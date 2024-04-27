«Лацио» на своем поле сыграет против «Вероны» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 27 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Лацио» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лацио»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Лацио» занимает седьмое место вне зоны еврокубков с 52 очками и разницей мячей 42-35.

Команда на два балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому находится в самом разгаре борьбы за нужную позицию.

Лацио — Верона: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.653.955.70Бонус$9500

Последние матчи: «бьянкочелести» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Дженоа» (1:0).

В то же время, на текущей неделе «бьянкочелести» обыграли «Ювентус» (2:1) в ответном поединке итальянской Серии А, но все равно по сумме двух встреч не смогли выйти в финал Кубка Италии.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Дзаканьи, Проведель, Лаццари, Камада — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Лацио» выиграл. Общая разница мячей в них составила 7-2.

Очевидно, что эта победная серия «Орлов» говорит об их хорошей форме, поэтому сопернику будет сложно избежать поражения в Риме.

Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с шестью голами.

«Верона»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Верона» занимает 15-е место с 31 баллом и разницей мячей 31-44.

Команда находится вне зоны вылета, опережая ее на три очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. С минимальным результатом ему удалось обыграть «Удинезе» (1:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию «Мастифов» в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат Италии.

Не сыграют: Давидович и Крус — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Верона» одержала одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты свидетельствуют о не лучшей форме коллектива, тем не менее, победа в прошлом туре позволяет ему усилить свои позиции в борьбе за выживание в элите.

Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Лацио» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Верона» не проиграла

в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.90, победа «Вероны» — в 5.60.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. И то, что «Мастифы» не проиграли в трех из четырех последних поединков говорит о том, что фавориту будет непросто.

Примечательно, что в трех из четырех последних домашних игр «Лацио» забивали оба соперника.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05