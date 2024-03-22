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    США — Ямайка. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на США — Ямайка
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    Сборная США
    В рамках полуфинала Лиги наций КОНКАКАФ 22 марта пройдет игра США — Ямайка. Начало — 02:00 (мск). США — Ямайка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    США

    Путь в 1/2 финала: У сборной США не возникло никаких проблем в четвертьфинале. Команда встречалась с Тринидад и Тобаго.

    По большому счету, американцы сняли все вопросы в домашней игре. Была одержана разгромная победа со счетом 3:0. В ответной встрече США позволили себе проиграть 0:1, но на окончательный итог дуэли этот результат никак не повлиял.

    Последние матчи: 20 января американцы провели товарищеский матч со Словенией. Но добиться положительного результата не удалось. США проиграли со счетом 0:1.

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    В сентябре-октябре 2023 года США одержали в товарищеских матчах несколько разгромных побед. Команда убедительно разобралась с Узбекистаном (3:0), Оманом (4:0) и Ганой (4:0).

    Не сыграют: наставник сборной США вызвал в команду всех здоровых и готовых к выходу на поле футболистов.

    Состояние команды: В Арлингтоне ожидается интересное противостояние. Подопечные Грегга Берхалтера являются фаворитами.

    У США за последнее время было немало побед. В предстоящей встрече у команды неплохие шансы на выход в финал. Но всё решится на футбольном поле.

    США в последних семи встречах проиграли три раза. Помимо Словении, Тринидада и Тобаго, американцы также уступили Германии. Это произошло 14 октября 2023 года.

    Ямайка

    Путь в 1/2 финала: Ямайка в четвертьфинале встречалась с Канадой. Противостояние вышло очень драматичным.

    В домашней встрече сборная Ямайки уступила со счетом 1:2. Нужно было срочно исправлять ситуацию в ответном матче. И команда выполнила поставленную задачу.

    На выезде Ямайка взяла верх над Канадой со счетом 3:2. Но встреча прошла в очень упорной борьбе. Сборная Ямайки пропустила первой, затем отыгралась и вышла вперед, а доигрывала матч вдесятером из-за удаления Демарая Грея. Тем не менее, победу ямайские футболисты не упустили.

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    • Последние матчи: В текущем месяце Ямайка уже успела провести два товарищеских матча с Тринидад и Тобаго.

    1 марта сборная Ямайки одержала победу со счетом 1:0. 3 марта команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

    Не сыграют: все, кто вызван в ряды главной команды своей страны, готовы выйти на поле.

    Состояние команды: В 1/4 финала Ямайка показала, что у нее есть характер. Матч в Торонто поначалу складывался не в пользу гостей, но команда все-таки выиграла, не упустив победу даже в численном меньшинстве.

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    В последних 10 матчах у Ямайки только два поражения. Помимо Канады, сборная также уступила Мексике. Это произошло в июле 2023 года.

    Статистика для ставок

    • США уступили в двух последних матчах

    • Ямайка в предыдущих 10 выездных матчах ни разу не проиграла

    • США и Ямайка последний раз встречались в июне 2023 года. Тогда игра закончилась со счетом 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: США — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.20, а победа Колумбии — в 7.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.96, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: США должны удачно провести домашний полуфинал. Хозяева наверняка отпразднуют победу.

    Ставка: победа США с форой (-1) за 1.72.

    Прогноз: Ямайка хорошо играет на выезде. Гостей в предстоящей встрече не стоит недооценивать. Обе сборные постараются проявить себя в атаке.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

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    Ставка и прогноз на матч США — Ямайка с коэффициентом 1.70. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Командам удастся забить друг другу
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