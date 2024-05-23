23 мая в 1/16 финала Кубка Бразилии по футболу сыграют «Спорт Ресифи» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 02:00 мск. «Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спорт Ресифи»

Турнирное положение: «Спорт Ресифи» выступает в Серии B. Там команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Спорт Ресифи» в 6 матчах выиграл 4 раза. Да и уровень реализации не самый низкий: всего забитых 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Спорт Ресифи» уступил «Аваи» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спорт Ресифи» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Более того, в двух последних поединках команда оставляла свои ворота сухими. Да и вообще, в среднем она пропускает меньше гола за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: команда способна выдать отдельный яркий поединок. Правда, ей явно не хватает пресловутой стабильности.

Матчи против «Атлетико Минейро» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Спорт Ресифи» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Наверняка хозяева будут пытаться дать бой полпреду элиты. Вот только в первой поединке команда уступила со счетом 0:2.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» не столь ярко стартовал в чемпионате Бразилии. Команда нынче расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Атлетико Минейро» в 5 стартовых турах выиграл дважды. Забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке чемпионата Бразилии команда расписала мировую. «Атлетико Минейро» не смог одолеть «Флуминенсе» (2:2).

В пяти последних матчах «Атлетико Минейро» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

А вот в Кубке Либертадорес команда прошла в плей-офф. В 5 матчах группового турнира она выиграла 5 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Атлетико Минейро» выглядит прилично. Да и в чемпионате команда еще не проигрывала.

В четырех последних очных поединках «Атлетико Минейро» обыгрывал «Спорт Ресифи». Да и нынче гости смотрятся куда выгоднее соперника.

Все никак не может набрать оптимальную форму Халк. Опытный форвард пока еще не открыл счет своим голам в чемпионате.

Наверняка номинальные гости будут действовать активно. «Атлетико Минейро» явно постарается сыграть по счету первого поединка.

Статистика для ставок

«Атлетико Минейро» в 4 последних матчах обыграл «Спорт Ресифи»

«Атлетико Минейро» выиграл в первой встрече (2:0)

Обе команды в среднем забивают более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.86 и 1.92.

Прогноз: «Атлетико Минейро» смотрится сильнее соперника, к тому же явно мотивирован выиграть Кубок Бразилии.

Гости имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, тогда как «Спорт Ресифи» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.07