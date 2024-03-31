«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы в нынешнем сезоне выступают на своем уровне. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» вряд ли поборется повышение в классе. Команде Кирилла Новикова явно недостает пресловутой стабильности.
Нефтехимик — Акрон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Нефтехимик» сенсационно расправился с «Химками» (3:1).
Вообще, в трех весенних матчах «Нефтехимик» добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота всего один.
До того нижнекамцы переиграли КАМАЗ (2:0). А вот с «Аланией» команда Новикова выглядела еще круче (3:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: весенний старт выдался просто блестящим. Да и игра команды выглядит очень даже выгодно!
Матчи против «Акрона» для команды исторически складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Нефтехимик» выиграл дважды при одной коллизии.
И уж совсем очевидно, что «Нефтехимик» постарается добыть пятую викторию кряду. Подопечные Новикова явно будут активно атаковать.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнем сезоне сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Акрон» лишь минимально отстает от «Химок». Да и по количеству побед (12) команда ходит в лидерах.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять три очка. «Акрон» уверенно одолел «Сокол» (2:0).
Причем до того тольяттинцы переиграли крепкий «Енисей» (3:2). А вот в матче с «Родиной» вышла коллизия (0:2).
Вообще, «Акрон» явно прибавляет. Тольяттинцы давно грезят мечтой выйти наконец в элиту, к чему достаточно близки.
Не сыграют: Андрес Понсе — дисквалифицирован.
Состояние команды: Тольяттинцы явно постараются продолжить свою победную серию. Пока что она составляет 2 матча.
Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Хромает и реализация: всего 32 забитых мяча в 23 поединках первенства.
А вот пропускает «Акрон» в среднем менее гола за матч. Впрочем, на одной лишь надежной обороне в элиту не въедешь…
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Акрон» явно постарается сыграть первым номером.
Статистика для ставок
- «Нефтехимик» выиграл в 3 стартовых весенних матчах
- Победная серия нижнекамцев составляет 4 матча
- Тольяттинцы выиграли в двух своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.
- 1.78Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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- 1.85Спартак — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Обе команды весной выглядят выгодно, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.
И тем, и другим нужно поднатореть в плане реализации, чем команды и займутся в этом поединке.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.20