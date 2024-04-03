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    «Спартак» с «Зенитом» выдадут голевое шоу

    «Спартак» — «Зенит». Дерзкая ставка (к. 7.80) на футбол, Кубок России, 3 апреля 2024 года

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    Антон Зиньковский
    В рамках 1/2 финала плей-офф Кубка России 3 апреля пройдет матч «Спартак» — «Зенит». Начало — 20:30 (мск). «Спартак» — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Апреля 2024 года
    Спартак
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    «Спартак»

    Турнирное положение: Команда Гильермо Абаскаля вряд ли потянет борьбу за чемпионство. На данный момент она находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Спартак» вполне способен побороться за Кубок. Да и у Абаскаля практически исчезло право на ошибку.

    Спартак — Зенит: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Спартак» не сумел обыграть «Урал» (0:0).

    Вообще, в 4 весенних матчах «Спартак» выиграл всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    А вот в Кубке России команда Абаскаля пока преуспевает. В предыдущем раунде был обыгран «Оренбург» (3:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: весенний старт выдался явно не самым лучшим. Да и вообще, «красно-белые» без Квинси Промеса выглядят убогенько.

    Матчи против «Зенита» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков проиграны 2 при одной виктории.

    И уж совсем очевидно, что «Спартак» максимально настроится на Кубок России. Да и совсем недавно москвичи расписали с чемпионом мировую (0:0).

    «Зенит»

    Турнирное положение: Питерцы в нынешнем сезоне привычно несутся к очередному чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Зенит» лишь на один пункт опережает «Краснодар». Да и вообще, команда Сергея Семака выглядит не столь мощно.

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    • Последние матчи: в минувшем туре РПЛ команда снова не сумела победить. «Зенит» расписал мировую с «Крыльями Советов» (1:1).

    Причем до того петербуржцы в Кубке переиграли сильное московское «Динамо» (2:0). Дубль оформил Матео Кассьерра.

    Вообще, «Зенит» в классе явно превосходит всех оппонентов по РПЛ. Да и на «красно-белых» Семак явно найдет как зарядить своих подопечных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда с берегов Невы намерена сделать золотой дубль. Да и кадровый маневр у зенитовцев не в пример остальным.

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    Наверняка появится на поле и лучший бомбардир нынешнего Кубка России Иван Сергеев. На его счету 5 точных выстрелов.

    Наверняка тренерский штаб команды соорудит некоторую кадровую ротацию. Да и уроки из последних осечек явно извлечены.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться победить. «Зенит» привычно будет действовать первым номером.

    Статистика для ставок

    • Москвичи в 3 весенних матчах РПЛ не забили ни одного мяча

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» уже полтора года

    • Последний очный поединок завершился сухим паритетом

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.93, а победа оппонента — в скромные 3.41.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.68 и 2.38.

    Прогноз: Питерцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, так что явно постараются преуспеть в атаке.

    Обе команды явно постараются поднатореть в плане реализации, да и над Абаскалем висит Дамоклов меч увольнения.

    Ставка: ТБ 5.5 за 7.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 5.55.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 2.25.

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    Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» с коэффициентом 7.80. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на футбол. «Спартак» с «Зенитом» выдадут голевое шоу
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