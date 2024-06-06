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    Сенегальцы начнут без увертюр

    Сенегал — ДР Конго. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 6 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сенегал — ДР Конго
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    Калиду Кулибали
    6 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сенегал и ДР Конго. Начало игры — в 22:00 мск. Сенегал — ДР Конго: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 06 Июня 2024 года

    Сенегал

  • Дакар
    •  Сенегал 22:00 ДР Конго

    ДР Конго

  • Кубок Африки-2023. Группа F
    •

    Сенегал

    Турнирное положение: Сенегальцы являются признанными фаворитами своего секстета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Сенегал добыл 4 очка в двух стартовых турах. Да и средняя результативность составляет 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. Сенегал в контрольной встрече переиграл Бенин.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Сенегал выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Сенегальцы не просто выиграли в 2 своих последних матчах. «Львы Теранги» еще и не пропустили в тех поединках ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: нынче сенегальцы явно преуспевают в плане игры и результатов. Да и оторваться от преследователей нужно.

    Матчи со сборной ДР Конго для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Сенегал выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и состав у «львов Теранги» словно на подбор.

    ДР Конго

    Турнирное положение: ДР Конго явно поборется за 2 место в группе. На данный момент команда окопалась на 3 строчке турнирной таблицы своей группы.

    При этом ДР Конго имеет заметные проблемы с реализацией. В двух своих последних матчах команда не забила ни разу.

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  • 03/06/2024

    • Последние матчи: в Кубке африканских наций команда заняла 4 место. В утешительном финале она уступила южноафриканцам в серии пенальти.

    Причем до того команда минимально проиграла ивуарийцам. Зато над Гвинеей была одержана виктория (3:1).

    Да и египтян команда тогда выбила. Победа к ДР Конго также пришла в пресловутой футбольной лотерее.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Однако противостоять сенегальцам ей будет чрезвычайно сложно.

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    Между тем, ДР Конго не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и вообще, команда отличается фартовостью.

    Наверняка ДР Конго попробует оказать достойное сопротивление фавориту группы. Правда, гостям уж точно придется преимущественно обороняться.

    Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и забивать в их составе есть кому.

    Статистика для ставок

    • ДР Конго не забивает 2 матча подряд

    • Сенегал в 4 последних очных поединках обыгрывал сборную ДР Конго

    • Сенегальцы лишь однажды в истории уступили сборной ДР Конго

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Сенегал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.51 и 1.53.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно быстро понесутся в атаку.

    Сенегал намеревается утвердиться на первой строчке таблицы, и явно быстро найдет бреши в обороне соперника.

    Ставка: Победа Сенегала в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.51

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    Сенегал — ДР Конго. 6 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Сенегал и ДР Конго. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сенегал — ДР Конго с коэффициентом 2.32.
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