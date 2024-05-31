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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Кубок Короля Саудовской Аравии, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    31 мая в финале Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: на пути в финал Кубка Короля «Аль-Хиляль» в 2023 году смог на выезде пройти «Аль-Джабалайн» (1:0), а также дома «Аль-Хазм» (3:0) и «Аль-Таавун» (3:0).

    На стадии 2024 года в полуфинале команда в гостях оставила не у дел «Аль-Иттихад» (2:1), благодаря чему и получила право сыграть в решающем матче турнира.

    Последние матчи: клуб в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии на чужом поле смогла обыграть «Аль-Вехду» (2:1).

    Этот успех Неймара и компании лишний раз подчеркнул их превосходство над конкурентами, которые так и не смогли помешать ему стать чемпионом страны.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок страны, «Аль-Хиляль» ни разу не проиграл при восьми победах и одной ничьей.

    Такие результаты как раз и позволили ему завоевать чемпионский титул, оторвавшись от ближайшего преследователя в лице своего нынешнего соперника на 14 очков.

    Лучший бомбардир команды в Кубке Короля — Александар Митрович, который забил три мяча.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: на пути в финал Кубка Короля «Аль-Наср» в 2023 году прошел на выезде «Оход» (5:1) и «Аль-Шабаб» (5:2), а также дома «Аль-Эттифак» (1:0).

    На стадии 2024 года в полуфинале команда на своем поле оставила не у дел «Аль-Халидж» (3:1), благодаря чему и получила право сыграть в решающем матче турнира.

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    • Последние матчи: в предыдущем туре первенства Роналду, Мане и компания одержали победу. В домашних стенах они переиграли «Аль-Иттихад» (4:2).

    Этот успех позволил клубу из Эр-Рияда прервать безвыигрышную мини-серию в два поединка, которые пришлись на чемпионат и на самом деле были ничейными.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат и Кубок, «Аль-Наср» ни разу не проиграл при шести победах и двух ничьих.

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    Хотя такие результаты и позволили коллективу выйти в финал Кубка Короля, но в то же время, не позволили стать чемпионом — слишком много очков было потеряно до того.

    Садио Мане — лучший бомбардир команды в Кубке Короля с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в 15 из 16 последних матчей «Аль-Хиляля» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Аль-Насра» было забито больше 3,5 голов

    • в восьми последних матчах «Аль-Наср» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.85, победа «Аль-Насра» — в 3.45.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТБ 2,5 — 2.35 и 1.53.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. В четырех из них было забито больше 2,5 голов.

    В четырех из шести последних поединков гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Аль-Насра» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25

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    «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср». 31 мая в финале Кубка Короля Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» с коэффициентом 1.85.
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