Аланьяспор
Антальяспор
«Аланьяспор»
Турнирное положение: «Аланьяспор» на данный момент занимает 7-е место в таблице. У команды 51 очко.
В 37 встречах клуб одержал 12 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. «Аланьяспор» забил 52 гола и пропустил 49 мячей.
Последние матчи: «Аланьяспор» накрыла ничейная серия. Три матча кряду закончились вничью 1:1.
Ранее «Аланьяспор» встречался с «Анкарагюджю», «Бешикташем» и «Самсунспором», поделив очки со всеми командами.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Аланьяспор» давно никому не уступает. Последний раз клуб проигрывал 15 апреля. Тогда команда провалила домашний матч с «Галатасараем» (0:4).
В предстоящей встрече «Аланьяспор» является фаворитом. Букмекеры не слишком верят в то, что гости способны победить.
«Антальяспор»
Турнирное положение: «Антальяспор» располагается на 10-й позиции в таблице. В активе команды 45 очков.
На данный момент у «Антальяспора» 11 побед, 12 ничьих и 13 поражений. Разница мячей составляет 41:47.
Последние матчи: Текущий месяц «Антальяспор» начал плохо. Команда дважды уступила. Были поражения от «Пендикспора» (1:2) и «Касымпаши» (1:3).
17 мая «Антальяспор» наконец-то порадовал фанатов. Клуб дома взял верх над «Аданой Демирспор» со счетом 2:1.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Антальяспор» рассчитывает закончить чемпионат в топ-10. Выше десятого места команда уже не поднимется, а вот опуститься ниже может.
«Антальяспор» плохо играет на выезде. В последних десяти гостевых матчах чемпионата Турции одержаны лишь две победы.
Последнюю встречу команды провели 5 января. «Антальяспор» и «Аланьяспор» разошлись миром 0:0.
Статистика для ставок
- «Аланьяспор» до этого трижды сыграл вничью
- «Антальяспор» уже не поднимется в таблице выше десятого места
- 5 января «Антальяспор» и «Аланьяспор» разошлись миром 0:0
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Аланьяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.12.
- 2.27Дженоа — Болонья: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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- 2.10Бохум — Фортуна: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: «Антальяспор» плохо играет в гостях. В предстоящей встрече три очка завоюют хозяева.
Прогноз: стоит ждать результативный матч. Обе команды не станут отсиживаться у ворот и проявят себя в атаке.
Ставки
Ставка: победа «Аланьяспора» за 1.86.
Ставка: тотал больше трех голов за 1.96.