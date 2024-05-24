В пятницу, 24 мая, в финале плей-офф французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на своем поле сыграет против «Родеза». Начало игры — в 21:30 по мск. «Сент-Этьен» — «Родез»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Лиги 2 «Сент-Этьен» занял третью позицию чемпионата с 65 очками и разницей мячей 48-31.

Команда благодаря этому вышла в финал плей-офф за право сыграть в элитном французском дивизионе, для чего ей нужно выиграть один поединок.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках заключительного тура Лиги 2 «Стефануа» потерпели поражение от «Кевильи-Руан Метрополь» (1:2).

Эта неудача прервала ничейную мини-серию хозяев в два поединка, которые пришлись на чемпионат страны.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Сент-Этьен» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты помешали коллективу напрямую выйти в Лигу 1, для чего ей нужно было попасть в топ-2, а в итоге он оказался третьим.

Ибрагим Сиссоко — лучший бомбардир команды в лиге с 12 голами.

«Родез»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей Лиги 2 «Родез» занял четвертую позицию чемпионата с 60 очками и разницей мячей 48-31.

Команда с этой позиции вышла в полуфинал плей-офф за право сыграть в Лиге 1, в котором смогла обыграть «Париж» (2:2) по пенальти.

Последние матчи: этот поединок и был предыдущим для гостей, а до того им удалось обыграть «Аяччо» в заключительном туре Лиги 2.

Эти успехи оформили беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на национальное первенство, при двух победах и одной ничьей.

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Родез» проиграл лишь раз при пяти победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют болельщикам коллектива рассчитывать на успех в грядущей игре, пусть поединок и состоится на поле соперника.

Андреас Унтонджи — лучший бомбардиры команды во французской Лиге 2 с 12 голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Сент-Этьена» забивали обе команды

в трех последних матчах «Сент-Этьен» не выиграл

в трех последних матчах «Родез» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Этьен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.00, победа «Родеза» — в 2.28.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.74 и 1.96.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Хотя они и фаворит грядущей игры, гости находятся в хорошей форме.

В четырех из пяти последних матчей «Родеза» был реализован такой же расклад.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15