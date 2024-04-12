12 апреля в 6-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Рига» и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. «Рига» — «Даугавпилс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рига»

Турнирное положение: Рижане привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Рига» в 5 стартовых турах добыла 4 виктории при одной коллизии. Да и результативность проседает: всего забитых 9 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла очередную викторию. «Рига» уверенно расправилась с «Елгавой» (2:0).

Рижане выиграли в 2 своих последних поединках. Уступил лидер чемпионата только «Валмиере» (1:2).

А вот в двух последних поединках рижане не пропустили ни разу. Да и «Лиепаю» команда разгромила со счетом 4:0.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, рижанам нужно поднатореть в плане реализации.

Матчи против «Даугавпилса» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Рига» выиграла 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть очередную победу. «Рига» наверняка будет максимально активно атаковать.

«Даугавпилс»

Турнирное положение: «Даугавпилс» в нынешнем сезоне явно поборется за самые высокие места. На текущий момент команда расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Даугавпилс» в 3 стартовых турах не проиграл ни разу. Да и пропустила команда всего лишь 2 мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Даугавпилс» расписал мировую с РФШ (1:1).

До того команда минимально переиграла «Метту». А вот с «Тукумс 2000» вышло более ярко — победа 3:1.

Проблемы в созидательном плане никуда не делись. В 5 турах чемпионата Латвии «Даугавпилс» забил всего 7 мячей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Даугавпилс» выглядит стабильно. Так что дать бой рижанам команда явно постарается.

Последний вояж в Рига завершился для команды коллизией. «Даугавпилс» пропустил три безответных мяча в свои ворота.

Притом, что «Даугавпилс» обладает довольно-таки приличным составом. Вот только нужно научиться не терять очки на ровном месте.

Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Даугавпилс» явно постарается зацепиться за очки, да и лидер отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

Обе команды пропустили по 2 мяча в 5 стартовых турах

«Даугавпилс» еще не познал горечи поражения в чемпионате

Последний очный поединок соперников завершился победой рижан (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

Прогноз: «Рига» явно будет максимально активно и агрессивно атаковать.

«Рига» традиционно успешно противостоит «Даугавпилсу», и явно будет стремиться упрочить свое лидерство в чемпионате.

Ставка: Победа «Риги» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.97