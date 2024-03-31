В рамках 25-го тура чемпионата России 31 марта пройдет матч «Нефтехимик» — «Акрон». Начало — 17:30 (мск). «Нефтехимик» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы в нынешнем сезоне выступают на своем уровне. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтехимик» вряд ли поборется повышение в классе. Команде Кирилла Новикова явно недостает пресловутой стабильности.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три заслуженных очка. «Нефтехимик» сенсационно расправился с «Химками» (3:1).

Вообще, в трех весенних матчах «Нефтехимик» добыл победы. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота всего один.

До того нижнекамцы переиграли КАМАЗ (2:0). А вот с «Аланией» команда Новикова выглядела еще круче (3:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: весенний старт выдался просто блестящим. Да и игра команды выглядит очень даже выгодно!

Матчи против «Акрона» для команды исторически складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Нефтехимик» выиграл дважды при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что «Нефтехимик» постарается добыть пятую викторию кряду. Подопечные Новикова явно будут активно атаковать.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнем сезоне сражаются за выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Акрон» лишь минимально отстает от «Химок». Да и по количеству побед (12) команда ходит в лидерах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять три очка. «Акрон» уверенно одолел «Сокол» (2:0).

Причем до того тольяттинцы переиграли крепкий «Енисей» (3:2). А вот в матче с «Родиной» вышла коллизия (0:2).

Вообще, «Акрон» явно прибавляет. Тольяттинцы давно грезят мечтой выйти наконец в элиту, к чему достаточно близки.

Не сыграют: Андрес Понсе — дисквалифицирован.

Состояние команды: Тольяттинцы явно постараются продолжить свою победную серию. Пока что она составляет 2 матча.

Да и матчи с крепкими оппонентами частенько складываются неудачно. Хромает и реализация: всего 32 забитых мяча в 23 поединках первенства.

А вот пропускает «Акрон» в среднем менее гола за матч. Впрочем, на одной лишь надежной обороне в элиту не въедешь…

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Акрон» явно постарается сыграть первым номером.

Статистика для ставок

«Нефтехимик» выиграл в 3 стартовых весенних матчах

Победная серия нижнекамцев составляет 4 матча

Тольяттинцы выиграли в двух своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: Обе команды весной выглядят выгодно, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.

И тем, и другим нужно поднатореть в плане реализации, чем команды и займутся в этом поединке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.20