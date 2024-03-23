ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии «Копенгаген»В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии Дэнни ДринкуотерКаррик, Бентли, Хадсон-Одои и еще 5 игроков, которые отказались играть за сборную Англии
  • 00:56
    • Польша и Уэльс разыграют путевку на Евро-2024
  • 00:45
    • Исландия разгромила Израиль, Украина вырвала победу у Боснии и Герцеговины
  • 00:32
    • Греция разгромила Казахстан в отборе на Евро-2024
  • 23:24
    • Карпин: Никакой информации не получили. Довольны только результатом
  • 22:26
    • Калинская уверенно вышла в третий круга турнира в Майами
  • 22:09
    • Грузия одолела Люксембург и вышла в финал квалификации Евро-2024
    Все новости спорта

    Вернутся ли к Перу победы?

    Перу — Никарагуа. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз и ставки на Перу — Никарагуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Перу — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Перу — Никарагуа. Начало — 04:30 (мск). Перу — Никарагуа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Перу
  • Лима
    •  Перу 14:00 Никарагуа Никарагуа
  • Манагуа
    •

    Перу

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Перу занимает последнее, 10-е место — далеко от заветной топ-6.

    По итогам шести матчей команда набрала два очка и отстает от зоны плей-офф за путевку на чемпионат мира на три балла. До проходной шестой строчки составляет пять пунктов.

    Перу — Никарагуа: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.196.8016.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на ЧМ-2026 сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) на своем поле.

    Эта ничья прервала серию поражений в четыре поединка, которые также пришлись на квалификацию мирового первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Перу ни разу не выиграла при пяти победах и двух ничьих.

    С одной стороны такая форма не сулит хозяевам отличные шансы на успех, с другой — уровень соперника позволяет на это рассчитывать.

    Виктор Йотун — автор единственного гола команды в квалификации на мундиаль.

    Никарагуа

    Турнирное положение: пока борьба в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ не началась, Никарагуа участвовала в Лиге наций.

    По итогам шести матчей команда набрала 16 очков и заняла первое место в своей группе второго дивизиона, благодаря чему вышла в первый.

  • Трансферный дайджест. 12-18 марта
  • Копмейнерс отправится в «Ювентус», Мален переедет в АПЛ, Иммобиле может вернуться к Симоне Индзаги
  • 18/03/2024

    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках той же Лиги наций сыграла вничью с Доминиканской республикой (0:0) на своем поле.

    Эта мировая прервала серию побед в пять поединков, которые также пришлись на Лигу наций.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах Никарагуа пять раз победила при одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма обещает коллективу неплохие шансы как минимум не проиграть, особенно против соперника, который пребывает не в лучшей форме.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Джейкоб Монтес и Хуан Перес — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести последних матчах Перу хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей Перу проиграл

    • в пяти из шести последних матчей Никарагуа выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.70, победа Никарагуа — в 16.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в 12 последних матчах хозяева забили меньше 2,5 мячей. И только в трех из них им удалось отличиться одним голом.

    При этом в четырех последних матчах гости не пропустили.

    Ставка: индивидуальный тотал Перу меньше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь они превосходят классом соперника, и в шести последних их матчей было забито меньше 2,5 голов.

    Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Орландо — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оттава — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч США — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Хьюстон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Таусон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Гватемала — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Панама — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Нигерия — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Перу — Никарагуа с коэффициентом 1.88. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к Перу победы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры