Сенегал
ДР Конго
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы являются признанными фаворитами своего секстета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом Сенегал добыл 4 очка в двух стартовых турах. Да и средняя результативность составляет 2 гола за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Сенегал в контрольной встрече переиграл Бенин.
Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Сенегальцы не просто выиграли в 2 своих последних матчах. «Львы Теранги» еще и не пропустили в тех поединках ни разу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нынче сенегальцы явно преуспевают в плане игры и результатов. Да и оторваться от преследователей нужно.
Матчи со сборной ДР Конго для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Сенегал выиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и состав у «львов Теранги» словно на подбор.
ДР Конго
Турнирное положение: ДР Конго явно поборется за 2 место в группе. На данный момент команда окопалась на 3 строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом ДР Конго имеет заметные проблемы с реализацией. В двух своих последних матчах команда не забила ни разу.
Последние матчи: в Кубке африканских наций команда заняла 4 место. В утешительном финале она уступила южноафриканцам в серии пенальти.
Причем до того команда минимально проиграла ивуарийцам. Зато над Гвинеей была одержана виктория (3:1).
Да и египтян команда тогда выбила. Победа к ДР Конго также пришла в пресловутой футбольной лотерее.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять сенегальцам ей будет чрезвычайно сложно.
Между тем, ДР Конго не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и вообще, команда отличается фартовостью.
Наверняка ДР Конго попробует оказать достойное сопротивление фавориту группы. Правда, гостям уж точно придется преимущественно обороняться.
Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и забивать в их составе есть кому.
Статистика для ставок
- ДР Конго не забивает 2 матча подряд
- Сенегал в 4 последних очных поединках обыгрывал сборную ДР Конго
- Сенегальцы лишь однажды в истории уступили сборной ДР Конго
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.51 и 1.53.
- 1.95Бельгия — Черногория: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.90Дания — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.79Франция — Люксембург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.
Сенегал намеревается утвердиться на первой строчке таблицы, и явно быстро найдет бреши в обороне соперника.
Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.51