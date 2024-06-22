«Крисиума» на своем поле примет «Ботафого» в 11-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июня и начнется в 22:00 по мск. «Крисиума» — «Ботафого»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» занимает 14-е место в турнирной таблице. В ее активе 14 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных.

Команда находится рядом с зоной вылета, которую опережает на два балла, поэтому чтобы не упасть в «трясину» ей важно стабильно набирать очки.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А набрал три пункта. На чужом поле он обыграл «Атлетико Гойаненсе» (2:1).

Этот успех оформил беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Крисиума» выиграла лишь раз при пяти поражениях и одной ничьей.

Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Ботафого»

Турнирное положение: По итогам 10-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает первое место с 20 баллами и разницей мячей 17-9.

Команда на два балла опережает своего ближайшего преследователя «Фламенго», но тот сыграл на один поединок меньше, поэтому является потенциальным лидером.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерял очки. Ему не удалось обыграть «Атлетико Паранаэнсе» (2:1), и теперь он рискует потерять лидерство.

Эта мировая прервала серию побед коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Матеус Насименто, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Ботафого» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохой форме гостей, которым важно не вернуться на победный путь, если они хотят остаться в борьбе за титул.

Данило Барбоза — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Крисиумы» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Крисиумы» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Ботафого» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.19. Ничья — в 3.30, победа «Крисиумы» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.67.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и семи из восьми их последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Крисиумы».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.08