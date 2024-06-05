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    Косово сможет преподнести сенсацию?

    Норвегия — Косово. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Косово
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    Сборная Норвегии
    В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Норвегия — Косово. Начало — 20:00 мск. Норвегия — Косово: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2024 года

    Норвегия

  • Осло
    •  Норвегия 20:00 Косово

    Косово

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Норвегия

    Турнирное положение: Норвегия осталась за бортом Евро-2024. Команда не смогла преодолеть квалификацию.

    У норвежцев есть возможность попробовать силы в товарищеских матчах. Первый спарринг пройдет со сборной Косово.

    Норвегия — Косово: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Два месяца назад Норвегия провела два товарищеских матча. Команда не одержала ни одной победы.

    Норвежцы 22 марта встречались с Чехией и проиграли со счетом 1:2. Затем была ничья со сборной Словакии (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Норвегия в предстоящей встрече должна добиться победы. Букмекеры считают хозяев фаворитами.

    Ранее Норвегия и Косово друг с другом не играли.

    Косово

    Турнирное положение: Косово неплохо проявил себя в квалификации Евро-2024. Сборная смогла потрепать нервы более классным командам.

    16 июня Косово разошелся миром с Румынией. Затем команда дважды отобрала очки в матчах со Швейцарией.

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  • 28/05/2024

    • Последние матчи: Косово в 2024 году провел два товарищеских матча. Были зафиксированы одна победа и одно поражение.

    22 марта косовары победили в гостях Армению со счетом 1:0. Затем Косово потерпел поражение от Венгрии (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: Косово можно считать крепким орешком. В противостоянии с этой сборной ни у кого нет легкой прогулки.

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    Предстоящая встреча — не исключение. Нельзя считать, что Норвегия будет полностью доминировать.

    Конечно, у хозяев поля класс исполнителей выше. Однако норвежцам свои моменты еще нужно реализовать. Косово, скорее всего, будет играть вторым номером и сосредоточиться на обороне.

    Статистика для ставок

    • Норвегия в 2024 году еще не одержала ни одной победы, Косово выиграл один товарищеский матч

    • Обе команды не выступят на Евро-2024 в Германии

    • Норвегия и Косово ранее друг с другом не встречались

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.10, выигрыш Косово — в 6.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.91 и 1.80.

    Прогноз: в товарищеском матче обязательно будут эксперименты. Скорее всего, смогут забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости грамотно выстроят оборону и не проиграют.

    Ставка: Косово не проиграет за 2.45.

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    Норвегия — Косово. В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Норвегия — Косово. Начало — 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Норвегия — Косово с коэффициентом 2.00.
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