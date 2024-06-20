20 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 18:00 мск. «Насаф» — «Нефтчи» Фергана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» уж точно сможет побороться за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» лишь на один зачетный балл отстает от АГМК. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: всего 7 мячей в 10 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела свое первое поражение в чемпионате. Поединок с «Согдианой» завершился минимальной коллизией.

До того команда учинила разгром ташкентскому «Локомотиву» (3:0). Плюс еще чуть раньше был завоеван Суперкубок Узбекистана.

В 5 своих последних матчах команда сумела победить 2 раза. В этих поединках «Насаф» отличился 6 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Виктор — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: потенциально команда способна запрыгнуть на первое место. В случае победы в этом матче так и произойдет.

Матчи против «нефтяников» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Несомненно, «Насаф» будет агрессивно атаковать. Да и пора реабилитироваться перед своей публикой за досадные потери очков.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за попадание на пьедестал. Ныне «Нефтчи» Фергана располагается на 4 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает меньше гола за матч: 7 мячей в 10 встречах. Правда, и в атаке команда не преуспевает, отличившись лишь 12 точными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Нефтчи» Фергана подписал мировую с «Сурханом» (1:1).

До того команда устроила вынос тела «Бунедкору» (3:0). Да и встреча с сильным АГМК принесла «нефтяникам» минимальную викторию.

У «Нефтчи» Фергана нынче весьма продуктивный цикл. 3 матча без поражений и лишь двухочковое отставание от лидера чемпионата — отличная диспозиция!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ферганцы преуспевают. Плюс команда уже успела отобрать очки у статусных оппонентов.

Прекрасно вписался в состав «Нефтчи» Фергана форвард Нсунгуси Эфионг. Нигериец отличился уже 4 мячами в чемпионате, присовокупив к ним 2 голевых передачи.

По своему потенциалу команда вполне способна побороться за самые высокие места. Вот только пока ей явно недостает пресловутой солидности и стабильности на длинной турнирной дистанции.

Нет сомнений, что «Нефтчи» Фергана постарается зацепиться хотя бы за ничью. Да и последние успехи явно окрылили игроков команды.

Статистика для ставок

«Нефтчи» Фергана не проигрывает в 3 матчах подряд

Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч

И те, и другие пропустили по 7 мячей в 10 поединках чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.71 и 1.38.

Прогноз: «Насаф» мотивирован вернуться на первую строчку, плюс наверняка хочет реабилитироваться за последний прокол.

Номинальные хозяева в атаке смотрятся сильнее оппонента, да и родные стены погонят их вперед.

Ставка: Победа «Насафа» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.71