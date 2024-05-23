Аль-Иттифак
Аль-Шабаб
«Аль-Иттифак»
Турнирное положение: «Аль-Иттифак» нынешний чемпионат проводит ниже своих возможностей. На данный момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аль-Иттифак» в 32 матчах забил лишь 42 мяча. Зато оборона команды ошибается не так уж часто: 33 пропущенных мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова не сумела победить. «Аль-Иттифак» расписал мировую с «Аль-Ахдудом» (1:1).
Причем до того «Аль-Иттифак» разнес в щепки оборону «Аль-Иттихада» (5:0). А вот «Аль-Фейхе» команда Стивена Джеррарда уступила (1:2).
Вообще же, команда выиграла лишь в 11 матчах из 32. Да и в топ-4 пробиться уже никак не получится.
Не сыграют: Мохаммед Абдулрахман — дисквалифицирован.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Хотя потенциально «Аль-Иттифак» мог и должен был бороться за высокие места.
Матчи против «Аль-Шабаба» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Аль-Иттифак» по разу победил и проиграл.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться сохранить за собой хотя бы нынешнюю позицию. Так что ждем от них острых атак.
«Аль-Шабаб»
Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках лиги. Ныне «Аль-Шабаб» располагается на 9 месте турнирной таблицы.
Притом, команда еще может подняться на пару строчек вверх. Да и забивает «Аль-Шабаб» в среднем немногим более гола за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде она минимально уступила «Аль-Таавуну».
А вот до того команда уступила «Аль-Ахли» (1:2). Зато «Аль-Шабаб» сумел разобраться с «Аль-Раедом» (2:1).
До двух своих последних неудач команда выиграла трижды кряду. А вот концовку чемпионата она явно проваливает.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Шабаб» не преуспевает. Да и серия из двух поражений явно угнетает.
Свою последнюю победу над «Аль-Иттифаком» команда добыла полтора года назад. А вот после нее были минимальное поражение и сухая ничья.
Сможет ли «Аль-Шабаб» побороться за топ-6? Вполне вероятно. Но для этого нужно непременно выигрывать в отчетном поединке.
Наверняка гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они могут найти в контратаках.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттифак» в 2 последних матчах не пропускал от «Аль-Шабаба»
- «Аль-Шабаб» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Аль-Иттифак» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттифак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.76 и 2.00.
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Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Аль-Иттифак» имеет достаточно высокий потенциал, и явно воспользуется проблемами оппонента.
Ставка: Победа «Аль-Иттифака» за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17