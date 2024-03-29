В рамках 27-го тура чемпионата Португалии 29 марта пройдет матч «Жил Висенте» — «Фамаликан». Начало — 18:30 (мск). «Жил Висенте» — «Фамаликан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: «Жил Висенте» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Жил Висенте» опережает опасную зону всего на 5 очков. Да и выиграла команда всего в 7 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Жил Висенте» уступил «Браге» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жил Висенте» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Команда не побеждала в 4 своих последних поединках. Да и вообще, «Жил Висенте» крайне сложно даются голы.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Команда немного оторвалась от опасной зоны. Между тем, все проблемы решить пока не получилось.

Матчи против «Фамаликана» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Жил Висенте» выиграл дважды при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Жил Висенте» нужно срочно брать очки, дабы как можно скорее обезопасить себя от вылета.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» в нынешнем сезоне ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Фамаликан» уж слишком часто играет вничью — 10 раз. Да и забивает команда в среднем меньше гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова осталась без победы. «Фамаликан» не смог переиграть «Эштрелу» (0:0).

Причем «Фамаликан» не побеждал в 4 своих последних поединках. Более того, в двух последних из них команда не забивала.

А вот оборона команды действует достаточно монолитно. В 25 матчах пропущено 30 мячей в свои ворота.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фамаликан» явно не преуспевает. Команда постепенно отдаляется от первой пятерки.

Имея достаточно скромный подбор игроков, команда не блещет стабильностью. Да и выиграть ей удалось всего 6 раз в Примейра-Лиге.

А вот в матче первого круга «Фамаликан» переиграл «Жил Висенте» (3:1). Да и вообще, команда способна прибавить.

Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Фамаликан» способен выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

Обе команды не побеждали в 4 своих последних матчах

«Фамаликан» не забивал в 2 своих последних матчах

в матче первого круга победил «Фамаликан» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жил Висенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.29 и 1.63.

Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

Соперники примерно равны по классу, и явно постараются улучшить свои результаты.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.24