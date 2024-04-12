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    «Рига» — «Даугавпилс». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 12 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на Рига
    Прогноз и ставки на «Рига» — «Даугавпилс»
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    «Рига»
    12 апреля в 6-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Рига» и «Даугавпилс». Начало игры — в 18:00 мск. «Рига» — «Даугавпилс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 12 Апреля 2024 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 18:00 Даугавпилс Даугавпилс
  • Латвия. Высшая лига
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    «Рига»

    Турнирное положение: Рижане привычно сражаются за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рига» в 5 стартовых турах добыла 4 виктории при одной коллизии. Да и результативность проседает: всего забитых 9 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла очередную викторию. «Рига» уверенно расправилась с «Елгавой» (2:0).

    Рижане выиграли в 2 своих последних поединках. Уступил лидер чемпионата только «Валмиере» (1:2).

    А вот в двух последних поединках рижане не пропустили ни разу. Да и «Лиепаю» команда разгромила со счетом 4:0.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит вполне прилично. Между тем, рижанам нужно поднатореть в плане реализации.

    Матчи против «Даугавпилса» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Рига» выиграла 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться добыть очередную победу. «Рига» наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Даугавпилс»

    Турнирное положение: «Даугавпилс» в нынешнем сезоне явно поборется за самые высокие места. На текущий момент команда расположилась на 2 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Даугавпилс» в 3 стартовых турах не проиграл ни разу. Да и пропустила команда всего лишь 2 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Даугавпилс» расписал мировую с РФШ (1:1).

    До того команда минимально переиграла «Метту». А вот с «Тукумс 2000» вышло более ярко — победа 3:1.

    Проблемы в созидательном плане никуда не делись. В 5 турах чемпионата Латвии «Даугавпилс» забил всего 7 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Даугавпилс» выглядит стабильно. Так что дать бой рижанам команда явно постарается.

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    Последний вояж в Рига завершился для команды коллизией. «Даугавпилс» пропустил три безответных мяча в свои ворота.

    Притом, что «Даугавпилс» обладает довольно-таки приличным составом. Вот только нужно научиться не терять очки на ровном месте.

    Наверняка гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Даугавпилс» явно постарается зацепиться за очки, да и лидер отнюдь небезгрешен.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропустили по 2 мяча в 5 стартовых турах

    • «Даугавпилс» еще не познал горечи поражения в чемпионате

    • Последний очный поединок соперников завершился победой рижан (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.41, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти сходными коэффициентами — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: «Рига» явно будет максимально активно и агрессивно атаковать.

    «Рига» традиционно успешно противостоит «Даугавпилсу», и явно будет стремиться упрочить свое лидерство в чемпионате.

    Ставка: Победа «Риги» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.97

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    Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Даугавпилс» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 12.04.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Рига» оторваться от преследователей?
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