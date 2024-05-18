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    «Орлы» сразу полетят в атаку

    «Бешикташ» — «Хатайспор». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Суперлига, 18 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Хатайспор»
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    Дженк Тосун
    18 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Хатайспор». Начало игры — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Хатайспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 18 Мая 2024 года

    Бешикташ

  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Хатайспор

    Хатайспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: Стамбульцы проводят не самый удачный сезон. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бешикташ» на 3 очка отстает от топ-4. Да и забивает команда маловато: лишь 49 голов в 36 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт в копилку. «Бешикташ» расписал мировую с «Аланьяспором» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

    Вот только оборона «орлов» слишком часто дает сбои. В 36 поединках в воротах стамбульского гранда побывало 43 мяча.

    Не сыграют: Бахтиер Зайнутдинов, Амир Хаджиахметович, Анте Ребич — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: стамбульцам срочно нужно побеждать. Вот только отыграть гандикап от 4 места в 3 очка за два тура будет непросто.

    Матчи против «Хатайспора» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Бешикташ» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории над «Хатайспором» команда сохранит шансы на выход в еврокубки.

    «Хатайспор»

    Турнирное положение: «Хатайспор» изо всех сил сражаются за сохранение прописки в Суперлиге. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет явные проблемы с реализацией: забит 41 мяч в 36 поединках. Вот только «Хатайспор» выиграл лишь в 8 матчах Суперлиги.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хатайспор» расправился с «Анкарагюджю» (2:1).

    В пяти последних матчах «Хатайспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Вот только пресловутой стабильности команде заметно недостает. Впрочем, отставание от спасительной 16 позиции составляет всего 1 балл.

    Не сыграют: Фаузи Гулям, Эрче Кардеслер, Догукан Сынык — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хатайспор» не блещет. Однако шансы на спасение еще не потеряны.

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    В двух последних очных поединках «Хатайспор» уступил «орлам». Да и в кадровом плане у команды нынче огромные пробоины.

    Плюс ко всему, «Хатайспор» является миролюбивой командой. В 36 матчах она подписала уже 13 мировых соглашений.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Хатайспор» явно постарается активно использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Хатайспор» проиграл «орлам» в 2 последних очных поединках

    • «Хатайспор» забивает в среднем чуть более гола за матч

    • «Бешикташ» на 3 очка отстает от зоны еврокубков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 6.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.75 и 2.20.

    Прогноз: «Орлы» смотрятся сильнее соперника, к тому же борются за попадание в топ-4.

    Хозяева имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, и уж точно сразу понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.20

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    «Бешикташ» — «Хатайспор». 18 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Хатайспор». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Хатайспор» с коэффициентом 2.03.
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