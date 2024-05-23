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    Команда Джеррарда добудет три очка

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Шабаб». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 23 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Шабаб»
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    Стивен Джеррард
    23 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Иттифак» — «Аль-Шабаб»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 23 Мая 2024 года

    Аль-Иттифак

  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 21:00 Аль-Шабаб

    Аль-Шабаб

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: «Аль-Иттифак» нынешний чемпионат проводит ниже своих возможностей. На данный момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Иттифак» в 32 матчах забил лишь 42 мяча. Зато оборона команды ошибается не так уж часто: 33 пропущенных мяча.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда снова не сумела победить. «Аль-Иттифак» расписал мировую с «Аль-Ахдудом» (1:1).

    Причем до того «Аль-Иттифак» разнес в щепки оборону «Аль-Иттихада» (5:0). А вот «Аль-Фейхе» команда Стивена Джеррарда уступила (1:2).

    Вообще же, команда выиграла лишь в 11 матчах из 32. Да и в топ-4 пробиться уже никак не получится.

    Не сыграют: Мохаммед Абдулрахман — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит не лучшим образом. Хотя потенциально «Аль-Иттифак» мог и должен был бороться за высокие места.

    Матчи против «Аль-Шабаба» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Аль-Иттифак» по разу победил и проиграл.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться сохранить за собой хотя бы нынешнюю позицию. Так что ждем от них острых атак.

    «Аль-Шабаб»

    Турнирное положение: Эта команда привычно ходит в середняках лиги. Ныне «Аль-Шабаб» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, команда еще может подняться на пару строчек вверх. Да и забивает «Аль-Шабаб» в среднем немногим более гола за матч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. На выезде она минимально уступила «Аль-Таавуну».

    А вот до того команда уступила «Аль-Ахли» (1:2). Зато «Аль-Шабаб» сумел разобраться с «Аль-Раедом» (2:1).

    До двух своих последних неудач команда выиграла трижды кряду. А вот концовку чемпионата она явно проваливает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Шабаб» не преуспевает. Да и серия из двух поражений явно угнетает.

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    Свою последнюю победу над «Аль-Иттифаком» команда добыла полтора года назад. А вот после нее были минимальное поражение и сухая ничья.

    Сможет ли «Аль-Шабаб» побороться за топ-6? Вполне вероятно. Но для этого нужно непременно выигрывать в отчетном поединке.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. Свои шансы у ворот соперника они могут найти в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттифак» в 2 последних матчах не пропускал от «Аль-Шабаба»

    • «Аль-Шабаб» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Аль-Иттифак» в среднем пропускает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттифак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.76 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева смотрятся сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Иттифак» имеет достаточно высокий потенциал, и явно воспользуется проблемами оппонента.

    Ставка: Победа «Аль-Иттифака» за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17

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    «Аль-Иттифак» — «Аль-Шабаб». 23 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Начало игры — в 21:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Шабаб» с коэффициентом 2.31.
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