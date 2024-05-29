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    «Рига» быстро отомстит «Тукумсу 2000»

    «Рига» — «Тукумс 2000». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Тукумс 2000»
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    «Рига»
    29 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Рига» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 20:00 мск. «Рига» — «Тукумс 2000»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 29 Мая 2024 года

    Рига

  • Рига
    •  Рига 20:00 Тукумс 2000

    Тукумс 2000

  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Рига»

    Турнирное положение: Рижане привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент они находятся на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Рига» ныне отстает от лидера РФШ на 5 очков. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Рига» уверенно переиграла «Даугавпилсу» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рига» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

    Победная серия команды составляет 2 матча кряду. Причем не проигрывают рижане уже 6 поединков кряду.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас «Рига» смотрится достаточно выгодно. Да и оборона команды весьма надежна и монолитна.

    Поединки с «Тукумсом 2000» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних матчей «Рига» выиграла 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс нужно отомстить за поражение месячной давности.

    «Тукумс 2000»

    Турнирное положение: «Тукумс 2000» нынче ходит в середняках латвийского чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тукумс 2000» имеет заметные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды настреляли всего 16 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Лидеру РФШ она уступила с минимальным счетом.

    Причем до того команда расписала мировую с «Меттой» (1:1). А вот домашний поединок с «Гробиней» завершился неудачей (1:2).

    Вот только оборона команды выглядит словно проходной двор. В 15 матчах чемпионата она дала результативный сбой 24 раза.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда не побеждает уже 4 матча кряду. Да и отрыв от опасной зоны сократился до 7 очков.

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    Между тем, «Тукумс 2000» не раз и не два давал бой признанным фаворитам. Ту же «Ригу» команда обыграла в апреле (2:1).

    Наверняка «Тукумс 2000» попробует снова дать бой одному из лидеров. Да и шанс закрепиться на 5 строчке имеется.

    Номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Правда, им явно придется, в большей степени, лишь обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Тукумс 2000» месяц назад переиграл рижан (2:1)

    • «Рига» имеет действующую двухматчевую победную серию

    • «Тукумс 2000» не выигрывает в 4 матчах подряд

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.11 и 1.73.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же сражаются за чемпионский титул.

    «Рига» победила в двух своих последних матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.

    Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.21

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    «Рига» — «Тукумс 2000». 29 мая в 16-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Рига» и «Тукумс 2000». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Тукумс 2000» с коэффициентом 2.06.
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