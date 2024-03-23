В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Перу — Никарагуа. Начало — 04:30 (мск). Перу — Никарагуа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Перу

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года Перу занимает последнее, 10-е место — далеко от заветной топ-6.

По итогам шести матчей команда набрала два очка и отстает от зоны плей-офф за путевку на чемпионат мира на три балла. До проходной шестой строчки составляет пять пунктов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на ЧМ-2026 сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) на своем поле.

Эта ничья прервала серию поражений в четыре поединка, которые также пришлись на квалификацию мирового первенства.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи матчах в разных турнирах Перу ни разу не выиграла при пяти победах и двух ничьих.

С одной стороны такая форма не сулит хозяевам отличные шансы на успех, с другой — уровень соперника позволяет на это рассчитывать.

Виктор Йотун — автор единственного гола команды в квалификации на мундиаль.

Никарагуа

Турнирное положение: пока борьба в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ не началась, Никарагуа участвовала в Лиге наций.

По итогам шести матчей команда набрала 16 очков и заняла первое место в своей группе второго дивизиона, благодаря чему вышла в первый.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках той же Лиги наций сыграла вничью с Доминиканской республикой (0:0) на своем поле.

Эта мировая прервала серию побед в пять поединков, которые также пришлись на Лигу наций.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах Никарагуа пять раз победила при одной ничьей.

Очевидно, что такая форма обещает коллективу неплохие шансы как минимум не проиграть, особенно против соперника, который пребывает не в лучшей форме.

Джейкоб Монтес и Хуан Перес — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести последних матчах Перу хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей Перу проиграл

в пяти из шести последних матчей Никарагуа выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перу — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.70, победа Никарагуа — в 16.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

Прогноз: в 12 последних матчах хозяева забили меньше 2,5 мячей. И только в трех из них им удалось отличиться одним голом.

При этом в четырех последних матчах гости не пропустили.

Ставка: индивидуальный тотал Перу меньше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь они превосходят классом соперника, и в шести последних их матчей было забито меньше 2,5 голов.

Ставка: Перу не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.55.