21 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Торпедо» и «Волгарь». Начало игры — в 15:00 мск. «Торпедо» — «Волгарь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы провалили прошедший чемпионат. Команда финишировала на весьма скромном 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо» по праву считалось одним из главных фаворитов первого дивизиона. Да и средняя результативность не дотянула и до гола за матч.

Последние матчи: в заключительном матче первенства команда победила. «Торпедо» переиграл «Ленинградец» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

При этом завершили москвичи сезон приятной серией из 5 матчей без поражений. Тем не менее, сезон у команды Олега Кононова вышел скомканным.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Торпедовцы отложили свои честолюбивые планы уже на новый сезон. Да и состав команды по именам выглядит весьма грозно.

Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Торпедо» победило трижды при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и мотивация впервые за 2 с половиной года обыграть астраханцев у команды имеются.

«Волгарь»

Турнирное положение: Астраханцы по итогам сезона покинули первую лигу. Итоговое 17 место в турнирной таблице стало квинтэссенцией мучений команды.

При этом «Волгарь» имел заметные проблемы с реализацией. В 34 матчах первенства команда сумела отличиться лишь 29 голами.

Последние матчи: в заключительном туре первенства астраханцы победили. Команда уверенно одолела еще одного неудачника «Кубань» (2:0).

Причем до того команда уступила «Соколу» (0:1). А вот крепкий «Нефтехимик» ей удалось минимально одолеть.

Вот только победы астраханцам давались крайне натужно. Их в активе команды в итоге оказалось всего 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последнее время команда выглядела достаточно неплохо. Вот только слишком многое было потеряно еще до зимней паузы.

Между тем, «Волгарь» в прошедшем сезоне взял 4 очка в матчах с москвичами. На выезде астраханцы отправили три безответных мяча в ворота соперника, а дома сыграли вничью (1:1).

Очевидно, что состав команды претерпит изменения. Наверняка в этой встрече астраханцы сыграют в экспериментальном кадровом сочетании.

Нет сомнений, что гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и соперник отнюдь не блещет пресловутой стабильностью.

Статистика для ставок

«Торпедо» уже 2 с половиной года не обыгрывает астраханцев

«Волгарь» в среднем забивает меньше гола за матч

«Торпедо» имеет пятиматчевую беспроигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.58, а победа оппонента — в скромные 4.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.15 и 1.66.

Прогноз: «Торпедо» имеет крепкий по именам состав, и уж точно проявит надлежащую атакующую активность.

Москвичи явно сильнее соперника, так что наверняка постараются быстро взломать его оборонительные порядки.

Ставка: Победа «Торпедо» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.04