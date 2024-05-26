26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Сассуоло». Начало игры — в 21:45 мск. «Лацио» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне провели довольно противоречивый сезон. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом команда выиграла всего 18 раз в 37 матчах. Да и результативность едва превышает гол за матч: 48 забитых мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда дала бой чемпиону. «Лацио» не дал себя одолеть «Интеру» (1:1).

А вот до того команда одолела слабенький «Эмполи» (2:0). Зато поединок с «Монцей» завершился боевой ничьей (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Николо Касале — дисквалифицирован.

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Состояние команды: «лациале» уже банально доигрывают чемпионат. Так что мотивация на последний тур стремится к нулю.

Матчи против «Сассуоло» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Лацио» выиграл 4 раза при одном поражении.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Римляне неизменно обыгрывали «Сассуоло» в 4 последних очных встречах.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Черно-зеленые» вылетели в Серию B. На текущий момент команда расположилась на 19 месте турнирной таблицы.

Команда забивает чуть более гола за матч. Зато оборона ошибается очень часто, дав результативный сбой 74 раза в 37 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Сассуоло» пропустил 2 безответных мяча от «Кальяри» (0:2).

В пяти последних матчах «Сассуоло» победил всего лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 12 пропущенных.

При этом команда проиграла в двух последних матчах. Да и вообще, вылет «Сассуоло» выглядит абсолютно справедливым.

Не сыграют: Доменико Берарди, Самуэль Кастильехо — травмированы. Матеус Энрике — дисквалифицирован.

Состояние команды: вылет из элиты стал для команды ударом. Решающим стал фактор отсутствия лидера Берарди.

Команда выиграла всего в 7 матчах в рамках Серии А. Зато проиграл «Сассуоло» аж в 22 матчах чемпионата.

Причем «Сассуоло» в этой встрече уже вряд ли будет напрягаться. Есть вероятность, что гости предстанут не в оптимальном сочетании.

Наверняка номинальные гости будут действовать от обороны. «Черно-зеленые» постараются сдержать атаки немотивированных римлян.

Статистика для ставок

«Сассуоло» проиграл в 2 своих последних матчах

«Лацио» обыграл «Сассуоло» в 4 последних очных поединках

«Сассуоло» в среднем пропускает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.79, а победа оппонента — в скромные 8.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.46 и 2.51.

Прогноз: Обе команды уже спокойно доигрывают чемпионат, так что ждать голепада не приходится.

«Сассуоло» постарается сдержать выпады римлян, которые вряд ли будут особо надрываться.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.69