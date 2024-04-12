В пятницу, 12 апреля, в 26-м туре плей-офф австрийской Бундеслиги ЛАСК на своем поле примет «Зальцбург». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. ЛАСК — «Ред Булл Зальцбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЛАСК

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице австрийской Бундеслиги с 21-м очком в активе. ЛАСК ведет борьбу за еврокубки по итогам сезона.

У команды есть все шансы на попадание в квалификацию Лиги Европы или Лиги чемпионов. ЛАСК отстает от 2-й позиции на 8 баллов за 7 туров до конца чемпионата.

Последние матчи: В прошедшем туре команда проиграла «Штурму» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 20-й минуте. Встречей ранее ЛАСК обыграл «Аустрию Клагенфурт» (1:0).

В плей-офф команда сыграла уже 3 матча, выиграла, проиграла и сыграла вничью по одному разу. За этот период ЛАСК сумел забить и пропустить по одному мячу.

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Не сыграют: Ибрагим Мустафа, Филипп Визингер, Иван Любич и Рене Реннер (у всех — травмы).

Состояние команды: ЛАСК еще способен бороться за высокие места в таблице и занять строчку, которая позвонит выступать в ЛЕ или ЛЧ, но для этого необходимо побеждать.

Загвостка в том, что в предстоящем матче ЛАСК сыграет против «Ред Булл Зальцбурга», который прочно закрепился на 1-й строчке в таблице. Сможет ли команда обыграть своего соперника на своем поле? Большой вопрос...

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице плей-офф Бундеслиги с 32 очками в активе. «Зальцбург» опережает ближайшего преследователя на 3 балла.

Команде необходимо сохранить лидерство, чтобы напрямую попасть в зону Лиги чемпионов и пока у «Зальцбурга» это отлично получается, в последних матчах команда стабильно набирает очки.

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Ред Булл» сыграл вничью с «Рапидом» (1:1), пропустив единственный гол на 90+6-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Штурм» в чемпионате со счетом 1:0.

Стоит отметить, что 4-го апреля «Зальцбург» вылетел из Кубка Австрии на стадии полуфинала, проиграв все тому же «Штурму» (3:4).

В 3-х матчах плей-офф Бундеслиги команда дважды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Зальцбург» сумел забить 7 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграет: Николас Капальдо (травма).

Состояние команды: «Зальцбург» традиционно очень хорош в австрийской Бундеслиге. Команда крайне редко пропускает на протяжении всего сезона — за 22 встречи «Ред Булл» вынимал мяч из своих ворот 12 мячей при 45-и забитых.

«Зальцбург» частенько обыгрывает ЛАСК в очных противостояниях. За последних 5 матчей у «Ред Булла» 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Статистика для ставок

«Зальцбург» не проиграл ни одного матча в плей-офф Бундеслиги

В последних 3-х матчах ЛАСК не пробивал тотал 2.5 больше

В 4-х из 5-и последних очных матчей команды не забивали друг другу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ред Булл Зальцбурга» — 1.80, победа ЛАСКа — 4.40, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Зальцбург» не будет терять очки 2-й матч подряд.

Ставка: Победа «Зальцбурга» с форой (-1) за 2.50.

Прогноз: Гости точно будут пытаться сделать результат еще в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Зальцбурга» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.80.