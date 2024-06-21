«Ботафого» на своем поле примет «Атлетико Паранаэнсе» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 20 июня и начнется в 01:00 по мск. «Ботафого» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает первое место с 19 баллами и разницей мячей 16-8.

Команда на один балл опережает своего ближайшего преследователя «Фламенго», так что ей крайне важно не терять очков.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось обыграть «Гремио» (2:1) и вернуться на вершину.

Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Пабло, Марсал, Рафаэл, Жеффиньо, Матеус Насименто, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Ботафого» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

Данило Барбоза — лучший бомбардир команды в лиге с тремя голами.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» занимает четвертое место с 17 баллами и разницей мячей 13-6.

Команда идет в зоне Кубка Либертадорес, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям, а также на два балла отстает от лидера в лице нынешнего соперника.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Ему не удалось обыграть «Фламенго» (1:1).

Эта мировая оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме гостей, где три поражения в пяти последних играх при одной победе лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

Гонсало Мастриани — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ботафого» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Ботафого» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Атлетико Паранаэнсе» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.40, победа «Атлетико Паранаэнсе» — в 4.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Ботафого» победит за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в 10 из 14 последних матчей хозяев было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10