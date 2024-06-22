ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Егор Титов«Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича Сборная Сербии празднует гол ЙовичаДневник Евро-2024. Неудержимая Испания, спаситель Йович и Капитан Франция Сборная ИспанииКороче, Евро. 20-21 июня
    Все новости спорта

    Останется ли «Ботафого» лидером чемпионата Бразилии?

    «Крисиума» — «Ботафого». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Крисиума» — «Ботафого»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бастос («Ботафого»)
    «Крисиума» на своем поле примет «Ботафого» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июня и начнется в 22:00 по мск. «Крисиума» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июня 2024 года

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
    •  Крикума 22:00 Ботафого

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» занимает 14-е место в турнирной таблице. В ее активе 14 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных.

    Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на два балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А набрал три пункта. На чужом поле он обыграл «Атлетико Гойаненсе» (2:1).

    Этот успех оформил беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмирован — Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Крисиума» выиграла лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

    Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    «Ботафого»

    Турнирное положение: По итогам 10-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает первое место с 20 баллами и разницей мячей 17-9.

    Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Фламенго», но тот сыграл на один поединок меньше, поэтому является потенциальным лидером.

  • Эдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024
  • Команда игроков, которые могли бы оказаться на турнире в США, если бы не травмы или решение их тренеров
  • 18/06/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. Ему не удалось обыграть «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), и теперь он рискует потерять лидерство.

    Эта мировая прервала серию побед коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Матеус Насименто, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Ботафого» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Это говорит о неплохой форме гостей, которым важно не вернуться на победный путь, если они хотят остаться в борьбе за титул.

    Данило Барбоза — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Ботафого» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.19. Ничья — в 3.30, победа «Крисиумы» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.67.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и семи из восьми их последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Крисиумы».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Азаренко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Пегула — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хуркач — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Торпедо — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Харрис — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Путинцева — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крисиума» — «Ботафого». «Крисиума» на своем поле примет «Ботафого» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июня и начнется в 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Крисиума» — «Ботафого» с коэффициентом 1.84.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры