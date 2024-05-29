Рига
Тукумс 2000
«Рига»
Турнирное положение: Рижане привычно сражаются за чемпионский титул. На данный момент они находятся на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Рига» ныне отстает от лидера РФШ на 5 очков. Да и пропускает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три зачетных пункта. «Рига» уверенно переиграла «Даугавпилсу» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рига» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.
Победная серия команды составляет 2 матча кряду. Причем не проигрывают рижане уже 6 поединков кряду.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Рига» смотрится достаточно выгодно. Да и оборона команды весьма надежна и монолитна.
Поединки с «Тукумсом 2000» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних матчей «Рига» выиграла 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс нужно отомстить за поражение месячной давности.
«Тукумс 2000»
Турнирное положение: «Тукумс 2000» нынче ходит в середняках латвийского чемпионата. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Тукумс 2000» имеет заметные проблемы с реализацией. В 15 матчах игроки команды настреляли всего 16 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Лидеру РФШ она уступила с минимальным счетом.
Причем до того команда расписала мировую с «Меттой» (1:1). А вот домашний поединок с «Гробиней» завершился неудачей (1:2).
Вот только оборона команды выглядит словно проходной двор. В 15 матчах чемпионата она дала результативный сбой 24 раза.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда не побеждает уже 4 матча кряду. Да и отрыв от опасной зоны сократился до 7 очков.
Между тем, «Тукумс 2000» не раз и не два давал бой признанным фаворитам. Ту же «Ригу» команда обыграла в апреле (2:1).
Наверняка «Тукумс 2000» попробует снова дать бой одному из лидеров. Да и шанс закрепиться на 5 строчке имеется.
Номинальные гости будут стремиться разжиться очками. Правда, им явно придется, в большей степени, лишь обороняться.
Статистика для ставок
- «Тукумс 2000» месяц назад переиграл рижан (2:1)
- «Рига» имеет действующую двухматчевую победную серию
- «Тукумс 2000» не выигрывает в 4 матчах подряд
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 6.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.11 и 1.73.
- 2.86Пахтакор — Насаф: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.54Тобол — Атырау: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 3.22Олимпиакос — Фиорентина: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, к тому же сражаются за чемпионский титул.
«Рига» победила в двух своих последних матчах кряду, да и наверняка постарается сыграть максимально агрессивно в атаке.
Ставка: Победа «Риги» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют и те, и другие.
Ставка: Обе забьют за 2.21