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    Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?

    «Лацио» — «Верона». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Верона»
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    Чиро Иммобиле
    «Лацио» на своем поле сыграет против «Вероны» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 27 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Лацио» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2024 года
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    «Лацио»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Лацио» занимает седьмое место вне зоны еврокубков с 52 очками и разницей мячей 42-35.

    Команда на два балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому находится в самом разгаре борьбы за нужную позицию.

    Лацио — Верона: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «бьянкочелести» в прошлом туре итальянского чемпионата на чужом поле одержали победу над «Дженоа» (1:0).

    В то же время, на текущей неделе «бьянкочелести» обыграли «Ювентус» (2:1) в ответном поединке итальянской Серии А, но все равно по сумме двух встреч не смогли выйти в финал Кубка Италии.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Дзаканьи, Проведель, Лаццари, Камада — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках в разных турнирах «Лацио» выиграл. Общая разница мячей в них составила 7-2.

    Очевидно, что эта победная серия «Орлов» говорит об их хорошей форме, поэтому сопернику будет сложно избежать поражения в Риме.

    Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с шестью голами.

    «Верона»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей Серии А «Верона» занимает 15-е место с 31 баллом и разницей мячей 31-44.

    Команда находится вне зоны вылета, опережая ее на три очка, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание в элитном дивизионе итальянского футбола.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. С минимальным результатом ему удалось обыграть «Удинезе» (1:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию «Мастифов» в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат Италии.

    Не сыграют: Давидович и Крус — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Верона» одержала одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты свидетельствуют о не лучшей форме коллектива, тем не менее, победа в прошлом туре позволяет ему усилить свои позиции в борьбе за выживание в элите.

    Микаэль Фолоруншо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Лацио» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Верона» не проиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Вероны» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.90, победа «Вероны» — в 5.60.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали обе команды. И то, что «Мастифы» не проиграли в трех из четырех последних поединков говорит о том, что фавориту будет непросто.

    Примечательно, что в трех из четырех последних домашних игр «Лацио» забивали оба соперника.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05

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    Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Верона» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?
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