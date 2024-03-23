Перу
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Перу занимает последнее, 10-е место — далеко от заветной топ-6.
По итогам шести матчей команда набрала два очка и отстает от зоны плей-офф за путевку на чемпионат мира на три балла. До проходной шестой строчки составляет пять пунктов.
Перу — Никарагуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на ЧМ-2026 сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) на своем поле.
Эта ничья прервала серию поражений в четыре поединка, которые также пришлись на квалификацию мирового первенства.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Перу ни разу не выиграла при пяти победах и двух ничьих.
С одной стороны такая форма не сулит хозяевам отличные шансы на успех, с другой — уровень соперника позволяет на это рассчитывать.
Виктор Йотун — автор единственного гола команды в квалификации на мундиаль.
Никарагуа
Турнирное положение: пока борьба в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ не началась, Никарагуа участвовала в Лиге наций.
По итогам шести матчей команда набрала 16 очков и заняла первое место в своей группе второго дивизиона, благодаря чему вышла в первый.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках той же Лиги наций сыграла вничью с Доминиканской республикой (0:0) на своем поле.
Эта мировая прервала серию побед в пять поединков, которые также пришлись на Лигу наций.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах Никарагуа пять раз победила при одной ничьей.
Очевидно, что такая форма обещает коллективу неплохие шансы как минимум не проиграть, особенно против соперника, который пребывает не в лучшей форме.
Джейкоб Монтес и Хуан Перес — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести последних матчах Перу хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей Перу проиграл
- в пяти из шести последних матчей Никарагуа выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.70, победа Никарагуа — в 16.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
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Прогноз: в 12 последних матчах хозяева забили меньше 2,5 мячей. И только в трех из них им удалось отличиться одним голом.
При этом в четырех последних матчах гости не пропустили.
Ставка: индивидуальный тотал Перу меньше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь они превосходят классом соперника, и в шести последних их матчей было забито меньше 2,5 голов.
Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.55.