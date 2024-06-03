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    Сможет ли «Форталеза» одолеть лидера?

    «Форталеза» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 3 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Форталеза»
    3 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 00:30 мск. «Форталеза» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 03 Июня 2024 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 00:30 Атлетико Паранаэнсе

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» все никак не может встать в победную колею. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

    При этом «Форталеза» в 5 матчах добыла лишь одну викторию. Забила команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Форталеза» в рамках Южноамериканского кубка переиграла «Спортиво Триниденс» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

    А вот не проигрывает команда уже 5 матчей кряду. Да и в чемпионате подопечные Хуана Войдоды идут без поражений.

    Не сыграют: Калебе, Лукас Саша — травмированы.

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    Состояние команды: ныне «Форталеза» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

    Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла 2 раза при 3 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева постараются дать знатный бой лидеру чемпионата. Да и надежные тылы станут в этом помощником.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» текущий чемпионат проводит весьма успешно. Команда ныне расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» выиграл в 4 матчах из 6. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 9 мячей в 6 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Атлетико Паранаэнсе» минимально уступил «Амелиано» в рамках Южноамериканского кубка.

    До того команда также уступила. Уругвайский «Данубио» оказался бразильцам не по зубам — поражение 1:2.

    В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит посредственно. Последние неудачи больно ударили по самолюбию.

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    При этом «Атлетико Паранаэнсе» имеет сверхнадежные тылы. В 6 матчах чемпионата пропущено всего лишь 3 мяча.

    Неплохой сезон выдает Агустин Каноббио. Уругваец в 5 матчах чемпионата отличился 2 голами и одним ассистом.

    Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и сохранить первую строчку команда явно постарается.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Паранаэнсе» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Форталеза» имеет двухматчевую победную серию

    • «Атлетико Паранаэнсе» не забивал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

    Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

    «Атлетико Паранаэнсе» в последних матчах имел явные проблемы, да и реализация хромает.

    Ставка: Победа «Форталезы» за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.27

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    «Форталеза» — «Атлетико Паранаэнсе». 3 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 00:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Атлетико Паранаэнсе» с коэффициентом 2.19.
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