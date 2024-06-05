Норвегия
Косово
Норвегия
Турнирное положение: Норвегия осталась за бортом Евро-2024. Команда не смогла преодолеть квалификацию.
У норвежцев есть возможность попробовать силы в товарищеских матчах. Первый спарринг пройдет со сборной Косово.
Норвегия — Косово: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Два месяца назад Норвегия провела два товарищеских матча. Команда не одержала ни одной победы.
Норвежцы 22 марта встречались с Чехией и проиграли со счетом 1:2. Затем была ничья со сборной Словакии (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Норвегия в предстоящей встрече должна добиться победы. Букмекеры считают хозяев фаворитами.
Ранее Норвегия и Косово друг с другом не играли.
Косово
Турнирное положение: Косово неплохо проявил себя в квалификации Евро-2024. Сборная смогла потрепать нервы более классным командам.
16 июня Косово разошелся миром с Румынией. Затем команда дважды отобрала очки в матчах со Швейцарией.
Последние матчи: Косово в 2024 году провел два товарищеских матча. Были зафиксированы одна победа и одно поражение.
22 марта косовары победили в гостях Армению со счетом 1:0. Затем Косово потерпел поражение от Венгрии (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: Косово можно считать крепким орешком. В противостоянии с этой сборной ни у кого нет легкой прогулки.
Предстоящая встреча — не исключение. Нельзя считать, что Норвегия будет полностью доминировать.
Конечно, у хозяев поля класс исполнителей выше. Однако норвежцам свои моменты еще нужно реализовать. Косово, скорее всего, будет играть вторым номером и сосредоточиться на обороне.
Статистика для ставок
- Норвегия в 2024 году еще не одержала ни одной победы, Косово выиграл один товарищеский матч
- Обе команды не выступят на Евро-2024 в Германии
- Норвегия и Косово ранее друг с другом не встречались
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.10, выигрыш Косово — в 6.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.91 и 1.80.
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Прогноз: в товарищеском матче обязательно будут эксперименты. Скорее всего, смогут забить обе команды.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости грамотно выстроят оборону и не проиграют.
Ставка: Косово не проиграет за 2.45.