«Спорт Ресифи»
Турнирное положение: «Спорт Ресифи» выступает в Серии B. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Спорт Ресифи» в 6 матчах выиграл 4 раза. Да и уровень реализации не самый низкий: всего забитых 11 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» уступил «Аваи» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Более того, в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими. Да и вообще, в среднем она пропускает меньше гола за матч.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: команда способна выдать отдельный яркий поединок. Правда, ей явно не хватает пресловутой стабильности.
Матчи против «Атлетико Минейро» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Спорт Ресифи» проиграл 4 раза при одной ничьей.
Наверняка хозяева будут пытаться дать бой полпреду элиты. Вот только в первой поединке команда уступила со счетом 0:2.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: «Атлетико Минейро» не столь ярко стартовал в чемпионате Бразилии. Команда нынче расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Атлетико Минейро» в 5 стартовых турах выиграл дважды. Забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата Бразилии команда расписала мировую. «Атлетико Минейро» не смог одолеть «Флуминенсе» (2:2).
В пяти последних матчах «Атлетико Минейро» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
А вот в Кубке Либертадорес команда прошла в плей-офф. В 5 матчах группового турнира она выиграла 5 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетико Минейро» выглядит прилично. Да и в чемпионате команда еще не проигрывала.
В четырех последних очных поединках «Атлетико Минейро» обыгрывал «Спорт Ресифи». Да и нынче гости смотрятся куда выгоднее соперника.
Все никак не может набрать оптимальную форму Халк. Опытный форвард пока еще не открыл счет своим голам в чемпионате.
Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Атлетико Минейро» явно постарается сыграть по счету первого поединка.
Статистика для ставок
- «Атлетико Минейро» в 4 последних матчах обыграл «Спорт Ресифи»
- «Атлетико Минейро» выиграл в первой встрече (2:0)
- Обе команды в среднем забивают более гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.86 и 1.92.
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Прогноз: «Атлетико Минейро» смотрится сильнее соперника, к тому же явно мотивирован выиграть Кубок Бразилии.
Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Спорт Ресифи» крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.07