18 мая в 37-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Хатайспор». Начало игры — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Хатайспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бешикташ»

Турнирное положение: Стамбульцы проводят не самый удачный сезон. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бешикташ» на 3 очка отстает от топ-4. Да и забивает команда маловато: лишь 49 голов в 36 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт в копилку. «Бешикташ» расписал мировую с «Аланьяспором» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.

Вот только оборона «орлов» слишком часто дает сбои. В 36 поединках в воротах стамбульского гранда побывало 43 мяча.

Не сыграют: Бахтиер Зайнутдинов, Амир Хаджиахметович, Анте Ребич — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: стамбульцам срочно нужно побеждать. Вот только отыграть гандикап от 4 места в 3 очка за два тура будет непросто.

Матчи против «Хатайспора» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Бешикташ» выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории над «Хатайспором» команда сохранит шансы на выход в еврокубки.

«Хатайспор»

Турнирное положение: «Хатайспор» изо всех сил сражаются за сохранение прописки в Суперлиге. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

Команда имеет явные проблемы с реализацией: забит 41 мяч в 36 поединках. Вот только «Хатайспор» выиграл лишь в 8 матчах Суперлиги.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хатайспор» расправился с «Анкарагюджю» (2:1).

В пяти последних матчах «Хатайспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Вот только пресловутой стабильности команде заметно недостает. Впрочем, отставание от спасительной 16 позиции составляет всего 1 балл.

Не сыграют: Фаузи Гулям, Эрче Кардеслер, Догукан Сынык — дисквалифицированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хатайспор» не блещет. Однако шансы на спасение еще не потеряны.

В двух последних очных поединках «Хатайспор» уступил «орлам». Да и в кадровом плане у команды нынче огромные пробоины.

Плюс ко всему, «Хатайспор» является миролюбивой командой. В 36 матчах она подписала уже 13 мировых соглашений.

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Хатайспор» явно постарается активно использовать контратаки.

Статистика для ставок

«Хатайспор» проиграл «орлам» в 2 последних очных поединках

«Хатайспор» забивает в среднем чуть более гола за матч

«Бешикташ» на 3 очка отстает от зоны еврокубков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 6.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.75 и 2.20.

Прогноз: «Орлы» смотрятся сильнее соперника, к тому же борются за попадание в топ-4.

Хозяева имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, и уж точно сразу понесутся в атаку.

Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20