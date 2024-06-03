Форталеза
Атлетико Паранаэнсе
«Форталеза»
Турнирное положение: «Форталеза» все никак не может встать в победную колею. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Форталеза» в 5 матчах добыла лишь одну викторию. Забила команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Форталеза» в рамках Южноамериканского кубка переиграла «Спортиво Триниденс» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.
А вот не проигрывает команда уже 5 матчей кряду. Да и в чемпионате подопечные Хуана Войдоды идут без поражений.
Не сыграют: Калебе, Лукас Саша — травмированы.
Состояние команды: ныне «Форталеза» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.
Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла 2 раза при 3 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева постараются дать знатный бой лидеру чемпионата. Да и надежные тылы станут в этом помощником.
«Атлетико Паранаэнсе»
Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» текущий чемпионат проводит весьма успешно. Команда ныне расположилась на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» выиграл в 4 матчах из 6. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 9 мячей в 6 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Атлетико Паранаэнсе» минимально уступил «Амелиано» в рамках Южноамериканского кубка.
До того команда также уступила. Уругвайский «Данубио» оказался бразильцам не по зубам — поражение 1:2.
В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит посредственно. Последние неудачи больно ударили по самолюбию.
При этом «Атлетико Паранаэнсе» имеет сверхнадежные тылы. В 6 матчах чемпионата пропущено всего лишь 3 мяча.
Неплохой сезон выдает Агустин Каноббио. Уругваец в 5 матчах чемпионата отличился 2 голами и одним ассистом.
Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и сохранить первую строчку команда явно постарается.
Статистика для ставок
- «Атлетико Паранаэнсе» уступил в 2 своих последних поединках
- «Форталеза» имеет двухматчевую победную серию
- «Атлетико Паранаэнсе» не забивал в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.00Аталанта — Фиорентина: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.
«Атлетико Паранаэнсе» в последних матчах имел явные проблемы, да и реализация хромает.
Ставка: Победа «Форталезы» за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.27