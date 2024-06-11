11 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Монголия и Камбоджа. Начало игры — в 12:00 мск. Монголия — Камбоджа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Монголия

Турнирное положение: Монголы уже давно вылетели из квалификации на Мундиаль. В финале первого этапа они уступили Афганистану.

При этом Монголия терпит неудачи и в контрольных поединках. Три последних спарринга были проиграны.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова оконфузилась. Монголы пали под натиском Камбоджи (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Монголия потерпела 5 поражений. В этих поединках игроки команды не забили ни разу, пропустив в свои ворота 8 мячей.

Вообще же, пораженческая серия команды составляет 6 матчей. Последняя ничья была зафиксирована еще год назад.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: Монголы явно намерены наконец-то отличиться. Да и пораженческая серия явно затянулась.

Матчи с Камбоджей для команды традиционно проходят неудачно. В двух очных поединках Монголия по разу уступила и сыграла вничью.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и оппонента сложно назвать уж слишком ершистым.

Камбоджа

Турнирное положение: Камбоджа не может быть довольна своим выступлением в отборе. В финале первого этапа квалификации она уступила Пакистану.

При этом Камбоджа только-только прервала свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Да и в контрольных матчах команда не блещет.

Последние матчи: монголов команда переиграла уверенно (2:0). А вот до того команда уступила четырежды кряду.

Причем поражение от Гайаны вышло разгромным (1:4). Да и Экваториальной Гвинее команда уступила по всем статьям (0:2).

А вот чуть ранее Камбоджа уступила еще и Катару. В воротах команды в том матче побывало три сухих мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне Камбоджа выглядит мощнее монголов. Да и недавняя победа над ними явно предаст команде уверенности.

Между тем, Камбоджа не столь мощно выглядит в атаке. Да и оборона раз за разом допускает результативные ошибки.

Зато в этой встрече номинальные гости явно не будут отсиживаться в обороне. Да и класс команды превосходит уровень оппонента.

Номинальные гости будут стремиться действовать первым номером. В последнем очном поединке оба своих гола они забили в первом тайме.

Статистика для ставок

Камбоджа еще ни разу не проигрывала монголам

Монголия проиграла в 6 своих последних матчах

Последний очный поединок принес победу Камбодже (2:0)

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Монголия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.29, а победа оппонента — в скромные 4.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.53 и 1.54.

Прогноз: Монголы постараются соорудить реванш за последнее поражение, и уж точно активно понесутся в атаку.

Монголия намеревается прервать свою пораженческую серию, да и соперник выглядит не лучшим образом.

Ставка: Победа Монголии за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече на двоих будет забито более двух голов.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53