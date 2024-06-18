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    Споткнется ли «Шанхай Порт» о «Мэйчжоу Хакка»?

    «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Порт». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Порт»
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    Густаво Энрике («Шанхай Порт»)
    «Мэйчжоу Хакка» на своем поле примет «Шанхай Порт» в седьмом туре китайской Суперлиги. Поединок состоится 18 июня и начнется в 14:35 по мск. «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Порт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 18 Июня 2024 года

    Мэйчжоу Хакка

  • Мэйчжоу
    •  Мэйчжоу Хакка 14:35 Шанхай Порт

    Шанхай Порт

  • Китай. Суперлига
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    «Мэйчжоу Хакка»

    Турнирное положение: По итогам 14-ти туров китайской Суперлиги «Мэйчжоу Хакка» занимает 11-е место с 13 баллами и разницей мячей 10-16.

    Команда лишь на один балл опережает зону вылета, которая начинается с 15-й позиции, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Мэйчжоу Хакка — Шанхай Порт: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. Ему удалось отобрать очки у одного из лидеров — «Шаньдун Тайшань» (0:0).

    Эта мировая стала для коллектива второй в трех последних поединках, которые также пришлись на высший дивизион чемпионата Китая.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Мэйчжоу Хакка» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о противоречивой форме коллектива, ведь хотя его шансы на победу выглядят сомнительными, отобрать очки у фаворита он все же способен.

    Тайрон Конрад, Небоя Косович, Руни Ванкеваи и Йе Чукуи — лучшие бомбардиры команды в лиге с двумя голами.

    «Шанхай Порт»

    Турнирное положение: «Шанхай Порт» занимает первую строчку в турнирной таблице. В его активе 46 забитых мячей, в пассиве — 14 пропущенных.

    Команда опережает своего ближайшего преследователя в лице «Шанхай Шеньхуа» лишь по дополнительным показателям, так что попросту не может позволить себе терять очки.

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял очередные три очка. На чужом поле он обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (3:0).

    Этот успех продлил победную серию коллектива до семи поединков, которые также пришлись на китайскую Суперлигу.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в последних 14-ти поединках в разных турнирах «Шанхай Порт» ни разу не проиграл при 11-ти победах и трех ничьих.

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    С такой формой коллектив выглядит явным фаворитом грядущего поединка, где сопернику остается уповать лишь на его недооценку.

    Ву Лей — лучший бомбардир как команды, так и всего чемпионата с 15 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Мэйчжоу Хакка» не проиграл

    • в трех последних матчах «Мэйчжоу Хакка» забивали меньше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Шанхай Порт» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Порт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 7.20, победа «Мэйчжоу Хакка» — в 12.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.64 и 2.78.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 3,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных поединков.

    И хотя только в двух из пяти последних игр хозяев сработал такой же расклад, фактор фаворита обещает стать здесь решающим.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Шанхай Порт».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.16

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    «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Порт». «Мэйчжоу Хакка» на своем поле примет «Шанхай Порт» в седьмом туре китайской Суперлиги. Поединок состоится 18 июня и начнется в 14:35 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Мэйчжоу Хакка» — «Шанхай Порт» с коэффициентом 2.00.
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