В рамках товарищеского матча 5 июня пройдет игра Норвегия — Косово. Начало — 20:00 мск. Норвегия — Косово: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Норвегия осталась за бортом Евро-2024. Команда не смогла преодолеть квалификацию.

У норвежцев есть возможность попробовать силы в товарищеских матчах. Первый спарринг пройдет со сборной Косово.

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Последние матчи: Два месяца назад Норвегия провела два товарищеских матча. Команда не одержала ни одной победы.

Норвежцы 22 марта встречались с Чехией и проиграли со счетом 1:2. Затем была ничья со сборной Словакии (1:1).

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Норвегия в предстоящей встрече должна добиться победы. Букмекеры считают хозяев фаворитами.

Ранее Норвегия и Косово друг с другом не играли.

Косово

Турнирное положение: Косово неплохо проявил себя в квалификации Евро-2024. Сборная смогла потрепать нервы более классным командам.

16 июня Косово разошелся миром с Румынией. Затем команда дважды отобрала очки в матчах со Швейцарией.

Последние матчи: Косово в 2024 году провел два товарищеских матча. Были зафиксированы одна победа и одно поражение.

22 марта косовары победили в гостях Армению со счетом 1:0. Затем Косово потерпел поражение от Венгрии (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: Косово можно считать крепким орешком. В противостоянии с этой сборной ни у кого нет легкой прогулки.

Предстоящая встреча — не исключение. Нельзя считать, что Норвегия будет полностью доминировать.

Конечно, у хозяев поля класс исполнителей выше. Однако норвежцам свои моменты еще нужно реализовать. Косово, скорее всего, будет играть вторым номером и сосредоточиться на обороне.

Статистика для ставок

Норвегия в 2024 году еще не одержала ни одной победы, Косово выиграл один товарищеский матч

Обе команды не выступят на Евро-2024 в Германии

Норвегия и Косово ранее друг с другом не встречались

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Норвегия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.10, выигрыш Косово — в 6.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.91 и 1.80.

Прогноз: в товарищеском матче обязательно будут эксперименты. Скорее всего, смогут забить обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости грамотно выстроят оборону и не проиграют.

Ставка: Косово не проиграет за 2.45.