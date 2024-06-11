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    Монголия наконец-то победит?

    Монголия — Камбоджа. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Монголия — Камбоджа
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    Сборная Монголии
    11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Монголия и Камбоджа. Начало игры — в 12:00 мск. Монголия — Камбоджа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Mongolia

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Mongolia 12:00 Cambodia

    Cambodia

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Монголия

    Турнирное положение: Монголы уже давно вылетели из квалификации на Мундиаль. В финале первого этапа они уступили Афганистану.

    При этом Монголия терпит неудачи и в контрольных поединках. Три последних спарринга были проиграны.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова оконфузилась. Монголы пали под натиском Камбоджи (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Монголия потерпела 5 поражений. В этих поединках игроки команды не забили ни разу, пропустив в свои ворота 8 мячей.

    Вообще же, пораженческая серия команды составляет 6 матчей. Последняя ничья была зафиксирована еще год назад.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Монголы явно намерены наконец-то отличиться. Да и пораженческая серия явно затянулась.

    Матчи с Камбоджей для команды традиционно проходят неудачно. В двух очных поединках Монголия по разу уступила и сыграла вничью.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонента сложно назвать уж слишком ершистым.

    Камбоджа

    Турнирное положение: Камбоджа не может быть довольна своим выступлением в отборе. В финале первого этапа квалификации она уступила Пакистану.

    При этом Камбоджа только-только прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Да и в контрольных матчах команда не блещет.

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    • Последние матчи: монголов команда переиграла уверенно (2:0). А вот до того команда уступила четырежды кряду.

    Причем поражение от Гайаны вышло разгромным (1:4). Да и Экваториальной Гвинее команда уступила по всем статьям (0:2).

    А вот чуть ранее Камбоджа уступила еще и Катару. В воротах команды в том матче побывало три сухих мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне Камбоджа выглядит мощнее монголов. Да и недавняя победа над ними явно предаст команде уверенности.

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    Между тем, Камбоджа не столь мощно выглядит в атаке. Да и оборона раз за разом допускает результативные ошибки.

    Зато в этой встрече номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Да и класс команды превосходит уровень оппонента.

    Номинальные гости будут стремиться действовать первым номером. В последнем очном поединке оба своих гола они забили в первом тайме.

    Статистика для ставок

    • Камбоджа еще ни разу не проигрывала монголам

    • Монголия проиграла в 6 своих последних матчах

    • Последний очный поединок принес победу Камбодже (2:0)

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Монголия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 4.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.53 и 1.54.

    Прогноз: Монголы постараются соорудить реванш за последнее поражение, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Монголия намеревается прервать свою пораженческую серию, да и соперник выглядит не лучшим образом.

    Ставка: Победа Монголии за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече на двоих будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

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    Монголия — Камбоджа. 11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Монголия и Камбоджа. Начало игры — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Монголия — Камбоджа с коэффициентом 2.03.
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