хосилот» с коэффициентом 2.21.
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