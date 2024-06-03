3 июня в 7-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Форталеза» и «Атлетико Паранаэнсе». Начало игры — в 00:30 мск. «Форталеза» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» все никак не может встать в победную колею. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Форталеза» в 5 матчах добыла лишь одну викторию. Забила команда 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Форталеза» в рамках Южноамериканского кубка переиграла «Спортиво Триниденс» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Форталеза» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 7 пропущенных.

А вот не проигрывает команда уже 5 матчей кряду. Да и в чемпионате подопечные Хуана Войдоды идут без поражений.

Не сыграют: Калебе, Лукас Саша — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Форталеза» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем гол за матч.

Матчи против «Атлетико Паранаэнсе» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Форталеза» выиграла 2 раза при 3 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева постараются дать знатный бой лидеру чемпионата. Да и надежные тылы станут в этом помощником.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: «Атлетико Паранаэнсе» текущий чемпионат проводит весьма успешно. Команда ныне расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Атлетико Паранаэнсе» выиграл в 4 матчах из 6. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 9 мячей в 6 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Атлетико Паранаэнсе» минимально уступил «Амелиано» в рамках Южноамериканского кубка.

До того команда также уступила. Уругвайский «Данубио» оказался бразильцам не по зубам — поражение 1:2.

В пяти последних матчах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Паранаэнсе» выглядит посредственно. Последние неудачи больно ударили по самолюбию.

При этом «Атлетико Паранаэнсе» имеет сверхнадежные тылы. В 6 матчах чемпионата пропущено всего лишь 3 мяча.

Неплохой сезон выдает Агустин Каноббио. Уругваец в 5 матчах чемпионата отличился 2 голами и одним ассистом.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и сохранить первую строчку команда явно постарается.

Статистика для ставок

«Атлетико Паранаэнсе» уступил в 2 своих последних поединках

«Форталеза» имеет двухматчевую победную серию

«Атлетико Паранаэнсе» не забивал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.27 и 1.64.

Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут активны в атаке.

«Атлетико Паранаэнсе» в последних матчах имел явные проблемы, да и реализация хромает.

Ставка: Победа «Форталезы» за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.27