Лацио
Сассуоло
«Лацио»
Турнирное положение: Римляне провели довольно противоречивый сезон. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом команда выиграла всего 18 раз в 37 матчах. Да и результативность едва превышает гол за матч: 48 забитых мячей.
Лацио — Сассуоло: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда дала бой чемпиону. «Лацио» не дал себя одолеть «Интеру» (1:1).
А вот до того команда одолела слабенький «Эмполи» (2:0). Зато поединок с «Монцей» завершился боевой ничьей (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: Николо Касале — дисквалифицирован.
Состояние команды: «лациале» уже банально доигрывают чемпионат. Так что мотивация на последний тур стремится к нулю.
Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лацио» выиграл 4 раза при одном поражении.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Римляне неизменно обыгрывали «Сассуоло» в 4 последних очных встречах.
«Сассуоло»
Турнирное положение: «Черно-зеленые» вылетели в Серию B. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.
Команда забивает чуть более гола за матч. Зато оборона ошибается очень часто, дав результативный сбой 74 раза в 37 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Сассуоло» пропустил 2 безответных мяча от «Кальяри» (0:2).
В пяти последних матчах «Сассуоло» победил всего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 12 пропущенных.
При этом команда проиграла в двух последних матчах. Да и вообще, вылет «Сассуоло» выглядит абсолютно справедливым.
Не сыграют: Доменико Берарди, Самуэль Кастильехо — травмированы. Матеус Энрике — дисквалифицирован.
Состояние команды: вылет из элиты стал для команды ударом. Решающим стал фактор отсутствия лидера Берарди.
Команда выиграла всего в 7 матчах в рамках Серии А. Зато проиграл «Сассуоло» аж в 22 матчах чемпионата.
Причем «Сассуоло» в этой встрече уже вряд ли будет напрягаться. Есть вероятность, что гости предстанут не в оптимальном сочетании.
Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. «Черно-зеленые» постараются сдержать атаки немотивированных римлян.
Статистика для ставок
- «Сассуоло» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Лацио» обыграл «Сассуоло» в 4 последних очных поединках
- «Сассуоло» в среднем пропускает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.79, а победа оппонента — в скромные 8.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.46 и 2.51.
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Прогноз: Обе команды уже спокойно доигрывают чемпионат, так что ждать голепада не приходится.
«Сассуоло» постарается сдержать выпады римлян, которые вряд ли будут особо надрываться.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.69