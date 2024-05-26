ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиУход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами Эрик тен ХагВремя тен Хага в «МЮ» вышло. Даже победа в финале Кубка Англии не должна спасти голландца Константин Тюкавин«Краснодар» — «Динамо». Онлайн
  • 08:25
    • Ассист Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду» и сравнять счет в серии
  • 08:11
    • «Даллас» минимально обыграл «Миннесоту» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    Под знаком голевого минимализма?!

    «Лацио» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Серия А, 26 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лацио Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. «Лацио» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Сассуоло

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: Римляне провели довольно противоречивый сезон. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом команда выиграла всего 18 раз в 37 матчах. Да и результативность едва превышает гол за матч: 48 забитых мячей.

    Лацио — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.355.508.50Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда дала бой чемпиону. «Лацио» не дал себя одолеть «Интеру» (1:1).

    А вот до того команда одолела слабенький «Эмполи» (2:0). Зато поединок с «Монцей» завершился боевой ничьей (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Николо Касале — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: «лациале» уже банально доигрывают чемпионат. Так что мотивация на последний тур стремится к нулю.

    Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лацио» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Римляне неизменно обыгрывали «Сассуоло» в 4 последних очных встречах.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: «Черно-зеленые» вылетели в Серию B. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

    Команда забивает чуть более гола за матч. Зато оборона ошибается очень часто, дав результативный сбой 74 раза в 37 поединках.

  • Верен себе. Уход Крооса из футбола стал неожиданностью, но идеально вписывается в его карьеру
  • Полузащитник «Реала» вряд ли будет сожалеть о том, как сложилась его карьера
  • 22/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Сассуоло» пропустил 2 безответных мяча от «Кальяри» (0:2).

    В пяти последних матчах «Сассуоло» победил всего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 12 пропущенных.

    При этом команда проиграла в двух последних матчах. Да и вообще, вылет «Сассуоло» выглядит абсолютно справедливым.

    Не сыграют: Доменико Берарди, Самуэль Кастильехо — травмированы. Матеус Энрике — дисквалифицирован.

    Состояние команды: вылет из элиты стал для команды ударом. Решающим стал фактор отсутствия лидера Берарди.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Команда выиграла всего в 7 матчах в рамках Серии А. Зато проиграл «Сассуоло» аж в 22 матчах чемпионата.

    Причем «Сассуоло» в этой встрече уже вряд ли будет напрягаться. Есть вероятность, что гости предстанут не в оптимальном сочетании.

    Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. «Черно-зеленые» постараются сдержать атаки немотивированных римлян.

    Статистика для ставок

    • «Сассуоло» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Лацио» обыграл «Сассуоло» в 4 последних очных поединках

    • «Сассуоло» в среднем пропускает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.79, а победа оппонента — в скромные 8.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.46 и 2.51.

    Прогноз: Обе команды уже спокойно доигрывают чемпионат, так что ждать голепада не приходится.

    «Сассуоло» постарается сдержать выпады римлян, которые вряд ли будут особо надрываться.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.69

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Шинник — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Химки — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шериф — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Осасуна — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:20
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Балтика — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Сассуоло». 26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Сассуоло» с коэффициентом 2.51.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры