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    «Генк» — «Гент». Ставка (к. 1.85) и прогноз на плей-офф бельгийского чемпионата за право играть в Лиге конференций, 2 июня 2024 года

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    Тарик Тиссудали
    В воскресенье, 2 июня, в плей-офф бельгийского чемпионата за выход в Лигу конференций «Генк» на своем поле сыграет против «Гента». Начало игры — в 14:30 по мск. «Генк» — «Гент»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Генк»

    Турнирное положение: По итогам 40 матчей первенства Бельгии «Генк» занял пятую позицию чемпионского раунда с 37 очками и разницей мячей 59-48.

    Команда с этого места теперь играет в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, где ему противостоит нынешний соперник.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в заключительном туре чемпионата Бельгии клуб на выезде потерпел поражение от «Юнион Сент-Жиллуаз» — 0:2.

    Эта неудача стала для хозяев пятой в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны и нынешний плей-офф.

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    Не сыграют: травмированы — Хейнен, Уаттара, Сор и Ойен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальное первенство «Генк» выиграл лишь раз при пяти поражениях.

    Такие результаты не позволили коллективу попасть в квалификацию Лиги конференций, поэтому теперь он вынужден проводить плей-офф.

    Толувалазе Арокодаре — лучший бомбардир команды в лиге с 12 голами в регулярном первенстве, а также чемпионском раунде.

    «Гент»

    Турнирное положение: По итогам 40 матчей первенства Бельгии «Гент» занял первую позицию чемпионского раунда с 48 очками и разницей мячей 80-48.

    Команда благодаря этому вышла в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций, где ей будет противостоять нынешний соперник.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в заключительном туре чемпионата Бельгии клуб на своем поле переиграл «Сент-Трюйден» — 2:0.

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: травмированы — Кумс, Шмидт, Фадига, Агбор, Йокота и Сурде, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бельгии, «Гент» проиграл лишь раз при шести победах.

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    Такие результаты позволили коллективу пробиться в плей-офф за право сыграть в Лигу конференций, где ему нужно обыграть нынешнего соперника.

    Тарик Тиссудали — лучший бомбардир команды в лиге с 15 голами в регулярном первенстве, а также раунде Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Генк» проиграл

    • в пяти из семи последних матчей «Генка» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Гента» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Генк» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Гента» — в 2.85.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Также в трех из пяти их последних матчей забивали больше 2,5 голов.

    В двух из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из семи их последних матчей, тогда как хозяева проиграли пять из шести последних матчей.

    Ставка: «Гент» победит за 2.85

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    «Генк» — «Гент». В воскресенье, 2 июня, в плей-офф бельгийского чемпионата за выход в Лигу конференций «Генк» на своем поле сыграет против «Гента». Начало игры — в 14:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Генк» — «Гент» с коэффициентом 1.85.
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