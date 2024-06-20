Nasaf Qarshi
Нефтчи Фергана
«Насаф»
Турнирное положение: «Насаф» уж точно сможет побороться за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Насаф» лишь на один зачетный балл отстает от АГМК. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч: всего 7 мячей в 10 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела свое первое поражение в чемпионате. Поединок с «Согдианой» завершился минимальной коллизией.
До того команда учинила разгром ташкентскому «Локомотиву» (3:0). Плюс еще чуть раньше был завоеван Суперкубок Узбекистана.
В 5 своих последних матчах команда сумела победить 2 раза. В этих поединках «Насаф» отличился 6 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Виктор — травмирован.
Состояние команды: потенциально команда способна запрыгнуть на первое место. В случае победы в этом матче так и произойдет.
Матчи против «нефтяников» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Несомненно, «Насаф» будет агрессивно атаковать. Да и пора реабилитироваться перед своей публикой за досадные потери очков.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за попадание на пьедестал. Ныне «Нефтчи» Фергана располагается на 4 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Нефтчи» Фергана в среднем пропускает меньше гола за матч: 7 мячей в 10 встречах. Правда, и в атаке команда не преуспевает, отличившись лишь 12 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один зачетный балл. «Нефтчи» Фергана подписал мировую с «Сурханом» (1:1).
До того команда устроила вынос тела «Бунедкору» (3:0). Да и встреча с сильным АГМК принесла «нефтяникам» минимальную викторию.
У «Нефтчи» Фергана нынче весьма продуктивный цикл. 3 матча без поражений и лишь двухочковое отставание от лидера чемпионата — отличная диспозиция!
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке ферганцы преуспевают. Плюс команда уже успела отобрать очки у статусных оппонентов.
Прекрасно вписался в состав «Нефтчи» Фергана форвард Нсунгуси Эфионг. Нигериец отличился уже 4 мячами в чемпионате, присовокупив к ним 2 голевых передачи.
По своему потенциалу команда вполне способна побороться за самые высокие места. Вот только пока ей явно недостает пресловутой солидности и стабильности на длинной турнирной дистанции.
Нет сомнений, что «Нефтчи» Фергана постарается зацепиться хотя бы за ничью. Да и последние успехи явно окрылили игроков команды.
Статистика для ставок
- «Нефтчи» Фергана не проигрывает в 3 матчах подряд
- Обе команды в среднем забивают чуть более гола за матч
- И те, и другие пропустили по 7 мячей в 10 поединках чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.07, а победа оппонента — в скромные 4.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.71 и 1.38.
- 2.26Германия — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.02Хорватия — Албания: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Насаф» мотивирован вернуться на первую строчку, плюс наверняка хочет реабилитироваться за последний прокол.
Номинальные хозяева в атаке смотрятся сильнее оппонента, да и родные стены погонят их вперед.
Ставка: Победа «Насафа» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.71