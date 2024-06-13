«Атлетико Гойаненсе» на своем поле примет «Коринтианс» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 12 июня и начнется в 01:00 по мск. «Атлетико Гойаненсе» — «Коринтианс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: По итогам семи туров бразильской Серии А «Атлетико Гойаненсе» занимает 18-е место с четырьмя баллами и разницей мячей 4-9.

Команда пребывает в зоне вылета и на один балл отстает от нынешнего соперника и безопасной 16-й строчки, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. С минимальным результатом он уступил «Жувентуде» (0:1), пропустив один безответный мяч.

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на Кубок Бразилии и чемпионат страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Луис Фелипе, Густаво Кампанаро, Анхело Араос, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Атлетико Гойаненсе» выиграл лишь трижды при пяти поражениях и одной ничьей.

При этом важно отметить, что все три победы коллектива пришлись на пять последних матчей, так что у хозяев есть неплохие шансы на успех.

Все четыре гола команды в Серии А забивали разные игроки.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» занимает 17-е в турнирной таблице. В его активе три забитых мячей, в пассиве — шесть пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на один балл опережает нынешнего соперника и уступает безопасной 16-й строчке по дополнительным показателям.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он уступил «Ботафого» (0:1).

Эта неудача прервала серию побед коллектива в три поединка во всех турнирах, так что у него, в целом, неплохая форма.

Не сыграют: травмированы — Фагнер, Педро Энрике, Руан Оливейра, Майкон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних девяти поединках в разных турнирах «Коринтианс» победил шесть раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме гостей, которые вполне способны одержать победу на поле своего конкурента.

Весли — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Атлетико Гойаненсе» было забито меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Атлетико Гойаненсе» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Коринтианс» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Гойаненсе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.05, победа «Коринтианса» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. При этом в этих поединках забивали больше 2,5 голов.

В то же время, хозяева выиграли лишь дважды в четырех последних матчей.

Ставка: «Коринтианс» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.45