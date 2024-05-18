Бешикташ
Хатайспор
«Бешикташ»
Турнирное положение: Стамбульцы проводят не самый удачный сезон. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Бешикташ» на 3 очка отстает от топ-4. Да и забивает команда маловато: лишь 49 голов в 36 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла один пункт в копилку. «Бешикташ» расписал мировую с «Аланьяспором» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бешикташ» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 5 пропущенных.
Вот только оборона «орлов» слишком часто дает сбои. В 36 поединках в воротах стамбульского гранда побывало 43 мяча.
Не сыграют: Бахтиер Зайнутдинов, Амир Хаджиахметович, Анте Ребич — травмированы.
Состояние команды: стамбульцам срочно нужно побеждать. Вот только отыграть гандикап от 4 места в 3 очка за два тура будет непросто.
Матчи против «Хатайспора» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Бешикташ» выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. В случае виктории над «Хатайспором» команда сохранит шансы на выход в еврокубки.
«Хатайспор»
Турнирное положение: «Хатайспор» изо всех сил сражаются за сохранение прописки в Суперлиге. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
Команда имеет явные проблемы с реализацией: забит 41 мяч в 36 поединках. Вот только «Хатайспор» выиграл лишь в 8 матчах Суперлиги.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Хатайспор» расправился с «Анкарагюджю» (2:1).
В пяти последних матчах «Хатайспор» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Вот только пресловутой стабильности команде заметно недостает. Впрочем, отставание от спасительной 16 позиции составляет всего 1 балл.
Не сыграют: Фаузи Гулям, Эрче Кардеслер, Догукан Сынык — дисквалифицированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Хатайспор» не блещет. Однако шансы на спасение еще не потеряны.
В двух последних очных поединках «Хатайспор» уступил «орлам». Да и в кадровом плане у команды нынче огромные пробоины.
Плюс ко всему, «Хатайспор» является миролюбивой командой. В 36 матчах она подписала уже 13 мировых соглашений.
Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Хатайспор» явно постарается активно использовать контратаки.
Статистика для ставок
- «Хатайспор» проиграл «орлам» в 2 последних очных поединках
- «Хатайспор» забивает в среднем чуть более гола за матч
- «Бешикташ» на 3 очка отстает от зоны еврокубков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 6.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.75 и 2.20.
- 1.75Фиорентина — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.80Саутгемптон — Вест Бромвич: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.10Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
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Прогноз: «Орлы» смотрятся сильнее соперника, к тому же борются за попадание в топ-4.
Хозяева имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей, и уж точно сразу понесутся в атаку.
Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.20