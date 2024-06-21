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    «Торпедо» будет торопиться!

    «Торпедо» — «Волгарь». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Волгарь»
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    Игорь Лебеденко
    21 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Волгарь». Начало игры — в 15:00 мск. «Торпедо» — «Волгарь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июня 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 13:00 Волгарь

    Волгарь

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы провалили прошедший чемпионат. Команда финишировала на весьма скромном 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Торпедо» по праву считалось одним из главных фаворитов первого дивизиона. Да и средняя результативность не дотянула и до гола за матч.

    Последние матчи: в заключительном матче первенства команда победила. «Торпедо» переиграл «Ленинградец» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    При этом завершили москвичи сезон приятной серией из 5 матчей без поражений. Тем не менее, сезон у команды Олега Кононова вышел скомканным.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Торпедовцы отложили свои честолюбивые планы уже на новый сезон. Да и состав команды по именам выглядит весьма грозно.

    Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» победило трижды при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация впервые за 2 с половиной года обыграть астраханцев у команды имеются.

    «Волгарь»

    Турнирное положение: Астраханцы по итогам сезона покинули первую лигу. Итоговое 17 место в турнирной таблице стало квинтэссенцией мучений команды.

    При этом «Волгарь» имел заметные проблемы с реализацией. В 34 матчах первенства команда сумела отличиться лишь 29 голами.

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  • 18/06/2024

    • Последние матчи: в заключительном туре первенства астраханцы победили. Команда уверенно одолела еще одного неудачника «Кубань» (2:0).

    Причем до того команда уступила «Соколу» (0:1). А вот крепкий «Нефтехимик» ей удалось минимально одолеть.

    Вот только победы астраханцам давались крайне натужно. Их в активе команды в итоге оказалось всего 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последнее время команда выглядела достаточно неплохо. Вот только слишком многое было потеряно еще до зимней паузы.

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    Между тем, «Волгарь» в прошедшем сезоне взял 4 очка в матчах с москвичами. На выезде астраханцы отправили три безответных мяча в ворота соперника, а дома сыграли вничью (1:1).

    Очевидно, что состав команды претерпит изменения. Наверняка в этой встрече астраханцы сыграют в экспериментальном кадровом сочетании.

    Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник отнюдь не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» уже 2 с половиной года не обыгрывает астраханцев

    • «Волгарь» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Торпедо» имеет пятиматчевую беспроигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

    Прогноз: «Торпедо» имеет крепкий по именам состав, и уж точно проявит надлежащую атакующую активность.

    Москвичи явно сильнее соперника, так что наверняка постараются быстро взломать его оборонительные порядки.

    Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.04

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    «Торпедо» — «Волгарь». 21 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Волгарь». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Волгарь» с коэффициентом 2.28.
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