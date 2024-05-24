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    Команды проведут результативный матч

    «Аланьяспор» — «Антальяспор». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 24 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Антальяспор»
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    «Антальяспор»
    24 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. «Аланьяспор» — «Антальяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Мая 2024 года

    Аланьяспор

  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 20:00 Антальяспор

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •

    «Аланьяспор»

    Турнирное положение: «Аланьяспор» на данный момент занимает 7-е место в таблице. У команды 51 очко.

    В 37 встречах клуб одержал 12 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. «Аланьяспор» забил 52 гола и пропустил 49 мячей.

    Последние матчи: «Аланьяспор» накрыла ничейная серия. Три матча кряду закончились вничью 1:1.

    Ранее «Аланьяспор» встречался с «Анкарагюджю», «Бешикташем» и «Самсунспором», поделив очки со всеми командами.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Аланьяспор» давно никому не уступает. Последний раз клуб проигрывал 15 апреля. Тогда команда провалила домашний матч с «Галатасараем» (0:4).

    В предстоящей встрече «Аланьяспор» является фаворитом. Букмекеры не слишком верят в то, что гости способны победить.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: «Антальяспор» располагается на 10-й позиции в таблице. В активе команды 45 очков.

    На данный момент у «Антальяспора» 11 побед, 12 ничьих и 13 поражений. Разница мячей составляет 41:47.

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    • Последние матчи: Текущий месяц «Антальяспор» начал плохо. Команда дважды уступила. Были поражения от «Пендикспора» (1:2) и «Касымпаши» (1:3).

    17 мая «Антальяспор» наконец-то порадовал фанатов. Клуб дома взял верх над «Аданой Демирспор» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Антальяспор» рассчитывает закончить чемпионат в топ-10. Выше десятого места команда уже не поднимется, а вот опуститься ниже может.

    «Антальяспор» плохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах чемпионата Турции одержаны лишь две победы.

    Последнюю встречу команды провели 5 января. «Антальяспор» и «Аланьяспор» разошлись миром 0:0.

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    Статистика для ставок

    • «Аланьяспор» до этого трижды сыграл вничью

    • «Антальяспор» уже не поднимется в таблице выше десятого места

    • 5 января «Антальяспор» и «Аланьяспор» разошлись миром 0:0

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.12.

    Прогноз: «Антальяспор» плохо играет в гостях. В предстоящей встрече три очка завоюют хозяева.

    Прогноз: стоит ждать результативный матч. Обе команды не станут отсиживаться у ворот и проявят себя в атаке.

    Ставки

    Ставка: победа «Аланьяспора» за 1.86.

    Ставка: тотал больше трех голов за 1.96.

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    «Аланьяспор» — «Антальяспор». 24 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Аланьяспор» и «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аланьяспор» — «Антальяспор» с коэффициентом 1.86.
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